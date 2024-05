Muž, který pobodal v Chomutově dva lidi, je po zadržení v psychiatrické léčebně

Do psychiatrické léčebny byl umístěn muž, jehož zadrželi policisté v sobotu v souvislosti s incidentem v bytě na sídlišti v Chomutově. Informovala o tom regionální mluvčí policie Miroslava Glogovská. Při incidentu utrpěli bodná zranění dva lidé, přičemž jednoho s vážným poraněním záchranáři přepravili letecky do ústecké nemocnice a druhého se středně těžkým poraněním sanitou do chomutovské nemocnice.