Pokud chcete Note od Samsungu, máte poslední příležitost ke koupi

Pokrok nezastavíš. Velké telefony standardní konstrukce už nemají kam růst, poslední novinka v řadě Note má displej s úhlopříčkou 6,9 palce a minimální rámečky, ovšem je to i tak poměrně masivní telefon. Naopak se začínají objevovat modely, které mají i větší displeje, ovšem dovedou je schovat do ohnutého těla, takže jsou ve výsledku menší, jako třeba Fold 2. Právě ty by měly v příštím roce řadu Note zcela nahradit.

Tvrdí to známý únikář Max Weinbach, který odhalil seznam plánovaných špičkových modelů Samsungu na příští rok. V podstatě bychom se měli dočkat jednak klasických smartphonů řady Galaxy S, které budou celkem čtyři: Galaxy S21, S21+, S21 Ultra a S21 FE. Vedle nich by měly být v plánu tři ohebné modely: Z Fold 3, Z Flip 3 a Z Fold FE.

Max Weinbach @MaxWinebach Samsung flagships to expect this year: S21 FE S21 S21+ S21 Ultra Z Fold 3 Z Flip 3 Z Fold FE oblíbit odpovědět

Řada Note ve výčtu chystaných novinek zcela chybí. A vzhledem k tomu, že se už nějakou dobu spekuluje o tom, že novinky řady Galaxy S budou disponovat podporou elektronické tužky, začíná se pomalu rýsovat budoucnost, ve které modely řady Note zcela chybí.

Tomu nahrává i fakt, že letošní modely Note zřejmě nebyly velkým prodejním hitem. Samsung musel kvůli nízké poptávce snížit výrobu na dvě třetiny původního plánu (více v článku Letošní modely řady Note se neprodávají dobře, Samsung přiškrtil výrobu).

Pokud ovšem Samsung skutečně naplní předpověď, že dotykové pero budou podporovat i modely Galaxy S, pak skutečně nic nebrání výrobci u letní premiéry (která byla doposud vyhrazena řadě Note) přesměrovat pozornost na ohebné novinky. Ty se zároveň patrně přiblíží mainstreamu.