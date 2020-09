Černý kůň mezi výkonnými modely. Test Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S10 Lite je sice už trochu starší model, ale k jeho testu jsme se vzhledem k záplavě modelů, které Samsung přináší, dostali až nyní. A vlastně to není škoda – můžeme telefon z úvodu letošního roku porovnat s tím, co je na trhu k mání teď. A i v tomto světle se ukazuje, že je Galaxy S10 Lite, podobně jako sourozenec Note 10 Lite, moc zajímavou volbou. Ano, konkurence nabídne podobné smartphony i levněji, ale v nabídce Samsungu je to model, který se soustředí především na praktičnost a obejde se bez výstřelků.

Pro koho je určen?

Samsung Galaxy S10 Lite tak trochu klame tělem i názvem. Konzervativně tvarovaný telefon nevypadá na první pohled jako kdovíjak špičkový přístroj, ale výbava ve skutečnosti zhruba odpovídá loňským top modelům S10. Takže oproti nim to vlastně ani není lite verze. Jestli by mohl jako odlehčené provedení fungovat, tak v letošní řadě S20, jenže model byl představen ještě před její premiérou, takže možná i proto dostal to své trochu matoucí označení.

Galaxy S10 Lite je tedy velmi dobře vybavený smartphone, který svým způsobem můžeme zařadit do určité kategorie „zabijáků“ top modelů. Má sice loňský špičkový procesor (Snapdragon 855) namísto letošního, takže výkonným agresivním soupeřům jako je třeba Poco F2 Pro úplně konkurovat nemůže, ale na druhou stranu nabídne „jistoty“ značky Samsung. Oproti typu Note 10 s dotykovým perem, který klade důraz na kreativitu, je tady kladen důraz na praktičnost a vyšší výkon. Kdo pero nepotřebuje, za menší příplatek oproti typu Note získá přeci jen výrazně (asi o polovinu) výkonnější hardware.

Jak si stojí v porovnání s dalšími Galaxy S?

Už jsme to naznačili – v mnohém je příbuzný loňským typům, ale design odpovídá těm letošním s tím, že v obou případech se S10 Lite liší především tím, že má plochý displej. Ten je hodně veliký, úhlopříčka je 6,7 palce a rozlišení zůstává na standardních 2 400 x 1 080 pixelech, namísto vyšších úrovní. To sice znamená trochu menší jemnost, ale v praxi to nejspíš moc vadit nebude. Nám to tedy nevadí.

Naopak vítaným pozitivem je příznivý vliv na výdrž baterie, Galaxy S10 Lite patří v tomto ohledu k nejlepším samsungům: nemůžeme se ubránit pocitu, že u modelů Exynos prostě Samsung trochu nedovede výdrž (nebo spíš spotřebu) vyladit a modely s čipy Snapdragon jsou n tom mnohem lépe. Důkazy pro to existují na mezinárodním poli, my konkrétní zkušenost nemáme, ale S10 Lite ukazuje, že by na tom mohlo něco být.

Výdrž je tedy dobrá?

Ano, výdrž je výborná. Baterie má solidní kapacitu 4 500 mAh, což není v dané třídě u samsungu nic neobvyklého. Ale den na jedno nabití dá s větším přehledem, než modernější sourozenci nebo loňské S10, dva dny vyžadují méně uskromňování a ti, kdo telefon třeba o prodlouženém víkendu potřebují jen sporadicky, možná nemusí vozit nabíječku sebou. Markantní je rozdíl oproti třeba letošním typům S20 u focení: se spuštěným fotoaparátem S10 Lite výrazně méně hřeje a ukazatel baterie „neletí“ směrem k nule zdaleka tak zběsilým tempem. Odhadem je při fotografování spotřeba tak poloviční.

