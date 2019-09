Test: Kompaktní Samsung Galaxy Note 10 je nejuniverzálnější smartphone

Nový Samsung Galaxy Note 10+ jsme vám představili v redakčním testu už před více než měsícem (recenzi najdete zde: Ještě větší, ještě stylovější, ještě dokonalejší. Test Samsungu Note 10+). Je to špičkový smartphone, který má jen minimum kompromisů a díky integrovanému peru přináší některé funkce, které jednoduše žádná konkurence nemá. Nakolik jsou důležité, je možná onen rozhodující faktor pro ty, kdo o modelu Note uvažují.

Uživatelé, kterým imponovaly některé funkce pera, byli přitom až doposud u řady Note 10 omezeni tím, že šlo vždy o hodně velké smartphony. I když u nich Samsung zmenšoval rámečky podle trendů, kvůli velkému displeji šlo vždy o jedny z největších modelů na trhu. Letos to nicméně už neplatí, nebo spíš nemusí platit. V řadě Note 10 jsou totiž dva typy: velký Note 10+ a menší Note 10. Ten je překvapivě kompaktní, a i když pro něj platí řada superlativů velké verze, osloví nové publikum, které by po modelu Note dříve nesáhlo.

Malou verzi jsme teď podrobili klasickému redakčnímu testu. Platí pro ni mnoho konstatování z naší recenze velkého modelu, má samozřejmě i svá specifika. Zároveň tak lze tento test brát jako druhý pohled na tuto modelovou řadu.

V čem je malý jiný?

Rozdílů tu několik je, ale podle nás nejsou vlastně nijak dramatické. Tedy až na rozdíly velikostní. Vezměme to však popořádku. Note 10 má ve výbavě oproti většímu typu dva základní ústupky: tím jedním je absence ToF senzoru u sestavy fotoaparátu. Dostaneme se k tomu později, ale je to podle nás věc, bez které se dá bez problémů žít.

Plusy a minusy Proč koupit? kompaktní rozměry

jedinečné dotykové pero

špičkový fotoaparát

perfektní zpracování

Proč nekoupit? lesklé tělo se upatlává

paměť nelze rozšířit

chybí 3,5mm jack

vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? 24 990 Kč

Druhý ústupek už může být vážnější: vnitřní paměť má kapacitu 256 GB jako u základního plusového modelu, ale nelze ji nijak rozšířit. Slot pro paměťové karty chybí, je tu jen místo na dvě SIM. Note 10 ani nelze koupit ve verzi s větší pamětí, i to je výsada vyhrazená většímu modelu. Nám paměť nechyběla, jsme zvyklí většinu dat stejně synchronizovat do cloudu, ale kdo takto nefunguje, může to brát jako výrazné omezení. Naopak bychom neřešili, že Note 10 má „jen“ 8 GB operační paměti oproti 12 GB u plusové verze – rozdíl v praktickém výkonu je zanedbatelný.

Další ústupek je logický: kapacita baterie se snížila, a to z 4 300 mAh na 3 500. Ale praktický rozdíl ve výdrži nemusí být dramatický, protože následujícím ústupkem je nižší rozlišení displeje. Note 10 má AMOLED panel s 1 080 x 2 280 pixely, zatímco typ Note 10+ se chlubí 1 440 x 3 040 pixely. Jemnost 401 pixelů na palec je nicméně podle nás dostatečná, takže ani tady není nač si stěžovat: displej je špičkový a přitom nemá tak vysokou spotřebu a vlastně to má i pozitivní dopad na výkon.

Jak je to tedy s výdrží baterie?

Podle našich zkušeností je Note 10 mezi špičkovými modely Samsungu zlatou střední cestou. Na větší model sice nemá, u něj je díky výrazně větší baterii snazší dosáhnout dvoudenní výdrže, ale ani Note 10 na tom není špatně. Důvod je jednoduchý, a to právě rozlišení displeje. Note 10 v tomto ohledu můžeme srovnávat především s menším typem Galaxy S10. Ten má baterii s kapacitou o 100 mAh menší, má vyšší rozlišení displeje a k tomu procesor, který je vyroben 8nm technologií, zatímco u Notu 10 je to 7nm.

Tyto drobnosti v důsledku hrají výrazně ve prospěch Galaxy S10. U něj jsme při perném používání v zaběhlém režimu měli občas problém vydržet jeden celý den bez nabíjení, u Note 10 jsme ve stejném režimu měli trochu lepší rezervu. Dva dny se pak dosáhnout při troše uskromnění dají, ale Note 10+ je v tomto ohledu suverénnější. Nám to však nevadí, výdrž je přijatelná a je to rozumný ústupek kompaktním rozměrům telefonu.

Jak moc je kompaktní?

Příjemně. Note 10 je na tom rozměrově velmi podobně jako menší Galaxy S10, takže ho můžeme s klidem řadit ke kompaktním modelům. Rozměry jsou 151 x 71,8 x 7,9 mm, typ S10 má míry 149,9 x 70,4 x 7,8 mm – rozdíly jsou v tomto ohledu malicherné. Na druhou stranu v praxi padne S10 do ruky lépe. A to díky zaoblenému designu, Note 10 ctí ostřejší provedení a téměř pravidelný obdélníkový tvar.

