Občas jsou příběhy dětí docela složité, přiznává držitelka ocenění

Zhruba deset let se Michaela Šafránková věnuje práci s dětmi z rodin v těžké sociální situaci. Působí v plzeňském spolku Ponton a za to, co dělá, se dostala mezi držitele ceny Maják udělované lidem, kteří pomáhají jiným.