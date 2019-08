Ještě větší, ještě stylovější, ještě dokonalejší. Test Samsungu Note 10+

Modelová řada Note byla vždy synonymem pro přerostlé telefony. Už první Galaxy Note v roce 2011 vyvolal pozdvižení svým tehdy obřím 5,3palcovým displejem a lidé si z něj utahovali, že je moc velký a nevejde se do kapsy. Teď, o osm let později tu máme telefon, kteří by tehdy uživatelé smartphonů označili bez mrknutí oka jako tablet, ovšem díky současným designovým trendům je i z „plusové“ verze Galaxy Note 10 vlastně přijatelně rozměrný telefon.

Letošní řada Note má, jak už je z řádků výše jasné, tak trochu pozměněnou koncepci. Až doteď byl Note vždy jen jeden (s výjimkou Notu 4 a sesterského Notu Edge, což byl ale spíše experiment), ovšem letos se Samsung rozhodl jít cestou stejnou jako u modelové řady Galaxy S a uvést na trh dvě velikostní verze: Note 10 a Note 10+.

Jako poctivého nástupce loňského Notu 9 však bereme spíše právě „plus“ verzi, neboť standardní Note 10 je spíše odlehčeným modelem. Navíc existují také 5G varianty, které se sice českého trhu netýkají, ovšem s nimi jsou letošní modely Galaxy Note 10 celkem čtyři.

Na menší model se podíváme v samostatném testu, teď si pojďme prohlédnout právě ten větší, který se pyšní jak větší úhlopříčkou displeje i vyšším rozlišením, tak třeba vyšší kapacitou baterie nebo možností rozšířit paměť kartou microSD.

Jak moc velký krok vpřed je to oproti Notu 9?

Zatímco mezigenerační posun mezi modely Note 8 a Note 9 byl spíše v hardwaru a několika funkcích navíc, Note 10+ přináší jak obvyklé vylepšení ve výbavě, tak i v designu. Ještě loni jsme byli zvyklí na obvyklé rámečky nad a pod displejem, ty jsou však letos ty tam. Notu 10+ skutečně chybí už jen velmi málo k tomu, aby čelní plochu pokrývala pouze obrazovka, 92,5% poměr čelní plochy k displeji je totiž zcela rekordní hodnota (více v článku Světový rekordman. Nikdo nemá méně hluchého místa na čelní straně mobilu).

Další výraznou změnou jsou pak fotoaparáty na zádech, jejichž počet se oproti loňskému modelu zdvojnásobil. Přibyl širokoúhlý snímač a také TOF senzor. Přední fotoaparát, který se ukrývá v průstřelu displeje je ovšem stále jeden, příznivcům selfies to ale vadit nemusí, protože podle skóre DxOMark fotí předním objektivem tento model vůbec nejlépe.



Mezigenerační designový posun oproti modelům Note 8 (vlevo) a 9 (uprostřed) je skutečně znát.

Stylus se také naučil několika novým trikům. Naopak najdou se však i dvě věci, ve kterých na tom byl Note 9 možná o něco lépe. První je spíše subjektivní záležitost, a sice že Note 10+ má pravý bok zcela prázdný a veškerá tlačítka se nachází na tom levém. Počítejte tak s tím, že pokud jste (zejména praváci) zvyklí mít tlačítko odemykání displeje na palci a ukazováčkem pak ovládat hlasitost, budete se u Notu 10+ muset naučit na nové rozložení tlačítek. Stačí ale pár dní a zvyknete si.



Objektivním pohoršením však je absence sluchátkového konektoru. Na jednu stranu chápeme, že budoucnost je bezdrátová a vlastně už sami také neposloucháme z mobilu hudbu jinak, než prostřednictvím bezdrátových sluchátek. Ovšem víme, že se najdou tací, kteří nedají na kabel dopustit. Těm zkrátka nezbývá nic jiného, než si koupit redukci na USB-C (v balení není) a nebo používat přibalená sluchátka s tímto konektorem.



