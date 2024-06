Dřív kopal za Piráty, dnes je Dostál společně s komunisty proti Green Dealu

Koalice Stačilo! získala 9,6 procenta hlasů, tedy o zhruba 3,5 procenta víc než Piráti. Dostál v Stačilo! zastupuje jako nestraník seskupení Spojení demokraté – Sdružení nezávislých.

Na otázku, jestli mu v rámci koalice nevadilo spojení s komunisty, sdělil, že šlo o levicovou koalici, která zastává hodnoty české suverenity, což mu vyhovuje, protože podle české ústavy je ČR suverénní stát a EU není federací.

„Na rozdíl od komunistů, kteří prosazují referendum o vystoupení z EU, my tento bod v programu nemáme. Vnímáme EU jako to, čím byla, když jsme do ní vstupovali, tedy jako hospodářskou unii, jejímž cílem je zajišťovat mír a prosperitu,“ vysvětlil Dostál.

Kritizuje i energetické regulace v podobě třeba emisní povolenky, která, jak uvedl, se chová spíš jako nástroj spekulace. „Pokud si těmito regulacemi zlikvidujeme český i německý průmysl, nebudou peníze třeba ani na zdravotnictví,“ říká Dostál, který absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, studoval též v Rakousku a díky Fulbrightově stipendiu též postgraduálně v USA.

Revize Green Dealu

Dostál se také hlásí k revizi Green Dealu. „Za stávající úrovně technologie je bez obrovského zásahu do života běžných rodin stěží naplnitelné to, do čeho se EU pustila. Mluvil jsem o tom i s podnikateli, ti říkali krásnou tezi, že regulace nesmí předbíhat technologický rozvoj,“ přiblížil svoji pozici Dostál.

„Nemůžeme nařizovat použití určitých zdrojů energie ve chvíli, kdy je nejsme schopni spolehlivě souběžně vyrábět a mít na ně uzpůsobenou přenosovou soustavu. V tento moment nejsou obnovitelné zdroje energie něčím, na čem mohou spolehlivě jet domácnosti a zejména průmysl. Přitom v atomu jsme pozadu, uhlí si chceme zavřít, plyn je drahý. V této chvíli bychom spíš měli setrvat u toho, co máme,“ sdělil s tím, že dobré nejsou ani přílišné regulace při stavbě jaderných elektráren.

Na otázku, jestli nezaspala minulá vláda v investicích do zkapacitnění energetické soustavy, odpověděl, že by bylo extrémně drahé, kdyby česká energetická soustava mohla unést výkyvy, když na německé větrné elektrárny zafouká vítr.

A proč se zdravotnický expert rozešel v roce 2021 s Piráty, s kterými se shodoval v kritice korupce ve zdravotnictví a v potřebě odstranění plýtvání? Nebylo to prý kvůli Green Dealu, ale kvůli tomu, že se v čase covidové pandemie postavil proti některým regulacím, které podle něj byly zbytečné.

„Šlo třeba o nošení roušek v lese na procházce, navíc jsem se přikláněl k dobrovolnému a ne povinnému očkování,“ připomněl Dostál.

Stačilo! vyplnilo bílé místo na české politické mapě

Zisk téměř deseti procent hlasů považuje za výsledek referenda o Fialově vládě. I proto podle Dostála nyní probíhají jednání o pokračování koalice Stačilo!, která byla původně sestavena pro evropské volby. „Počítám s tím, že bude pokračovat i pro krajské a senátní volby,“ uvedl.

Dostál si přeje, aby Stačilo! zasáhlo i do parlamentních voleb, které se konají příští rok na podzim.

Koalice Stačilo! podle Dostála vyplnila bílé místo na české politické mapě, kde dnes chybí levice. „Oslovili jsme velkou skupinu lidí, kteří jsou levicově zaměření, ale nejsou progresivisty. Jsme stranou lidí práce, kteří například když si zaplatí zdravotní pojištění, měl by někdo hájit to, aby sehnali zubaře či praktika a nečekali na operaci. To dnes nikdo nehájí,“ sdělil.

Na otázku, jestli je levicový, odpověděl, že je levicový v tom smyslu, že veřejnou část zdravotnického systému placenou z daní nelze řešit byznysovými nástroji v podobě třeba neprůhledných smluv se zdravotními pojišťovnami.

Jako poslanec Evropského parlamentu teď Dostál hodlá dělit svoji pozornost mezi Brusel a milovaný Mirošov a Brdy. „A to i proto, že moje děti jsou ještě malé a dcera se teď dostala na gymnázium a nechci jí to rozhodně brát,“ říká Dostál. Doma je podle něj třeba být i proto, aby měl zpětnou vazbu od voličů.

Jeho velkým tématem bude v Bruselu návrat výroby léků z Číny či Indie do Evropy. „Na návratu výroby léčiv z Číny by měla participovat i Česká republika, neboť země byla od roku 1949 ve výrobě léčiv velmocí,“ nastínil Dostál.