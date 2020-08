Přerostlý všeuměl za cenu luxusního zboží. Test Samsungu Note 20 Ultra

Modely řady Galaxy Note vždy byly a jsou naprostou technologickou lahůdkou. Tato zařízení měla už od svého vzniku pověst obra mezi smartphony, který umí snad všechno, na co si vzpomenete. Ikonický doplněk v podobě integrovaného stylusu je provází napříč všemi generacemi, společně s rozšířenými kancelářskými funkcemi. A v poslední době si tato řada potrpí také na rozsáhlé možnosti fotoaparátu.

Letošní model dorazil na trh stejně jako ten loňský v páru: jeden menší „základní“ s pár kompromisy ve výbavě a druhý větší a s maximální výbavou. Na rozdíl od loňska však ten větší nenese přívlastek „plus“, nýbrž tak trochu bombastičtější „ultra“. Ale ono to sedí, protože toto je skutečně asi ten nejvíc „ultra“ telefon, jaký jsme doposud měli v rukou. Tedy alespoň co se smartphonů s tradiční konstrukcí týče.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra si plně prorazil cestu ven z manažerského segmentu a je to nově zkrátka takový všeuměl, který potěší zejména technologické gurmány. Samozřejmě že do rukou manažerů se stále velice dobře hodí, ale díky bohatě vybavenému fotoaparátu potěší i mobilní fotografy a multimediálními funkcemi pak třeba nadchne i hráče nebo diváky filmů a seriálů. Jedno musí mít však všichni takoví uživatelé společné: pořádně napěchovanou peněženku.

Je to opravdu tak mohutný telefon?

Příznivci kompaktních modelů mohou rovnou s klidným svědomím recenzi zavřít, protože Note 20 Ultra není nic pro ně. Telefonu totiž mezigeneračně opět trochu povyrostla úhlopříčka displeje, ten má nyní 6,9 palce. Ještě moc dobře si pamatujeme dobu, kdy se běžně prodávala zařízení se sedmipalcovými obrazovkami v kategorii tabletů. Jakto že se nám tedy ještě takový mobil vejde do kapsy?

V první řadě hrají roli opravdu tenké rámečky. Víme, že dnes už má „tenké rámečky“ pomalu každý mobil, jenže u modelu Note 20 Ultra to platí dvojnásob. V ruce totiž v podstatě držíte jen jednu velkou obrazovku přelévající se přes boční okraje, která je nahoře a dole ohraničena jen naprosto drobnými okraji. I přesto je ovšem plocha, kterou 6,9palcový displej zabírá, značná a musíme uznat, že už trochu zachází na hranici pohodlnosti.

Ne že by se telefon držel v rukou špatně, ale když občas potřebujete provést nějakou akci jednou rukou, tak obzvláště uživatelé s menší dlaní a kratšími prsty budou s držením telefonu trochu zápasit. I nám se párkrát stalo, že se některý z přehmatů zdál na hranici toho, abychom ještě telefon udrželi v ruce jakž takž stabilně, a pokud s ním děláte něco víc, než jen listujete sociální sítí či internetem, opravdu se vyplatí zapojit obě ruce.

V souvislosti s tím doporučíme aktivovat ovládací pohybová gesta, abyste ulehčili práci vašemu palci, kdykoliv se s ním potřebujete natáhnout a stisknout obvyklé tlačítko pro návrat o akci zpět. Jednoduše totiž můžete místo toho přejet prstem od boku displeje směrem dovnitř, což se právě u tak velkého telefonu, jako je Note 20 Ultra, bude opravdu hodit.

Telefon svou mohutnost potvrzuje i poměrně obřím modulem pro fotoaparáty na zadní straně, který opravdu výrazně vystupuje nad povrch zad. Pokud držíte holý telefon v rukou, tak se třeba můžete ukazováčkem celkem snadno o vystouplý modul zapřít, aby vám nesklouzával dolů. Je to dost nezvyk a vlastně to není ani příliš pohodlné (plus si omylem možná zamažete otiskem prstu spodní snímač), ale jde to.

Když už je telefon tak velký a má skleněná záda, udělal už Samsung něco s tím, aby v jednom kuse nebyl celý upatlaný od otisků prstů? To záleží na tom, jakou barevnou variantu si zvolíte. Pokud sáhnete po konzervativní černé, pak se připravte na opět věčně „umaštěný“ telefon, který budete buď v jednom kuse přelešťovat, nebo ho raději rovnou zabalíte do ochranného krytu. Pokud ovšem sáhnete po bronzové barvě, tak ta má matnou povrchovou úpravu, která už se zdaleka tolik nešpiní. Je to krok správným směrem a věříme, že se Samsung třeba příští rok rozhodně nabízet už jen matné povrchové úpravy zad.