Je Note 10+ skutečně tak obrovský?

Uznáváme, že Note 10+ není malý telefon, a to ani při dnešních poměrech. Ovšem při tak malých rámečcích, jako má tento model, skutečně není v reálu úhlopříčka 6,8 palce tak hrozivá, jak se na papíře zdá. Pokud bychom se vrátili v čase o pár let zpět a trochu bychom okraje okolo displeje zvětšili, podobné rozměry těla by se daly najít tehdy u 5,5 - 5,8palcových modelů.



Ovládání jednou rukou je stále možné, ovšem jako pohodlné bychom ho moc nenazývali, určitě je lepší telefon používat stylem „jednou rukou držím, druhou ovládám“. Ideálně pak můžete vzít do druhé ruky elektronické pero, okolo kterého se celá řada Note točí.

Technologicky je displej až na své rozměry prakticky identický s tím od modelů Galaxy S10: jeho rozlišení je 1 440 x 3 040 pixelů, zobrazovací technologie dynamického AMOLED se také poprvé ukázala už u únorových modelů. Je to zkrátka výborný displej s perfektním podáním barev, silným jasem a vysokou jemností. Ne nadarmo dostal v profesionálním hodnocení DisplayMate hromadu ocenění. Notifikační diodu jinak nahrazuje funkce Always-On, která upozornění na zmeškané hovory, zprávy a podobně zobrazuje na vypnutém displeji.



Když už jsme u displeje, nesmíme zapomenout zmínit ani přítomnost průstřelu, tentokrát ve středové části displeje. Musíme uznat, že nám přece jen dávalo trochu větší smysl umístění v rohu u modelů řady S10, ovšem i tak se dá na řešení u Notu 10+ hodně rychle zvyknout. Stejně jako s výše zmíněným tlačítkem na boku je to otázka jen pár dní.

V displeji je dále i integrovaná čtečka otisků prstů, která je stejně jako u řady S10 ultrazvuková. Je všeobecně rychlá a přesná, pokud se tedy trefíte do místa, kam máte na displeji pokládat prst. Párkrát se nám ovšem i stalo, že jsme displej odemkli až na několikátý pokus.



Mimochodem Note 10+ stále není největším smartphonem v historii Samsungu. Dva telefony tohoto výrobce měly ještě větší displej: Galaxy J Max z roku 2016 a Galaxy W z roku 2014. U obou modelů byla úhlopříčka displeje rovných 7 palců.



Září tato novinka všemi barvami?

Na snad každém propagačním materiálu je vidět, jak se záda Notu 10+ lesknou všemi barvami. Je to trik, který jsme viděli už u modelů A50 a A70 a zde je dotažený do dokonalosti. varianta Aura Glow (gradientní stříbrná) vám skutečně při pohledu z různých úhlů na ploše zad vykouzlí celé barevné spektrum, ovšem pokud se nesnažíte najít ten správný úhel, je to zkrátka spíše takový perleťově stříbrný telefon. Záda nijak nezkreslují odraz, takže je lze použít i jako náhradu zrcátka. Pro konzervativní uživatele je pak dostupná černá varianta.



Opakujeme se každý půlrok už mnoho let, ale v čem smartphony Samsung (ale nejenom ty) se skleněnými zády excelují, je zachytávání otisků prstů a celkové „umaštění“ zad i po krátkém uchopení rukou. Připravte se buď na časté leštění tohoto povrchu, nebo si pořiďte raději nějaký průhledný kryt, pokud chcete barevnými kreacemi na zádech přitahovat pozornost.

Kovové boky jsou klasicky stříbrné a oproti řadě Galaxy S je letošní Note výrazně hranatější. Na ostřejší rohy zařízení je třeba si také chvíli zvykat, ovšem z designového hlediska hranatý vzhled k řadě Note sedí lépe a pomáhá jí odlišit se od zbytku portfolia výrobce.

