Samsung vrazil do notebooku mobilní čip a dostal se na 23 hodin výdrže

Samsung v rámci newyorské premiéry špičkových smartphonů Galaxy Note 10 a Note10+ neočekávaně představil notebook. Ne že by na tom bylo něco překvapivého, Samsung produkuje přenosné počítače dlouhá léta, bez ohledu na to, že je v Evropě už nějaký ten pátek neprodává (v USA ano). Spíš se novinku Samsungu podařilo do poslední chvíle utajit.

Book S je spíš takový hybrid mezi klasickým laptopem a mobilem. Sice jako laptop vypadá, ale filozofií má vlastně blíž k smartphonu. Vezmeme to ale popořádku.

Book S je velmi tenký a lehký notebook s 13,3palcovým displejem, který má plné HD rozlišení. Maximální tloušťka těla je 12 mm, v nejtenčím místě má však zavřený laptop jen 6 mm. Je i velmi lehký, hmotnost činí jen 0,96 kg. Design je nenápadný, ale rozhodně ne ošklivý. A na první pohled na něm vlastně není nic zvláštního. Jak naznačuje již obligátní nálepka, běží na něm Windows 10.

A to dokonce ani na druhý pohled, po otevření se objeví velký touchpad a vcelku pohodlná klávesnice. Rámečky okolo displeje jsou docela malé, místo na webovou kameru ale zbylo. Potud nic zvláštního, to podstatné se skrývá uvnitř. Aby Samsung dosáhl uváděné výdrže 23 hodin na jedno nabití baterie - a to je hodnota, použil místo obvyklých čipů x86 od Intelu nebo AMD mobilní čip ARM od Qualcommu, konkrétně Snapdragon 8cx.



Je to čip speciálně vyvinutý pro PC, ale architekturou je příbuzný s mobilními čipy Qualcommu. Výkon zatím hodnotit nemůžeme, ovšem z prvních srovnávacích testů, které provedly některé zahraniční redakce, ale nikoliv s tímto laptopem Samsungu, vychází Snapdragon 8cx jako adekvátní rival osmé generace čipu Core i5 od Intelu.



Samozřejmě s výrazně lepší výdrží baterie, což by měla být jedna z hlavních výhod použití procesoru od Qualcommu. Nevýhodou naopak je, že na něm bude fungovat jen omezená verze Windows „S“, ve které půjdou jen programy z aplikačního obchodu Microsoftu.

Book S má i solidní paměťovou výbavu, operační paměť 8 GB, uživatelská v rámci SSD buď 256 nebo 512 GB. Lze ji rozšířit pomocí paměťové karty až o další 1 TB. V tomto směru tedy novinka nikterak nezaostává za obvyklou notebookovou konkurencí.

Jsou tu však i omezení. Displej má jen FHD rozlišení, konkurence nabízí i jemnější displeje. Velmi střídmý je notebook ve fyzické konektivitě. Běžný USB port na něm nenajdeme, jen dva USB-C, což může být pro leckoho omezující.

Zpět k přednostem. Tím, že má Book S mobilní DNA, boduje slotem na SIM a LTE konektivitou. Ta je funkční jako u smartphonu, bude to takzvaný „always-connected-PC“, v aplikacích budou vždy čerstvá data, jako u smartphonů. Nechybí čtečka otisků prstů (kompatibilní s Windows Hello), integrovaný geopoziční přijímač se všemi světovými standardy nebo nejnovější Bluetooth 5.0.

Na test novinky od Samsungu se těšíme, ale není jisté, jestli se dočkáme. Základní cena byla pro Evropu nastavena na 999 eur, tedy asi 25 500 korun, což je ucházející suma s ohledem na papírové předpoklady. Jenže aktuální stav říká, že se Book S v Česku prodávat nebude. Tuzemská pobočka se to snaží změnit, čímž by po letech vrátila Samsung na český trh mezi ostatní počítačové konkurenty.