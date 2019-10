O pět minut rychlejší nabití samsungu stojí tisíc korun. Vyplatí se?

Samsung letošním prémiovým modelem Note 10+ prakticky dohnal konkurenci, když mu dal do výbavy i schopnost rychlého 45W nabíjení. I vlastníci menšího Notu 10 se musí spokojit „jen“ s 25 W a prémiové modely řady S10 pak mají maximum pouze na 15 W. Na to, abyste s Notem10+ dosáhli na bleskové nabíjení, potřebujete speciální samostatně prodávaný adaptér za 999 korun, tím v krabičce bude váš mobil nabíjet pouze 25W tempem.

Otázkou je, zda je rozdíl mezi těmito dvěma adaptéry natolik zásadní, aby měl příplatek smysl. Zkusili jsme tedy Note 10+ zcela vybít a poté jej nabít jak přibaleným, tak i nejrychlejším adaptérem.

Poznámka na okraj: Note 10+ se nám vypínal v rámci zachování energie už někde okolo dvou procent zbývající baterie, takže technicky měl v obou případech telefon ještě malý zbytek energie. Za tohoto stavu jsme však nabíjeli oběma adaptéry, takže to rozdíl mezi nimi nijak neovlivní.

Stupeň nabití baterie rostl ve stanovených časových úsecích následovně:





45W adaptér

25W přibalený adaptér

Po 5 minutách

16 %

10 %

Po 10 minutách 30 % 20 % Po 20 minutách

52 % 42 % Po 30 minutách

73 %

63 %

Po 45 minutách

92 %

86 %

Po 1 hodině

nabito 95 %



Zatímco 45W rychlonabíječka měla po hodině hotovo, 25W přibalený adaptér potřeboval ještě dalších pět minut k dosažení plné kapacity. Výsledek našeho testu je tedy na první pohled jednoznačný: rozdíl v rychlosti mezi tisícikorunovým nejrychlejším adaptérem a tím, který najdete v balení, je pouhých pět minut.



Rychlejší nabíječka se tak podle tohoto výsledku zdá jako plýtvání penězi, ovšem podle nás to není tak docela pravda. Rychlejší nabíječky se nám hodí zejména ve chvíli, kdy si třeba na poslední chvíli před odchodem z domu vzpomeneme, že máme vybitý mobil a každé procento navíc oceníme. Pokud máte už jen deset minut a mobil jste právě připojili k nabíječce, je 30 oproti 20 procentům kapacity baterie celkem znatelný rozdíl. A z takového úhlu pohledu bychom nad 45W adaptérem nelámali hůl.



Ruku na srdce, pokud máte 29 tisíc na nový telefon, je tisícikoruna navíc za rychlejší nabíječku zanedbatelným výdajem. Kdybychom měli takové dilema u modelu za pět nebo i deset tisíc korun, kategoricky bychom koupi takto drahého adaptéru nedoporučovali. U prémiového kousku, jako je Note 10+ však ne.

A připomeňme ještě další specifickou situaci. Pokud přibalený 25W adaptér s oboustranným USB-C kabelem ztratíte, tak nový stojí 799 korun. V takovém případě už příplatek dvou stovek za 45W model určitě smysl má.



Tím nechceme říci, že tuto praxi do budoucna schvalujeme, naopak doufáme, že u příštích modelů bude 45W adaptér standardem. To, že to konkurenčnímu Applu už dlouhé roky prochází, ještě neznamená, že se po něm musí ostatní opičit.