Telefon je už tradičně utěsněný proti vniknutí prachu a vody podle certifikace IP68



Je Note 10+ nejvýkonnější smartphone?

Pokud sháníte naprostou výkonovou špičku, má k ní Note 10+ velice blízko. Král ve výkonnostních testech to sice není, ovšem na nejlepší model současnosti, kterým je zatím OnePlus 7 Pro, mu chybí například v AnTuTu jen asi 20 tisíc bodů. A ruku na srdce, pokud kupujete první nebo šestý (na tuto příčku jej zařazuje výkonnostní test AnTuTu se 349 tisíci body) nejvýkonnější mobil současnosti, bude rozdíl prakticky zanedbatelný.

Note 10+ má koneckonců ten nejlepší možný hardware, co mohl dostat. Pohání jej procesor Exynos 9825 společně s 12 GB operační paměti, což je ohromně štědrá hodnota. Vnitřní úložiště má dvě varianty, můžete si totiž koupit Note 10+ buď s 256 nebo 512 GB datového prostoru. Ten je dále rozšiřitelný paměťovou kartou až do velikosti 1 TB. Musíte si ale kvůli hybridnímu slotu vybrat, jestli budete používat dvě SIM nebo mít rozšířenou paměť.



Každopádně se nemusíte bát, že by smartphone na jakýkoliv úkon nestačil, ideální bude jak pro hráče her, tak třeba pro ty, kteří rádi přepínají mezi mnoha aplikacemi zároveň nebo třeba na telefonu stříhají video.



Ve výbavě najdete samozřejmě až na sluchátkový jack veškerou moderní konektivitu: LTE, Bluetooth 5.0, NFC, GPS včetně evropského GALIEO a samozřejmě i fyzické USB-C. Přes něj se dá mimochodem už i oboustranným USB-C kabelem aktivovat režim stolního PC DeX. Novinkou je, že desktopový režim teď umí fungovat i s běžnými počítači (PC a Mac), stačí je jen propojit kabelem. Když si vzpomeneme, že ještě před pár lety bylo potřeba speciálních kabelů nebo dokovací stanice pouze do samostatného monitoru, ušla tato technologie skutečně velkou vzdálenost.

Zmíníme i také pocitově vyladěnější zpětnou vibrační odezvu, která nám přijde lepší než třeba u modelu S10+. Samotné nás překvapilo, jak psaní na virtuální klávesnici se zapnutými vibracemi působilo na dotek tolik rozdílně (a lépe) než u jiných smartphonů.



Co se systému a uživatelského prostředí týče, je prakticky vše „při starém“. Pokud jste během uplynulého půl roku viděli Galaxy S10 či jiný samsung s možností aktualizovat jej na nové uživatelské prostředí One UI (nadstavba Androidu 9.0), můžete vědět, co vás čeká i u Notu 10+. Z aplikační výbavy zmíníme šikovný nástroj pro měření vzdálenosti v prostoru skrze fotoaparát telefonu nebo 3D skenování objektů, která ovšem během testování nebylo dostupné.



Co nového umí stylus?

Elektronická tužka S Pen, která je nedílnou součástí řady Note, se letos opět naučila nové triky. Už dávno to totiž není obyčejný plastový stylus, kterým se jen kreslí po displeji, nýbrž poměrně všestranný pomocník. Jednu z hlavních inovací známe už z loňska, a sice že stylus umí bezdrátově komunikovat s telefonem a tlačítko na něm může tak sloužit třeba jako dálková spoušť fotoaparátu nebo jako ovládání promítané prezentace z mobilu. To je ve výbavě přítomno i letos.



