Historický milník: iPhone je bez medaile. Mobil roku ovládl Samsung

Samsung získal titul Mobil roku po roční odmlce, loni mu po jeho předchozím zlatém hattricku prvenství uzmul Huawei modelem Mate 20 Pro (více viz Historické vítězství. Poprvé vyhrál Mobil roku Huawei). V letošním 22. ročníku ankety čtenáři portálu iDNES.cz za nejlepší telefon roku 2019 zvolili opět samsung, a to model Note 10/10+.

V historii ankety je to teprve podruhé, co se tato vrcholná modelová řada jihokorejské značky dostala na medailové pozice. Od roku 2012, kdy se tehdejší Note II umístil na druhé příčce patnáctého ročníku ankety, se tento úspěch žádnému z jeho nástupců nepodařilo až do letoška zopakovat.

Oblíbená řada Galaxy S, která se v anketě drží na medailových pozicích již od svého uvedení v roce 2010, pak letos obhájila své loňské druhé místo. Letošní dvojitý triumf Samsungu by se dal považovat za jakousi odvetu za rok 2012. Tehdejší Galaxy Note II se musel sklonit před zástupcem nižší řady, modelem Galaxy S III.



Loňský vítěz, značka Huawei se i přes překážky, které jí do cesty za úspěchem kladou americké sankce, dokázala i letos udržet na předních příčkách. Třetí místo čtenářského hlasování náleží modelu P30 Pro. A to je úspěch, jelikož letošní nástupce loňského vítěze se kvůli již zmíněným sankcím mimo domácí čínský trh prakticky neprodává. Mate 30 Pro, který je stále nejlepším současným fotomobilem, by jinak s výsledky ankety pravděpodobně zamíchal.

Mobil roku 2019 - Absolutní vítěz: Samsung Galaxy Note10/10+ Mobil roku 2019 - 2. místo: Samsung Galaxy S10/S10+ Mobil roku 2019 - 3. místo: Huawei P30 Pro

Vůbec poprvé od doby, co se v anketě objevuje, se tak letos iPhone neumístil na předních příčkách. Vrcholný model 11 Pro/11 Pro Max se ve čtenářské anketě umístil na „bramborové“ čtvrté příčce. Druhý iPhone v anketě, model 11, skončil šestý. Před ním se na páté pozici umístilo Xiaomi Mi 9T Pro. Třetí samsung v anketě, model A50, uzavírá první desítku.

Mobil roku 2019 - celkové výsledky Pořadí: Přístroj: 1. Samsung Galaxy Note 10/10+ 2. Samsung Galaxy S10/S10+ 3. Huawei P30 Pro 4. iPhone 11 Pro/11 Pro Max 5. Xiaomi Mi 9T Pro 6. iPhone 11 7. Honor 20 Pro 8. Google Pixel 4 9. OnePlus 7 Pro 10. Samsung Galaxy A50 11. Xiaomi Mi A3 12. Asus ZenFone 6 13. Honor 9X 14. Sony Xperia 1 15. Sony Xperia 10 16. Nokia 9 PureView 17. Nokia 7.2 18. LG G8 ThinQ 19. Huawei P Smart Z 20. Motorola One Vision 21. Motorola One Zoom

O výsledcích ankety rozhodli čtenáři v hlasování, které probíhalo od 25. listopadu do 12. prosince. Každý mohl odevzdat až tři hlasy. Čtenáři hlasovali pro 21 přístrojů vybraných redakcí Mobil.iDNES.cz, které výrobci uvedli na trh v uplynulých dvanácti měsících do 15. listopadu 2019.

Kategorie hodnocené odbornou porotou

Nejlepší přístroje v několika kategoriích vybírala tradičně i odborná porota. Stejně jako v minulých ročnících jsme již nezařadili kategorii obyčejných mobilů, protože mezi nimi nejsou téměř žádné novinky. Naopak považujeme za důležitou kategorii chytrého příslušenství, která se stále rozrůstá. Výsledky jsou následující:

Kategorie hodnocené odbornou porotou Kategorie: Vítěz: Cena Mobil.iDNES.cz – Inovace roku

Samsung Galaxy Fold Nejvýkonnější monstra

Huawei P30 Pro Chytré doplňky

Apple Watch Series 5 Kompaktní smartphone

Google Pixel 3a Stylový telefon

Honor 20

Mobil roku 2019 - Nejvýkonnější monstra: Huawei P30 Pro Mobil roku 2019 - Inovace roku (cena Mobil.iDNES.cz): Samsung Galaxy Fold

Mobil roku 2019 - Stylový telefon: Honor 20 Mobil roku 2019 - Kompaktní smartphone: Pixel 3a Mobil roku 2019 - Chytré doplňky: Apple Watch Series 5

Všichni čtenáři, kteří hlasovali v hlavní kategorii Mobil roku 2019, byli zařazeni do slosování o deset cen. Každá obsahuje předplacenou SIM operátora MOBIL.cz s kreditem 200 Kč a 1,6 GB rychlých dat a zároveň půlročním předplatným služby Premium iDNES.cz.

Vylosovaným čtenářům gratulujeme, o předání výhry budou informováni e-mailem. Výherci jsou uvedeni v následující tabulce:

Výsledky loňského hlasování najdete zde. Děkujeme všem čtenářům za účast v anketě a zveme vás na příští rok, kdy v tradičním listopadovém termínu proběhne již třiadvacátý ročník ankety.