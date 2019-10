Už víme, kdy Samsung představí špičkový model S. Má mít výjimečný foťák

Letos jsme modely S10, S10+ a S10e viděli poprvé na představovací akci v San Francisku 20. února. Podle informací serveru SamMobile už Samsung začíná s plánováním představovací akce, která bude ve velice podobném duchu jako ta letošní. Uskutečnit by se měla třetí týden v únoru, konkrétně padlo datum 18. února (které ovšem není zcela jisté) a místem by mělo být opět americké San Francisco.

Za pět měsíců bychom měli poprvé vidět nástupce letošních top modelů, které budou v cyklu „zásadní vylepšení každé dva roky“ spadat na lichý rok, kdy inovace nejsou tak přelomové. Jako modely S7 a S9, které vždy jen po hardwarové stránce vylepšily své předchůdce, vzhledem se však od nich příliš neodlišovaly.

V první řadě stále není jasné, zda se Samsung přikloní k označení S11, nebo zcela změní názvy série. Proslýchá se, že by výrobce mohl značení vrátit na počátek a další model by se mohl jmenovat „Samsung Galaxy One“. Podle nás by však bylo lepší si tento „restart série“ schovat až na dobu, kdy série podstoupí opět nějakou výraznou proměnu jak po stránce výbavy, tak i vzhledu a funkčnosti.

Z výčtu výbavy už unikla informace, že bude mít periskopový fotoaparát s pětinásobným optickým přiblížením, dále velice vysoké rozlišení hlavního snímače se 108 megapixely. Vedle toho se proslýchá, že novinka bude disponovat spektrometrem, který můžete využít k určení chemického složení objektů, takže například ke zjištění kalorické hodnoty daného jídla nebo obsahu alkoholu v nápoji.



Dále se očekává mimo nejmodernějšího procesoru (to je již standardem) také nová verze uživatelského prostředí One UI a až 1 TB prostoru pro data. Novinky pravděpodobně nenabídnou tradiční sluchátkový jack. Zda budou pouze dvě (standardní a „plusová“ varianta), či se opět připojí také levnější „e“ model, zatím není jisté.

Komu bude únorová premiéra nových samsungů málo, může se těšit na prakticky největší „smartphonový svátek“ roku v podobě veletrhu MWC ve španělské Barceloně, který už má také jasné datum: 24 - 27. února 2020.