Nově je v ní však zabudovaný i gyroskop, takže zvládá identifikovat i gesta kreslená do vzduchu. Švihnutím doprava tak například v galerii posunete snímek o jeden doprava, v rozhraní fotoaparátu se vám zase přepínají režimy. Kroužením tužkou ve vzduchu volíte stupeň přiblížení obrazu ve fotoaparátu. Gesta je třeba se naučit, aby telefon reagoval správně, ale jakmile vám přejdou do krve, připadá vám stylus jako kouzelnická hůlka.

Porovnání stylusů s předchozími generacemi modelu Note. Modrý náleží Notu 10+.

Nechybí samozřejmě ani tradiční prvky výbavy spjaté se stylusem. I u letošního modelu lze kreslit či přidávat poznámky na vypnutý displej, nechybí ani rychlé menu jednotlivých funkcí pokaždé, když stylus vyjmete z těla telefonu. Můžete například text označený stylusem ihned přeložit, vytvářet poznámky do prostoru na ploše či nechat váš psaný text rozpohybovat jako animaci.

Pero se bezdrátově nabíjí pokaždé, když jej zasunete do telefonu. Samsung se i tentokrát ujistil, že stylus nejde do telefonu zasunout jinak než špičkou vpřed, aby předešel nechtěnému zaseknutí. Zatímco stylusy mezi modely Note 8 a 9 byly vzájemně prakticky zaměnitelné, tužka z Notu 10+ se do těla předchozích modelů nevejde.

Jak dlouho vydrží baterie?

Note 10+ opět o trochu navyšuje kapacitu baterie, a to na příjemných 4 300 mAh. Velký displej sice výdrži do karet příliš nehraje, ale i tak jsme při běžném používání neměli problém dosáhnout na dvoudenní výdrž. Pokud samozřejmě budete telefon zatěžovat víc, počítejte spíše s jedním dnem a drobnou rezervou do příštího.

Výhodou je přítomnost bezdrátového nabíjení a také podpora 45W rychlonabíjení (Super Fast Charging 2.0). Toho ovšem nedosáhnete s přibalenou nabíječkou (ta umí „jen“ 25W), ale budete si ji muset koupit zvlášť. S ní nabijete telefon do plné kapacity za zhruba 40 minut.

Chybět také nesmí ani technologie reverzního bezdrátového nabíjení (Wireless Power Share), díky které můžete zároveň telefon použít jako bezdrátovou nabíječku pro jiný telefon, který tento typ nabíjení podporuje. Více vhodné je to vzhledem k výrazně menší baterii však například pro nabíjení hodinek či sluchátek Buds.



Jak Samsung Galaxy Note 10+ fotí?

Letos se každý výrobce žene za co nejdokonalejším fotoaparátem a Samsung není v tomto ohledu žádnou výjimkou. Model Note 10+ sice nemá žádné speciality jako vysouvací fotoaparát nebo šílené přibližovací schopnosti jako konkurence, ovšem soustředí se na to, co je podstatné: soustavně vysoká kvalita „běžných“ fotografií jak ve dne, tak v noci a každodenní univerzálnost díky dvojnásobně přiblíženému či naopak širokoúhlému režimu.

Sestava zadních fotoaparátů je následující: standardní 12MPix fotoaparát s proměnnou clonou f/1,5 a 2,4 doplňuje jednak 12MPix senzor s dvojnásobným zoomem (f/2,1) a dále je tu 16MPix širokoúhlý fotoaparát (f/2,2). Oba „delší“ objektivy mají optickou stabilizaci obrazu. Oproti menší variantě má Note 10+ pak ještě TOF senzor, díky němuž si lépe poradí s hloubkou ostrosti a různými efekty při fotografování i natáčení videa (třeba živým rozostřením pozadí ve videu).

Vzhledem k tomu, že třeba už hodnotitelé z DxOMarku vyhlásili Note 10+ za šampiona ve focení mezi současnými smartphony, nezbývá, než jim dát za pravdu. Note 10+ skutečně exceluje v pořizování fotografií ve všech možných režimech, a ačkoliv se třeba při výraznějším přiblížení nevyrovná co do ostrosti detailů modelům jako je Huawei P30 Pro, podává v ostatních ohledech nejlepší možné výkony. Skvěle si poradí s přirozenými barvami i expozicí, jeho noční režim je výborný a fotografie pořízené za příznivého světla jsou velice ostré a snesou i výraznější ořezy.

