Kolotočáře soudí za zmlácení Ukrajinek. Nadávaly mi a byly opilé, odmítl vinu

Incident se odehrál vloni 13. srpna kolem osmé hodiny večer v Plasích u Velké louky, kde končila pouť. Osmačtyřicetiletý Zdeněk Holzknecht podle žalobkyně požádal 45letou ženu z Ukrajiny a její o deset let mladší známou, aby mu udělaly místo, aby mohl projet autem.

Ženy na to ale nereagovaly. „Holzknecht vystoupil z vozidla a poté, co zjistil, že jsou Ukrajinky, začal na ně křičet: ukrajinský s..ě, ukrajinský k...y vypadněte. Bezdůvodně mladší z dvojice nejméně třikrát udeřil dlaní do obličeje, dále ji chytil za vlasy a tahal ji za ně, vytrhl ji chomáč vlasů, poté ji vzal za tričko a zvedl ji ze země. Poškozené se podařilo obviněného odstrčit, sedla si do jeho auta a vzala mu klíčky, aby nemohl odjet,“ popsala žalobkyně Marie Čechová.

Ukrajinka napadená řidičem.

Muž začal cizinku opět tahat za vlasy a tričko, aby ji dostal ven z auta. V tu chvíli za ním přišla zezadu druhá Ukrajinka a udeřila ho do zad a krku. Na to zareagoval tak, že ji alespoň dvakrát dal pěstí do obličeje. Postižená upadla na trávník, kde zůstala bezvládně ležet. „Žena utrpěla zranění v obličeji, musela být převezena na ošetření do nemocnice, kde ji také operovali,“ uzavřela Čechová.

Státní zástupkyně viní muže z ublížení na zdraví a výtržnosti. Upozornila, že Holzknecht se výtržnosti již dříve dopustil a za ni byl v roce 2001 odsouzen.

„Podle intonace hlasu mi nadávaly“

„Stalo se to po pouti, jel jsem pro osmimetrový přívěs. Protože kolegové začali skládat atrakce, polovinu cesty zabrali nákladními auty. Druhou stranu zabraly dvě ženy se dvěma dětmi a kočárkem. Nohy měly do cesty, nemohl jsem projet. Vystoupil jsem proto z auta a řekl jim, že potřebuju projet. Začaly zvyšovat hlas, nerozuměl jsem, co říkají, ale podle intonace hlasu mi nadávaly. Jedna strana nerozuměla té druhé,“ popsal důvod incidentu muž, který do Plas jezdí s autodromem a dětským vláčkem už od roku 1990 a žádný konflikt s nikým dosud neměl.

Přiznal, že na stranu Ukrajinek pronesl nadávky, ale sprostý na ně nebyl. S Ukrajinci, jako s národem, žádný problém nemá. Má prý mezi nimi řadu přátel.

Holzknecht se domnívá, že hlavní roli v tom všem sehrál alkohol. Přišlo mu, že jsou ženy opilé, kolem nich se válely lahve alkoholu. „Začalo šťouchání a najednou mi jedna z žen seděla v autě. Usoudil jsem, že mi ho chce ukrást. Tak jsem se ji snažil vytáhnout ven, přetahovali jsme se o dveře, ale neudeřil jsem ji. Pak přišli další lidi, neznal jsem je, jeden pán vytrhl klíče ze zapalování a donesl mi je. Chtěl jsem tu ženu vytáhnout ven, ale přišla ta mladší blondýna a dávala mi pěstí do krku zezadu. Pak jsem se otočil a ležela na zemi. Lidi už volali záchranku, paní byla asi v bezvědomí,“ popsal souzený muž.

Za ublížení na zdraví a výtržnictví mu hrozí až pět let vězení. Soud bude pokračovat v září.