Když už jsme u designu telefonu, ještě se sluší podotknout, že Note 20 Ultra se opět drží celkem tradičního hranatějšího vzhledu s oblými bočními stranami, což jej pomáhá odlišit od „kulatější“ řady Galaxy S. Nám se ostřejší hrany rozhodně líbí, telefon díky nim nabývá trochu „serióznějšího“ dojmu oproti sourozencům.



Jak se mi bude líbit displej?

Už jsme přiznali, že displej má Note 20 Ultra opravdu ultra-pořádný, ovšem on je také i ultra-vybavený. Představte si prakticky vše, co je v dnešní době možné, a to zde i najdete. Základ tvoří technologie Dynamic AMOLED, tedy zobrazovací panel se skvělým podáním barev, který navíc oplývá jemným rozlišením 1 440 x 3 088 pixelů a moderní obnovovací frekvencí až 120 Hz. Nechybí ani malý průstřel pro čelní fotoaparát.



Záměrně píšeme „až 120 Hz“, neboť Samsung zde využívá adaptivní úpravy obnovovací frekvence tak, aby zároveň dovedla šetřit baterii. To v praxi znamená, že když se třeba obraz nehýbe, frekvence se sníží až na 10 Hz a naopak ve hrách se zase zvýší na maximum. Ale pozor: pokud chcete využívat právě až 120 Hz, musíte mít snížené rozlišení na „pouhé“ Full HD+ (1 080 x 2 316 pixelů). V tom maximálním vám totiž telefon dovolí používat pouze maximálně standardních 60 Hz. To je podle nás škoda, i když se Samsung ohání vysvětlením, že by v takovém režimu zkrátka displej spotřebovával až příliš energie.

Displej dále disponuje filtrem modrého světla a technologií HDR10+, na výběr je také ze dvou základních režimů podání barev: živý a přirozený, přičemž v základu je nastavený ten první, který ovšem na nás působí trochu přehnaně a doporučujeme přepnout na ten přirozený. Nechybí pak ani režim Always-on, který zobrazuje čas, datum a notifikace a umožňuje po vypnutém displeji psát stylusem (viz níže).

V displeji se nachází i ultrazvuková čtečka otisků prstů, která se v zásadě chová stejně jako u předchozích modelů z letošní i loňské generace. Je rychlá a relativně přesná, což v praxi znamená, že se sem tam napoprvé telefon odemknout nepodaří, ale většinou ano. Nemůžeme se zbavit dojmu, že dřívější samostatně stojící čtečky byly o něco přesnější, ovšem to je nejspíše dáno limitem čtení otisku přes displej.

Displej jako takový je každopádně skvělý a výborně se na něm sleduje multimediální obsah či hrají hry. V pohodě se na něj vejdou i třeba dvě aplikace v rozdělených oknech, což systém samozřejmě také umožňuje. Má také hodně dobrý jas, takže nebudete mít žádný problém jej přečíst i na slunečním světle.



Co navíc nabídne integrovaný stylus?

Elektronická tužka je už nedílnou součástí řady Galaxy Note, ovšem teprve nedávno se z ní stal i „chytřejší nástroj“, který není jen na psaní. Můžete s ním díky miniaturní integrované baterii, gyroskopu a bezdrátovému připojení ovládat telefon, a to jak pomocí fyzického tlačítka, tak třeba gesty provedenými mávnutím stylusem ve vzduchu.



Spoustu z těchto funkcí však známe už z předchozí generace, letos tak přišly změny zejména v bezdotykových gestech, pomocí kterých můžete ovládat prostředí telefonu jako takového (gesta už nejsou vázaná na konkrétní aplikace nýbrž na celý systém) – pomocí toho se tak můžete vracet jak o krok zpět, tak na domácí plochu, zachycovat snímky obrazovky a podobně.

Vylepšení se dočkala i odezva displeje na tahy perem, na čemž má zásluhu i umělá inteligence, která dopředu předvídá, jak budete pero používat. Odezva displeje Notu 20 Ultra je pouhých 9 ms. I když si však dáme současný a loňský model vedle sebe, je to poznat, ale asi nejde o nějaké klíčové zlepšení.