Stabilizace obrazu se projeví i při natáčení videa (až do rozlišení 4K), kde také odvádí skvělou práci. Nechybí pak ani režim superzpomaleného videa (960 snímků za sekundu) či speciální portrétní režim, kde i můžete vyhrát s nejrůznějšími efekty, jako například odfiltrování barev mimo zaostřený objekt a podobně.

Přední selfie senzor má rozlišení 10 MPix a světelnost f/2,2 a umí také natáčet video v rozlišení 4K. Note 10+ je určitě vhodný právě i pro příznivce autoportrétů, neboť i v tomto ohledu trhá rekordy v žebříčku DxOMark a podává velice dobré výsledky v praxi.

Mám si Note 10+ pořídit?

Ačkoliv byli cílovými zákazníky řady Note v minulosti manažeři, dnes už se z tohoto modelu stává spíše další stylový a značně prémiový smartphone, který se hodí jak pro (bohaté) teenagery, tak do dámské kabelky (více v článku Poslední manažerský mobil převálcovaly Instagram, YouTube a mobilní hry). Stylus je sice stále velice osvěžujícím prvkem výbavy, ovšem už ani zdaleka jej nevnímáme primárně jako nástroj pro produktivitu, nýbrž jako univerzální doplněk.

Tak či onak, levný telefon to rozhodně není. Jak už jsme psali výše, Note 10+ má dvě varianty: verze s 256 GB vnitřní paměti stojí 28 999 korun, model s 512 GB vnitřní paměti vyjde na 30 999 korun. Základní pořizovací cena je tak doposud nejvyšší v této produktové řadě, ovšem v případě, že pomineme trochu odlehčený Note 10, ten je naopak levnější než předchůdci.



Samsung Galaxy Note 10+ a Galaxy S10+

Cena za nejlépe vybavenou verzi paradoxně trochu klesla, Note 9 s 512GB paměti začínal loni na 32 499 korunách. I tak se ale každopádně nedá ani náhodou hovořit o dostupném smartphonu. Řada Note vždy byla, je a s největší pravděpodobností i bude prémiovým segmentem, který je určený pro bohatší zákazníky.

Těm však umí Samsung nabídnout tradičně to nejlepší na trhu. Ať už jde o krásný displej s rekordně tenkými rámečky, nejlepší sestavu fotoaparátů na trhu, skvělý výkon, nadstandardní funkce jako reverzní nabíjení, režim stolního počítače, dotykové pero které umí telefon ovládat pohybovými gesty, nebo třeba designovou lahůdku v podobě duhových zad, je rozhodně o co stát.

Jako alternativu můžeme nabídnout menší Note 10, u kterého ušetříte oproti Notu 10+ čtyři tisíce a přijdete pouze o vyšší rozlišení displeje, vyšší kapacitu baterie a možnost vylepšit paměť kartou microSD. Těm, kdo dotykové pero nepotřebují, bychom pak spíše doporučili některý z modelů řady S10, neboť výkonově a možnostmi fotoaparátu jsou na tom velice podobně.

U konkurence bychom našli největšího vyzyvatele asi ve formě Huaweie P30 Pro, který umí přece jen fotoaparátem lépe přibližovat vzdálené objekty a nebo třeba už zmíněný OnePlus 7 Pro pro ty, kteří hledají maximální možný výkon. V případě Huaweie ušetříte čtyři tisíce, u OnePlusu pak dokonce celých deset tisíc. Žádný z nich však nenabídne tak bohatou výbavu, jako právě Note 10+: zejména stylus už nemá ve výbavě prakticky nikdo jiný.