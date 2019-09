Huawei má technologické monstrum. Kvůli obchodní válce si ho nekoupíte

Rok 2019 je pro Huawei zlý. Hodně zlý. Americko-čínská obchodní válka si vzala právě Huawei za rukojmí a firma tak má velmi ztížený či přímo zakázaný přístup k americkým technologiím. Přestože je v posledních měsících vyhlášeno příměří, tak firma stále nemá vyřízená povolení k aplikaci některých věcí od amerických firem.

Můžeme být zcela konkrétní: jde o služby Googlu, tedy Mapy, YouTube, Gmail a další. Nové telefony tak sice mají Android, ale bez uvedených služeb jsou na západních trzích v podstatě neprodejné. I proto zatím není jasné zahájení prodeje a vlastně ani to, jak to s telefony bude.

Ale zpět k novinkám. Firma je představila na tradiční podzimní akci v Mnichově, jak tomu bylo u mnoha předchůdců řady Mate. Letošní Mate 30 má dvě hlavní varianty: Mate 30 a Mate 30 Pro. Ani to není překvapení, stejně postupoval Huawei už v minulých letech. Rozdíl ve výbavě obou modelů sice není zásadní, ale je významný. Logicky tím lépe vybaveným je model Pro.

Design sice výrobce označuje za futuristický a ikonický, v reálu je povedený a zajímavý, ovšem že by byl zrovna futuristický, nám nepřijde, a aby se stal ikonickým, na to potřebuje čas a oblibu zákazníků. Logicky zajímavějším je model Pro s velkým displejem a minimálními rámečky.

Displej je na bocích extrémně zahnutý, mnohem více, než jak to používá vynálezce tohoto řešení Samsung. Telefon tak přišel o ovládací tlačítka na boku, tedy třeba ta pro hlasitost. Místo nich budou virtuální v zahnutí displeje, která si uživatel bude moci namapovat na libovolnou stranu přístroje.

Levnější Mate 30 má displej plochý, tudíž mu tlačítka hlasitosti na boku zůstala. On i vyšší model mají v horní části poměrně výrazný výřez displeje, ve kterém se ukrývají kamerky a senzory. Úhlopříčka displeje není stejná, Mate 30 má o fous větší panel s úhlopříčkou 6,62 palce, model Pro má úhlopříčku 6,53 palce. U obou je v displeji snímač otisků prstů a přes kamerky je k dispozici i odemykání pomocí 3D skenu obličeje. Na zádech telefonu je u obou modelů nepřehlédnutelný kruh, který u Mate 30 objímá trojici a u modelu Pro čtveřici fotoaparátů.

A právě fotoaparáty budou asi hlavním lákadlem novinek. Huawei se snaží být fotografickým premiantem a vlastně se mu to daří. Teď je sice podle DxOMark jedničkou Samsung Note 10+, ale nové huaweie mají ambici si prvenství převzít. Papírově na to zcela jistě mají a s ohledem na zkušenosti z předchozích modelů řad Mate 20 a P30 by musel Huawei udělat fatální chybu, aby se to nepovedlo.



Mate 30 Pro má sestavu čtyř objektivů označenou SuperSensing Cine Camera. Obsahuje dva 40MPix snímače s označením Cine Camera a SuperSensing Camera. K tomu má teleobjektiv s trojnásobným optickým přiblížením a pětinásobným hybridním. Rozlišení tohoto snímače je 8 MPix. Posledním do party je 3D snímač pro hloubku ostrosti. Základní Mate 30 nemá onu Cine Cameru, místo ní dostal širokoúhlý objektiv s rozlišením 16 MPix. A také nemá 3D snímač hloubky ostrosti.



Výrobce uvádí, že video snímač u Mate 30 Pro má extrémní citlivost a dokáže natáčet videa ve 4K při šedesáti snímcích za sekundu. Umí i extrémně zpomalená videa se snímkovací frekvencí 7 680 snímků za sekundu. Hlavní foto snímač má extrémní citlivost ISO 409 600 a celá sestava disponuje optickým i elektronickým stabilizátorem. I přední kamera je pak doplněná 3D snímačem hloubky ostrosti, což se projeví na dokonalých selfíčkách.

Oba modely jsou prvními přístroji druhé generace telefonů s podporou 5G. Důvodem je procesor Kirin 990, který ve verzi 5G má jako první tuto podporu integrovanou přímo do sebe. Doposud 5G obsluhoval přidružený čip. Ale ne všechny nové maty budou podporovat 5G. Výrobce připravil u obou modelů verze s 5G a bez 5G. Pokud se tedy telefon bude prodávat v Česku, bude to s největší pravděpodobností varianta bez podpory 5G. V Česku by totiž byla k ničemu. Paměťových verzí bude u obou modelů několik. Na konkrétních trzích nemusí být dostupné všechny.

Oba modely mají bezdrátové i klasické rychlonabíjení Huawei SuperCharge. V prvním případě 27W, v druhém 40W. Základní model Mate 30 má baterii s kapacitou 4 100 mAh, vybavenější model Pro dostal článek s kapacitou 4 500 mAh.

Mimo jiné na představovací konferenci padla zmínka, že ohebný Mate X bude v prodeji v říjnu na domácím čínském trhu.