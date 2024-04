Za napadení na koupališti v Dubí dostali tři muži až čtyřleté vězení

Jiří Demeter, jenž je nyní za mřížemi pro jinou trestnou činnost, a Roman Dunka mají strávit ve vězení čtyři roky, Radek Čonka o půl roku méně. Žanetě Dunkové soud uložil trest deset měsíců odnětí svobody podmíněně odložený na zkušební dobu osmnáct měsíců a Michalu Dunkovi tři roky odnětí svobody odložené na tři a půl roku. Rostislava Dršku senát zprostil.

„Na základě dokazování soud došel k závěru, že lze některé obžalované uznat vinnými z některých skutků obžaloby a některé zprostit,“ uvedl soudce Stanislav Řehola při vyhlašování rozsudku, čehož se zúčastnili čtyři z obžalovaných.

U Dunkové a Michala Dunky senát ocenil, že se dokázali doznat, respektive uznat svou vinu alespoň částečně. Michal Dunka v průběhu líčení uvedl, že dal poškozenému facku, Dunková se přiznala k napadení ženy a k prvotnímu oboření se na napadeného.

U tří mužů, které soud poslal do vězení, Řehola zmínil, že vzhledem k jejich počínání při napadení a i s ohledem na jejich další trestnou činnost nebylo možné uvažovat o jiném než nepodmíněném trestu.

Na rozdíl od státního zástupce podle soudce útok neměl rasový podtext. „V podstatě se jednalo o vyhrocený spor dvou žen, do kterého následně zasáhla obžalovaná Žaneta Dunková. I když zazněla slova bílá mr* ko a další výrazy, nedomníváme se, že by to mělo rasový podtext,“ dodal soudce.

Neváhal zkritizovat práci policie a státního zastupitelství. Podle něj přípravné řízení vykazuje řadu fatálních chyb. V důsledku toho nemohl podle něj soud použít řadu důkazů zajištěných v přípravném řízení. I proto kauzu soudy řeší tak dlouho.

Verdikt není pravomocný. Tři z přítomných obžalovaných se na místě odvolali, čtvrtý si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. Odvolání patrně podá i státní zástupce Jan Zelinka.

Začalo to sporem kvůli dítěti

K napadení na koupališti v Dubí došlo v srpnu 2018. Jak uvádí obžaloba, vše začalo sporem dvou žen, z nichž jedna se rozhodla umravnit malé dítě a následně se pohádala s jeho matkou. Do sporu se pak vložila obžalovaná Žaneta Dunková a na ženu, která dítě napomenula, zaútočila.

Napadené se podle spisu přiběhl zastat poškozený mladík, přičemž Dunkové pak přišli na pomoc zbylí obžalovaní a muže brutálně zbili a rasisticky ho uráželi.

Teplický soud v případu vynesl první rozsudek v květnu 2021. Tehdy poslal Romana Dunku a Jiřího Demetera na rok do vězení, Radku Čonkovi a Michalu Dunkovi uložil podmínky. Stejně tak Žanetě Dunkové, kterou uznal vinnou z napadení ženy. Rostislava Dršku obžaloby zprostil. Verdikt však následně zrušil Krajský soud v Ústí nad Labem a nařídil nové projednání.