Stylus drží pevně v útrobách těla a vysouvá se pomocí zatlačení na jeho konec, po cvaknutí jej můžete pohodlně vysunout. Pokud máte v takovou chvíli vypnutý displej, nabídne se vám možnost napsat si poznámku na něj, kdy se zaznamenávají právě pouze zápisky perem, zbytek displeje je stále vypnutý. Není to sice novinka, ale i tak stále hodně užitečná funkce pro vytváření rychlých poznámek.

Jakou má telefon hardwarovou výbavu?

Pod kapotou telefonu najdete výkonný procesor Exynos 990, což je současná špička z produkce Samsungu. Stejný procesor výrobce použil už u jarních modelů řady Galaxy S. Ale v USA má bohužel Note 20 Ultra procesor Snapdragon 865+, který je ještě výkonnější. Taková je však dlouhodobá politika Samsungu. I když se tak musíme spokojit s méně výkonným hardwarem, v praxi to stále znamená, že dostanete prakticky to nejlepší, co lze sehnat.

Jistě, jiné telefony ve výkonnostním testu AnTuTu už pokořily hranici 600 tisíc bodů, a Note 20 Ultra má problém se vyšplhat k 500 tisícům, ovšem při hraní náročných her či práci s více aplikacemi ve stolním režimu stejně nezaznamenáte žádné záseky. Telefony je rychlý, responzivní a jako dělaný na zvládání i těžkých výpočetních úkolů.



Note 20 Ultra má dvě paměťové verze. Obě se shodují 12GB operační pamětí, ovšem na výběr je z 256GB vnitřního úložiště nebo dvojnásobného (512 GB) za další příplatek. Zdá se nám, že je lepší volbou si koupit nižší paměťovou verzi a ušetřené peníze investovat do vysokokapacitní paměťové karty (které telefon také podporuje). Nicméně si tím zaberete místo pro druhou fyzickou SIM, jelikož telefon má pouze hybridní slot. I to se dá ovšem obejít, protože telefon také má zabudovanou eSIM.

Note 20 Ultra se neprodává v jiné než 5G verzi, takže je připraven i na budoucnost s rychlými daty, ovšem v současnosti je to stále spíše okrasná funkce, kterou reálně drtivá většina uživatelů nemá jak využít – sítě páté generace totiž chytíte jen na pár místech v Česku, a to ještě ne u všech operátorů.

Konektivita dále zahrnuje běžnější prvky jako NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi Direct či novinku v podobě UWB (Ultra Wideband). Stačí telefon při sdílení namířit na zařízení, které touto technologií disponuje také (zatím to jsou ovšem jen právě modely Note 20 Ultra), a můžete s ním obsah bezdrátově snadno sdílet. A to i s více lidmi najednou.



Co se operačního systému týče, běžný Android verze 10 zde vylepšuje uživatelské rozhraní One UI. V praxi vypadají všechny samsungy řady Galaxy Note i Galaxy S po systémové stránce v podstatě stejně, ani Note 20 Ultra není výjimkou. Někteří uživatelé si tak mohou postěžovat, že One UI mění vzhled Androidu až moc drasticky, ovšem většina zájemců bude už nejspíše vědět, do čeho jde, a v rozhraní bude jako doma.

Jaké prémiové funkce na mě dále čekají?

Změnou si prošel stolní režim DeX. Ten je nyní bezdrátový a můžete tak telefon připojit k monitoru nebo televizi (standard Miracast, Samsung doporučuje vlastní televize od modelového roku 2019) a k periferiím a následně ho používat jako počítač nebo podle potřeby. Vyzkoušeli jsme to právě v kombinaci s QLED televizí Samsung a musíme uznat, že bezdrátové připojení je pohodlné a hlavně funkční.

Při promítání obrazu do televize můžete pak navíc využít stylus jako myš a pohyby po obrazovce tak ovládat tento „počítač“, který jste si touto kombinací aktivovali. Samotné rozhraní DeX ovšem není nic nového, v podstatě vám převede systém Android na velké obrazovce do podoby, která připomíná tradiční počítačový operační systém s lištou aktivních aplikací, oken a samozřejmě i ovládání pomocí myši a klávesnice (např. po připojení přes Bluetooth).

