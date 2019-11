Chystaný top samsung dostane to, co už má iPhone od roku 2017

Samsung je na poli biometrického odemykání průkopníkem. Samotné odemykání obličejem se sice objevilo už v systému Android přímo od Googlu, a to ve verzi 4.0 Ice Cream Sandwich z roku 2011, ovšem Samsung v roce 2017 přidal u modelu Galaxy S8 pokrokovější odemykání pomoci skenu duhovky.

Jenže stejně jako původní technologie od Googlu se ukázal sken oční duhovky jako málo bezpečný. Už technologii v Androidu 4.0 bylo možné snadno ošálit pomoci pouhé fotografie. To samé potom platilo pro takzvaný Iris Scanner u Samsungu Galaxy S8, kdy jej bylo možné ošálit pomocí fotografie oka.



Zabezpečení obličejem u starších samsungů přitom byla „znouzectnost“. U modelu Galaxy S8 a dalších šlo o ústupek, když celé čelo telefonu zabíral displej a čtečka otisků prstů se musela přestěhovat na záda, přičemž čtečka v displeji ještě nebyla k dispozici.

Samsung proto tyto způsoby zabezpečení u posledních modelů Galaxy S10 a Galaxy Note 10 vzdal. Nyní to ovšem vypadá, že jihokorejský gigant chystá znovu zabezpečení pomocí obličeje. U chystaného Galaxy Note 11 připravuje opravdu propracovaný skener obličeje, jak informuje server Digitimes.

Samsung tak naváže na své dřívější pokusy, nyní však už pomocí u konkurence vyzkoušeného způsobu zabezpečení. Přitom použije stejnou technologii, jakou už má letošní Galaxy Note 10. Jen fotoaparát s technologií ToF použije vpředu místo u zadního hlavního fotoaparátu. Tato technologie umí měřit hloubku snímaného prostoru a dokáže tak obličej bezpečně rozpoznat.

Sken obličeje není výjimkou. Ne vždy funguje tak, jak by měl

Nyní umožňuje odemknout telefon skenem obličeje řada smartphonů. Za opravdu pokročilou však lze označit pouze technologii použitou až u letošního smartphonu Huawei Mate 30 právě s ToF kamerou a u smartphonu Pixel 4 přímo od Googlu. Ten měl mít ještě pokročilejší odemykání, než jaký používají iPhony.

Jenže se ukázalo, že pomoci skenu obličeje jde u pixelu odemknout telefon i u člověka, který spí (viz Průšvih od Googlu. Odemykání obličejem funguje, i když spíte). To moc bezpečné samozřejmě není. Nový huawei má místo toho problém se vůbec dostat k zákazníkům, jelikož postrádá služby od Googlu a o jeho prodeji na evropských trzích se zatím pouze spekuluje (viz Huawei má technologické monstrum. Kvůli obchodní válce si ho asi nekoupíte). A bezpečnost je u firmy Huawei jádrem problému jeho současných potíží.

Opravdu bezpečně použil zabezpečení pomoci obličeje jako první Apple u přelomového iPhonu X na podzim v roce 2017, tedy o něco později než Samsung přišel se skenerem oční duhovky. Ukazují se tak prorocké řeči analytické společnosti Gartner. Ta již v minulém roce na jaře uvedla, že konkurence dožene Face ID od Applu až letos (viz Apple má náskok dva roky oproti konkurenci. Jeho 3D kamera je budoucnost).

Že je odemykání obličejem bezpečné, dokazuje tvrzení Applu, který uvádí, že pomocí otisků prstů je možnost pochybení 1:50 000, kdežto u Face ID 1:1 000 000. To potvrzují i nezávislé testy. A také nová aféra týkající se právě nového Samsungu Galaxy S10, kdy jeho čtečku integrovanou v displeji jde ošálit. Proto raději některé banky přijaly opatření, kdy před možností prolomení ochrany varovaly, nebo rovnou funkci u tohoto telefonu deaktivovaly (viz Už i české banky řeší problematickou čtečku otisků Samsungu Galaxy S10).

Přitom model Galaxy S10 používá nejpokročilejší čtečku otisků v displeji s ultrasonickým skenem místo pouhého optického. Ultrasonický skener otisků používá 3D otisk prstu místo pouhého „obrazu“ otisku. Ještě před aférou s bankami se podařilo i tento pokročilý skener otisků ošálit pomocí umělého 3D tiskárnou vytvořeného prstu (viz Vytiskl si ve 3D vlastní prst a ošálil nejmodernější čtečku otisků prstů).

Nicméně model Galaxy Note 11 můžeme čekat až v polovině nebo v druhé polovině příštího roku. Jarní vrcholná řada od Samsungu, tedy Galaxy S11 by se podle dostupných informaci bez odemykání obličejem měla obejít.

Překážkou jsou zatím ceny součástek pro skenování obličeje, které se samozřejmě promítnou do koncové ceny. A Samsung si astronomické ceny svých smartphonů oproti Applu dovolit nemůže. Už nynější top samsungy jsou dost drahé. Model Galaxy Note 11 navíc může skener obličeje dostat pouze u některých verzí, letos totiž Samsung uvedl hned dvě běžné varianty svého top modelu.