Poslední manažerský mobil převálcovaly Instagram, YouTube a mobilní hry

Newyorské představení špičkových Notů 10 bylo netradiční. Tedy netradiční pro nejvýkonnější, nejdražší a v podstatě výjimečný telefon. Spíš připomínalo premiéru cenově dostupného modelu nižší střední třídy pro mládež.

Řešil se například design, telefon se bude prodávat v mnoha atraktivních barvách, třeba růžové, červené nebo moderní měňavé. Mluvilo se o focení, pak také různých vychytávkách s ním spojených, jako třeba 3D modelování objektů a grafické vizualizaci do videa. Zde přišla řada na výjimečnou funkci telefonu, kterým je dotykové pero. To se podle Samsungu hodí i pro kreslení. A nezapomínejme na hraní her. To vše za velkého aplausu publika.

Až následně se dostalo na spolupráci s Microsoftem, na pracovní nasazení přístroje a jeho možnost připojení pomocí kabelu k počítači nebo laptopu. Třeba k novému Samsungu Book S.

I u minulých generací sice došlo na volnočasové funkce, ale základem bylo pracovní nasazení. Pero se hodilo pro „vytrhávání“ výstřižků a jejich posílání, nebo na pohodlnou práci s tabulkami. Ne že by to novinka neuměla a v mnoha ohledech ještě lépe než předchůdci, to jen výrobce míří na novou cílovou skupinu.

Ta současná je prý nejvěrnější na celém trhu, tak proč ji přesvědčovat, když je tu nová velká skupina zákazníků, kterou můžeme nazvat manažeři mileniálního věku. Obvykle nešéfují korporaci, na to jsou příliš mladí. Ale mnozí dost vydělávají, obvykle na volné noze, a ti další dobře ví, že telefon dostanou na splátky. Ať už od operátora v rámci tarifu, nebo na úvěr od banky.

Navíc obvykle neřeší hypotéku, auto si půjčují v rámci carsharingu a večery tráví na náplavce. Mobil je pro ně důležitý, bez něj nemají přístup ke svému světu, a když se s tím světem chtějí podělit, tak potřebují kvalitu a kreativitu. Což Samsung Note 10 splňuje na výbornou.

Na tom všem není nic negativního. Jen to ukazuje, jak se trh mění a na koho výrobci smartphonů cílí, nebo budou cílit. Pro určitou cílovou skupinu není cena důležitá, podstatná je výbava a něco navíc, co majitele pomůže odlišit na sociálních sítích.

Výše uvedená strategie přináší jednu zajímavou věc. Samsungy řady Note byly v podstatě poslední telefony označované za manažerské či byznysové. To se hodně řešilo v minulém desetiletí u obyčejných mobilů. Manažerské byly ty lépe vybavené, obvykle nokie, později se systémem Symbian, nebo pár tehdejších smartphonů. Přímo legendární byly v tomto směru Nokie 6210 nebo nástupce 6310.

S masovým nástupem moderních smartphonů s OS Android nebo iOS, které se staly standardem, pojem manažerský telefon v podstatě zmizel. Pracovní úkoly, tedy kalendář, kancelářské aplikace a další funkce totiž zvládá každý smartphone. I ten nejlevnější. Alespoň teoreticky. Posledním mohykánem tak byla právě řada Galaxy Note s dnes výjimečným dotykovým perem. Funkčně to sice platí i pro poslední letošní generaci, ovšem výrobce jeho pozici na trhu už vidí trochu jinak.