Líbí se nám také hlubší integrace do operačního systému Windows, která je možná díky spolupráci Samsungu s Microsoftem. Telefon si můžete nově propojit s vaším systémem Windows tak, že poté po spuštění aplikace „Váš telefon“ v počítači dostanete přístup k obsahu vašeho telefonu. Tedy za předpokladu, že je jak on, tak počítač připojený k internetu. Můžete ovšem i telefon bezdrátově ovládat, obrazovka se vám totiž bezdrátově zrcadlí právě do okna ve Windows. A to včetně všech funkcí, aplikací či her.

Funkce, která sice ještě není oficiálně v provozu, ale na kterou se také těšíme, je streamování „velkých“ her z Xboxu pomocí služby xCloud a předplatného Xbox Game Pass. Ta startuje až 15. září a my si ji samozřejmě vyzkoušíme a naše dojmy vám následně přineseme u kolegů na Bonuswebu.

Samsung si stejně jako Apple razí cestu vlastního ekosystému propojeného příslušenství, které se s telefonem bleskově spáruje pomocí předinstalovaného nástroje Galaxy Wearable. Platí to tedy jak pro hodinky série Galaxy Watch, tak třeba pro nové bezdrátové sluchátka Galaxy Buds Live.



Jak je to s výdrží baterie?

Note 20 Ultra není příliš lamač rekordů co se baterie týče, alespoň tedy z parametrů na papíře se to může tak zdát. Baterie má kapacitu 4 500 mAh a ačkoliv už loni se model Note 10+ mohl pyšnit 45W nabíjením, letos je najednou maximum zase jen 25 W. To tak není nijak ohromující, 10 minut nabíjení vám bude stačit na zhruba 20 % kapacity, půl hodina pak na 60 %. Do plné kapacity telefon nabijete za hodinu a pět minut.

Jako obvykle také nechybí bezdrátové nabíjení, a to i reverzně, můžete tedy pomocí mobilu nabíjet přiložením na zadní kryt jiné zařízení, například hodinky, sluchátka nebo jiný mobil s cívkou pro bezdrátový příjem energie. Opět zmíníme chytře propojený systém příslušenství, kdy si takto pohodlně na cestách můžete nabít třeba pouzdro se sluchátky Galaxy Buds nebo hodinky Galaxy Watch.

Že by měl ovšem mobil energii na rozdávání, to by bylo možná trochu troufalé tvrzení. Při našem běžném používání, které během jednoho dne zahrnuje asi hodinové poslouchání podcastů, dále prohlížení sociálních sítí, vyřizování e-mailů, lehké focení a pár desítek minut telefonátů, vystačí právě zhruba na ten jeden den, s drobnou rezervou pod 20 % do dne druhého. Trochu pochybujeme, že bude takový mobil někdo šetřit natolik, aby s ním jen volal a krátce brouzdal po internetu, takže na delší výdrž se spolehnout moc nejde, pokud tedy cíleně nezapnete jeden z úsporných režimů. Naopak baterii lze například při hraní her vyždímat ještě rychleji v rámci jednoho dne.



Jak Note 20 Ultra fotí?

Jak už jsme na začátku recenze zmínili pořádně vystouplý modul s fotoaparáty, tak je čas se podívat, co všechno se v něm ukrývá. Lze to však tak trochu už vyčíst z názvu: model Note 20 Ultra bude nejspíše dost příbuzný letošnímu S20 Ultra. A je to v podstatě tak, byť se najde hned několik rozdílů. Novinka každopádně nabídne trojici zadních fotoaparátů (hlavní/širokoúhlý/telefoto) plus laserový senzor pro lepší ostření.

Základ je ovšem pro tyto „ultra“ telefony stejný, a to 108MPix hlavní fotoaparát se světelností f/1,8, ohniskovou vzdáleností 26 mm a optickou stabilizací. Focení v takovém režimu vám zaručí, že z fotografie můžete dostat opravdu hodně detailů a nemusíte se bát ani větších ořezů, fotka bude stále dost ostrá. Jenže jedna taková fotografie zároveň zabere v úložišti okolo 25 MB, takže byste si nejspíše paměť telefonu zaplnili hodně rychle.

Hlavnímu snímači se dá každopádně vytknout máloco, a to i v případě, že fotí „na automatiku“, tedy na spojených devět sousedních pixelů do rozlišení 12 MPix. Pořízené fotografie jsou kvalitní, vynikají na nich barvy a nechybí jim samozřejmě ani ostrost. I se sníženými světelnými podmínkami si fotoaparát poradí, stačí přepnout na noční režim.

