Plot pokrylo 1,4 kilometru háčkovaných dek. Jedna vzniká 80 hodin

Ženy ze spolku se již dříve angažovaly v háčkování chobotniček do nemocnice pro předčasně narozené děti. Tentokrát si však vzaly mnohem větší sousto.

„Kdo nyní finančně přispěl částkou nejméně 1900 korun na Hospic svatého Lazara v Plzni, který zajišťuje i mobilní služby u klientů doma, poděkováním pro něj byla deka, kterou si z hotových 772 exemplářů vybral nebo adoptoval,“ uvedla k charitativnímu projektu starostka Města Touškova Kateřina Duchková, která je také členkou spolku.

Duší projektu Deka pro Hospic svatého Lazara v Plzni je Blanka Antošová. Původně si ženy spočítaly, že na propojení obou sousedících městeček na severním Plzeňsku je zapotřebí uplést nebo uháčkovat 419 dek.

„Inspirovaly jsme se v Písku, kde za covidu začaly ženy háčkované deky vyrábět. Tam vymyslely, že příspěvky od lidí, které za deky dostanou, věnují hospicu. My jsme myšlenku převzaly v září 2022. Cílem bylo propojit dekami stezku mezi Městem Touškov a Kozolupy. Jedna deka se skládá z 30 uháčkovaných nebo upletených čtverců o rozměrech 30 krát 30 centimetrů. Byli lidé, kteří takhle uháčkovali celou deku. Hodně nám jich poslalo čtverce a my jsme je pak háčkováním spojovaly dohromady. Každá deka je jiná, ale všechny jsou krásné. Září z nich láska a energie, kterou do toho dobrovolníci dali,“ popsala Antošová.

Štrykovali i muži

Každá deka je originálem, jak vzory, tak barvami. Výroba každé trvala v průměru 80 hodin. Ženy ze spolku chodily i do kaváren v Plzni, kde s nimi háčkovali lidé, kteří za nimi přicházeli. Dohromady se na výrobě čtverců pro deky podílelo na 250 lidí, včetně 10 mužů. Některé vznikaly i ve školách nebo třeba domovech pro seniory.

„S holkama jsme se scházely každý týden. Štrykovaly jsme a sestavovaly doma deky ze čtverců, hlavně u televize. Potřebovaly jsme 419 dek, máme jich 772. Kdybych už v prosinci nestopla výrobu čtverců – původně jsme je plánovaly vyrábět do února, tak bychom deky vyskládaly po cyklostezce tam i zpátky,“ líčila Blanka Antošová.

Akce s dekami už v sobotu vynesla pro plzeňský Hospic svatého Lazara stovky tisíc korun. Ty podle ředitelky zařízení Jiřina Helíškové využijí při financování mobilního hospice, kdy specialisté z hospice jezdí za klienty v posledních týdnech a dnech jejich života za nimi domů.

Osm z žen, které deky kompletovaly, při slavnostním vyvrcholení akce před publikem s výtvory symbolicky tancovaly. Navíc vše se dělo pod dohledem komisaře pelhřimovské agentury Dobrý den Tomáše Hrábka, který potvrdil, že právě zaznamenal český rekord v počtu dek na jednom místě.

„Máme několik podobných rekordů, ale tenhle je rozsahem největší. Pro hospic v Písku se upletlo nebo uháčkovalo 10 037 čtverečků o stejných rozměrech jako tady, deka měla celkovou délku 398 metrů. Tahle akce rekord několikanásobně překonává,“ uvedl Hrábek.

Každá z dek z Plzeňska má rozměr 1,5 na 1,8 metru, celková délka v sobotu vystavených dek dosáhla hodnoty 1389,6 metru.

Štafetu předaly dál

Pro ženy ze spolku Náš Touškov získáním českého rekordu nadšení nekončí. Deky, které po sobotě nejsou odměnou pro dárce nebo nebyly adoptované k předání někomu potřebnému, bude spolek na podzim asi dražit, aby získal další peníze pro hospic.

„Je krásné, že myšlenka s dekami nekončí. Podařilo se posunout dál pomyslný štafetový kolík, projektu se dál ujímá Babikov, zapsaný spolek v Hořovicích. Ti budou háčkovat pro tamní paliativní péči. My samozřejmě dál budeme pokračovat v tvorbě chobotniček pro předčasně narozená miminka,“ uzavřela Blanka Antošová.