Plusy a mínusy Proč koupit? dobrý poměr cena/výkon

solidní fotoaparát

velký displej

výborná výdrž baterie

Proč nekoupit? chybí 3,5mm Jack

není odolný vůči vodě a prachu

zbytečný makro foťák Kdy? V prodeji Za kolik? 14 990 Kč

Ano, telefonu chybí vymoženosti jako bezdrátové dobíjení nebo možnost nabíjet z něj jiná zařízení, ale to jsou ústupky, které jsme vzhledem k celkově dobré výdrž ochotni přijmout bez problémů. Stejně tak přijmeme třeba absenci vyšší obnovovací frekvence displeje, která také v praxi výdrž ovlivní negativně. Stačí nám rychlé dobíjení, výkon 25 W znamená opravdu rychlé výkony, za půl hodiny se dostanete asi na 50 % nabití telefonu. Stačí tedy chvíle na nabíječce a Galaxy S10 Lite má zase energie na mnoho hodin provozu.

Fajn, co ostatní funkce, chybí něco?

Něco ano, ale není toho moc. Není tu 3,5mm jack, chybí třeba odolnost vůči vodě a prachu. To je vše, zbytek výbavy je obvyklý: telefon je dvousimkový, RAM má kapacitu 8 GB a uživatelská paměť 128 GB s tím, že ji lze rozšířit microSD kartami. Malinko Samsung experimentuje u hlavního fotoaparátu s trojitou sestavou.

Foťák má ústupky?

Neřekli bychom, jen se přinejmenším v jednom ohledu vydává cestou zbytečného marketingového lákadla. Tímto lákadlem je třetí čočka, pod kterou se ukrývá pětimegapixelový makro snímač. Ano, pět megapixelů je v tomto případě lepší, než třeba dva u některých jiných smarpthonů, které mají makro snímače do počtu, na druhou stranu ani tady prostě makro foťák není nijak zářný a nevidíme moc důvod, proč ho využívat namísto foťáku hlavního.

Ten má totiž rozlišení 48 megapixelů a daleko kvalitnější optiku (f/1.8 oproti f/2.4) a k tomu ještě optickou stabilizaci obrazu. Za pomoci pixel-binningu vytváří telefon dvanáctimegapixelové snímky a na plné rozlišení s ním fotit nelze. Na druhou stranu nadbytek pixelů využívá telefon při digitálním zoomu, takže i přes absenci toho optického nevypadají snímky s dvoj- nebo trojnásobným přiblížením nijak špatně. A tady právě přichází ono porovnání s makro foťákem: digitální zoom totiž většinou v praxi vypadá lépe, než fotka pořízená s makro objektivem, u kterého jsou snímky plné šumu i za relativně dobrého světla.

Jinak co se manuální kontroly nad focením týče, není S10 Lite ideální volbou: manuální režim je tu hodně osekaný a v podstatě se omezuje na kompenzaci expozice, vyvážení bílé a citlivost ISO, chybí především nastavení rychlosti závěrky. Hlavní snímač ale na plně automatický režim vytváří velmi dobré snímky. Širokoúhlý dvanáctimegapixelový fotoaparát, který je třetím v sestavě, pak funguje ve své třídě řekněme průměrně.

Mám si ho pořídit?

Samsung Galaxy S10 Lite je i přes cenu 15 000 korun stále velmi zajímavý telefon. Má bohatou výbavu a vysoký výkon, na druhou stranu se obejde bez různých výstřelků. Nemá žádné zahnutí displeje, neexperimentuje s některými technologiemi, ale díky tomu se může chlubit především výbornou výdrží baterie. Ta v kombinaci se spolehlivými funkcemi může být hlavním argumentem pro koupi tohoto přístroje.

Jak jsme již naznačili, o něco levněji lze pořídit třeba výkonnější Xiaomi Poco F2 Pro, které ale vzhledem k výsuvné selfie kameře a několika dalším specifikům není pro každého. Navíc Samsung má velmi konzervativní design, což bude také mnoha zákazníkům imponovat.

Vyšší výkon nabídne například i OnePlus 8 s cenou asi 16 000 korun, loňské OnePlus 7T Pro zase nabízí vyšší rozlišení displeje při podobném výkonu jako Samsung. Za patnáct tisíc lze pořídit designové LG Velvet, které ale hardwarem z hlediska výkonu patří o třídu níže. Totéž platí třeba o Motorole Edge.