Na druhou stranu je to telefon v těchto rozměrech s téměř neuvěřitelnou úhlopříčkou displeje 6,3 palce. S10 má úhlopříčku 6,1 palce. V praxi to není možná moc důležitý rozdíl a Note 10 mohl být s menším panelem ještě trochu kompaktnější, ale to jsou spíš taková „kdyby“. Telefon je takový, jaký je a nám se moc líbí. Úhlopříčka 6,3 palce by ještě loni byla obří (ostatně loňský Galaxy Note 9 měl 6,4palcový displej), přitom je telefon až nečekaně malý. Kdo chce ještě menší kousek, může u Samsungu zvolit typ S10e.

Jak fotí?

V podstatě shodně jako Note 10+, tedy opravdu perfektně. Rozdíl v podobě absence ToF senzoru se může projevit třeba v rychlosti ostření a pak hlavně při práci s bokeh efektem.

Nejvíc se absence projevuje u natáčení videa v režimu Zaostřené video, kde je Note 10+ přesnější a preciznější v aplikaci efektu a oddělování jednotlivých prvků na displeji. Ale na druhou stranu pro běžné natáčení videa to opět téměř nic neznamená. Naopak tu nechybí například schopnost natáčení vysoce zpomaleného videa (960 snímků za sekundu).

Foťák je tedy špičkový a chlubí se jedněmi z nejlepších snímků na trhu, a to napříč všemi možnými podmínkami. Výtečný je při fotografování v dobrém světle i ve tmě, potěší i rozsah objektivů od širokoúhlého po dvojnásobné přiblížení. Špičkový je i přední foťák, i ten patří na svém poli k tomu nejlepšímu.

Je něco, co se vám na něm nelíbí?

Platí to obecně pro řadu Note 10, trochu nás může zamrzet absence 3,5mm jacku. A úplně jisti si nejsme také vzhledem telefonu, a to z hlediska dostupných barevných provedení a především jejich lesku. Zatímco celkový design považujeme za parádní, zrcadlově vyvedená záda testované stříbrné verze, která sice hází efektní duhové barevné odlesky, ale neskutečně se upatlává, v nás nechávají trochu rozporuplnější pocity. Černá varianta je podle nás trochu nudná a také se upatlává, o něco lépe je na tom bílé provedení.

Někomu také nemusí sedět nové uspořádání ovládacích tlačítek na boku telefonu, které jsme řešili už u většího typu. Tlačítka pro regulaci hlasitosti i vypínací tlačítko jsou totiž jen na levém boku. Vyžaduje to zvyk, protože dosavadní modely Samsungu (i většina ostatní produkce) mají vypínací tlačítko vpravo.



Ale je tu podstatný rozdíl. Kdo si zvykne, tomu se může tlačítko na levém boku Note 10 ovládat lépe než u ostatních samsungů. Důvod je jednoduchý – tlačítko je trochu níže než třeba vypínací tlačítko u S10. Dá se tak na něj snáze dosáhnout, byť je pravda, že si praváci budou muset zvykat na odemykání ideálně prostředníčkem a ne palcem.

Mám si ho pořídit?

Otázka zda si koupit Note 10, či nikoli, je hodně ošemetná. Na tradiční uživatele této modelové řady míří spíše model Note 10+, ale na druhou stranu vzhledem k úhlopříčce displeje, která je téměř stejná jako u loňského Note 9, se může někdo kompaktním řešením nechat zlákat. Vlastně tak ušetří, protože Note 10+ stojí v základním provedení 28 990 korun, což je o čtyři tisíce více než menší varianta.

Novinka ovšem spíš míří na uživatele, kteří doposud řadu Note vynechávali. Ty může nadchnout svým univerzálním zaměřením a šíří funkci, již umí nabídnout. Pak je ovšem stěžejní otázkou, zda se vyplatí příplatek za Note oproti řadě Galaxy S. Zatímco Galaxy S10 můžete mít v základním provedení za 23 490 korun a v akčních nabídkách ho často pořídíte za 20 490 korun, Note 10 vyjde na 24 990 korun a slevy u něj zatím očekávat nelze. Za onu cenu navíc dostane uživatel Note 10 nejen pero (jeho funkce prozkoumejte v recenzi modelu Note 10+), ale také dvojnásobnou vnitřní paměť (ale bez slotu na microSD) a také o něco málo lepší foťák a rozhodně lepší výdrž baterie. A to už jsou vcelku zajímavé argumenty: za 1 500 korun podle nás stojí, za čtyři a půl tisíce už asi ne.

Co se konkurence týče, Note 10 vlastně žádnou další nemá – a nebo jí má spousty, může jí být jakýkoli jiný špičkový smartphone kompaktnější konstrukce. Ale to nejspíš není cesta uvažování, kterou by se zájemci o Note 10 vydávali.