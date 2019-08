Šťastné období Samsungu. Pomohli mu Američané, teď má i extra partnera

New York (Od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Samsungu se opět daří. Částečně mu hrají do karet problémy konkurenčního Huaweie, polepšil si však i vlastním přičiněním. Pochopil, že konkurence je dravá a nesmí se na nic čekat. Do New Yorku si pak pozval významného hosta, aby utužil partnerství s gigantem Microsoftem.