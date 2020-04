Nový Samsung A41 je příjemně kompaktní se slušnou výbavou

Nový Samsung Galaxy A41 zapadá mezi aktuální modely řady A, konkrétně typy A51 a A31 nebo u nás nabízený A30s. Tomu přesně odpovídá výbava, byť v ní najdeme některé zajímavé změny a prvky, které dovedou uživatele zaujmout.

Tím hlavním je tu pravděpodobně displej: má úhlopříčku 6,1 palce, což je méně, než mají sourozenci: levnější typy A31 a A30s mají 6,4palcový panel, dražší A51 má 6,5palcový displej. Shodně jsou displeje typu SuperAMOLED, A41 je prvním v řadě, který používá FullHD+ rozlišení: to znamená, že má ze samsungů ve střední třídě displej nejjemnější.

Displej má v sobě integrovánu čtečku otisků prstů, nahoře najdeme drobný kapkovitý Infinity-U výřez. Menší displej zároveň znamená, že je Galaxy A41 také nejkompaktnější ze samsungů střední třídy, jeho rozměry jsou 149,9 x 69,8 x 7,9 mm, což by mohlo také spoustě uživatelů imponovat. Menší displej a tedy menší rozměry u nás Samsung ve střední třídě nenabízí, tloušťka a šířka jsou tu prakticky shodné i s uznávaným kompaktním typem Galaxy S10e, na výšku má cenově dostupný model o necelých 7 mm navíc. Dobře se tedy bude držet v ruce.

Dalším lákadlem typu A41 má být fotoaparát: ten je trojitý, hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů a optika světelnost f/2.0, širokoúhlý foťák má osmimegapixelové rozlišení (f/2.2) a třetí čočka slouží pro sběr dat k hloubce ostrosti (pětimegapixelové rozlišení). Čelní foťák má rozlišení 25 megapixelů. Oproti typu A31 tu tak chybí makro objektiv, což ale není dramatický ústupek. Hlavní snímač má stejné parametry, shoduje se i s tím u dražšího A51.

Ostatní výbava už jasně odpovídá danému zařazení. Samsung například ušetřil tím, že i tady použil procesor MediaTek namísto trochu silnějších vlastních čipsetů Exynos. RAM má kapacitu 4 GB, vnitřní paměť 64 GB, nechybí slot na paměťové karty. Telefon také disponuje 3,5mm jackem pro sluchátka. Baterie má tentokrát trochu nižší kapacitu 3 500 mAh, ale i to by měl být dostatek pro bezstarostný provoz.

Ve třech barvách (bílá, černá, modrá) se začne Samsung Galaxy A41 prodávat začátkem května za 7 999 korun. I tím se řadí mezi jiné typy aktuální řady: A51 stojí 9 499 korun, A30s vyjde na 5 999 korun. Kromě soupeřů jiných značek má ovšem A41 konkurenci i ve vlastních řadách, což zákazníkům volbu trochu znesnadňuje.

Ano, oproti loňskému A40 doznala výbava pokroku, ale předchůdce vyjde na 5 199 korun. Pak je tu třeba lákavý Galaxy M21 se 6,4palcovým FullHD+ AMOLED displejem, co má sice čtečku na zádech, ale podobný trojitý foťák a pořádnou baterii s kapacitou 6 000 mAh nabídne za 6 399 korun. Za cenu novinky pak lze pořídit třeba loňský Galaxy A70 se stále výrazně lepší výbavou (a o hodně větším displejem), loňský Galaxy A50 na novinku v některých detailech sice nestačí, ale stojí necelých šest tisíc. Střední třída je tedy u Samsungu hodně nabitá.

5G varianty

A to ještě mohou nabídku zahustit další dva modely, které Samsung představil. Nejsou to ovšem žádné revoluční novinky, k výbavě svých sourozenců totiž modely A51 5G a A71 5G přidávají podporu mobilních sítí páté generace. Kvůli tomu nejspíš stroje dostaly nový čipset, Samsung ale uvádí jen, že jde o osmijádrový procesor s taktem 2,2 a 1,8 GHz. Levnější A51 5G má 6 GB RAM, A71 5G dostává 8 GB RAM. Typ A51 5G také dostal oproti A51 zvětšenou baterii, kapacita je teď 4 500 mAh (o 500 víc, stejná jako u A71 a A71 5G). Jinak je ovšem výbava novinek s typy A51 a A71 prakticky shodná.

Z toho důvodu se u nás tyto typy zatím nabízet nebudou. Sítě 5G jsou u nás zatím stále sci-fi, takže pro Samsung v podstatě neexistuje důvod sem novinky uvádět. Byť někteří zákazníci by si za trochu větší nadčasovost možná připlatili. Až budou 5G sítě jednou v Česku konečně spuštěny, může se telefon s jejich podporou hodit.

Ceny by ovšem mohly být relativně vysoké, podle zahraničních cen by se mohlo oproti 4G variantám připlácet asi 2 500 korun. Modely A51 a A71 se u nás prodávají za 9 500 a 13 tisíc korun. 5G modely Samsung střední třídy by ale mohly cenově zapadnout mezi nový Honor 30S a Nokii 8.3 5G, jejichž ceny mají být zhruba na úrovni deseti tisíc korun a asi 16 500 korun.