Širokoúhlý senzor má rozlišení 12 MPix, ohniskovou vzdáleností 13 mm a úhlem záběru 120 stupňů. Je identický s tím, který jste mohli najít už u modelu Galaxy S20 Ultra, takže naše dojmy se v tomto případě nemění: je to obstojný doplněk k hlavnímu snímači, který nijak výrazně nezkresluje obraz. Pro focení při zhoršených světelných podmínkách však doporučujeme využít spíše hlavního snímače.

Hlavním lákadlem je ovšem telefoto senzor, který ovšem oproti modelu S20 Ultra výrobce trochu uskromnil. Má tak menší rozlišení 12 MPix, nicméně delší ohniskovou vzdálenost (120 mm) a nechybí mu ani optická stabilizace. Telefon dovede obraz přiblížit opticky pětkrát, maximum je padesátinásobné digitální přiblížení. Model S20 Ultra uměl obraz přiblížit až stokrát, nicméně tato hodnota byla už až tak extrémní (a málo použitelná), že u Notu 20 Ultra se Samsung rozhodl pro trochu rozumnější 50x maximum.

Musíme uznat, že to byl krok správným směrem. Přibližovat si obraz se leckdy hodí, a musíme uznat, že přiblížení do hodnoty 20x se stále dá považovat za přijatelně kvalitní třeba pro umístění na sociální síť. Padesátinásobný zoom je opět spíše taková „sranda“, kdy se třeba můžete přesvědčit, že na druhé straně louky stojí srnka, protože to pouhým okem moc dobře určit nejde. Ale nepočítejte s tím, že taková fotka bude použitelná pro nějaké sdílení s přáteli, je to spíše nástroj pro takovou vlastní potřebu. A ano, musíme uznat, že z doby, kdy se mobily učí už takto vysoká přiblížení, budou mít možná radost i různí městští „šmíráci“, kteří rádi koukají sousedům do oken.



Do výbavy fotoaparátu dále patří vedle separátního laserového senzoru pro ostření i různé speciální funkce, jako je například Single Take, která pomocí jednoho stisku spouště nahraje video, pořídí několik fotografií více senzory a automaticky i na některé aplikuje filtry či vytvoří animovaný gif. Video dovede telefon nahrát až v rozlišení 8K a nebo v nižším rozlišení s frekvencí 960 snímků za sekundu. Čelní fotoaparát pak nabídne rozlišení 10 Mpix a schopnost nahrávat video až v rozlišení 4K.



Proč si pořídit zrovna tento model?

Obhajovat cenu takto vysoce prémiového zboží, jako je smartphone za 35 999 korun, jde jen tím, že toho zkrátka za dané peníze umí opravdu hodně. Což je pravda. Samsung Galaxy Note 20 Ultra je takový smartphonový všeuměl, který potěší opravdu široké spektrum uživatelů, přičemž každému nabídne maximum z toho, co primárně vyhledává, plus maximum toho, co bere jen jako bonus.



Negativa se však také najdou. Jednak je to opravdu obří telefon, který už ani nezachraňují miniaturní rámečky od toho, aby se mnoho z nás bálo, že nám při ovládání jednou rukou omylem vypadne na zem. Trochu nám vadí také omezení, že nejde využívat plné rozlišení displeje a maximální obnovovací frekvence zároveň. Nakonec i výdrž a rychlost nabíjení baterie má stále podle nás dost rezervy.

Ale ve výsledku je Note 20 Ultra opravdu ultra-prémiový telefon, který toho nabídne tolik, že i po delší době používání budete stále nacházet nové a jedinečné funkce. Aby také ne, když telefon stojí tolik, co dva stále výborně vybavené modely jiných značek. Do rozhodnutí si takový telefon pořídit každopádně musíte jít s tím, že chcete prozkoumat každou z jeho možností a že pro vás ani takto vysoká investice nebude představovat problém.

V opačném případě se možná spíše vyplatí se zaměřit na jednotlivosti, na kterých vám více záleží a ušetřit. Sháníte hlavně vysoký výkon? Poco F2 Pro. Sháníte hlavně výborný fotoaparát? Google Pixel 4. Jde vám hlavně o podporu 5G, a o čistý a odladěný systém? OnePlus Nord. Pokaždé si budete moci koupit dva takové telefony za cenu jednoho Notu 20 Ultra. Jen v tomto případě ovšem dostanete maximum ve všech ohledech v jednom balení.