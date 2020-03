Nejvýhodnější levný Samsung? Model M21 má obří baterii a solidní výbavu

Emková řada Samsungu je loňskou novinkou a zároveň je poněkud specifická. Původně ji výrobce, tedy minimálně v Evropě, zamýšlel jako výhradně online řadu. Tedy že se jednotlivé modely budou prodávat jen přes internet. To však loni u jediného v Česku prodávaného modelu M20 platilo jen zpočátku, pak už byl telefon v prodeji v běžné síti.

Novinka už tak striktní pravidla mít nebude. Ale prodej přesto bude omezený jen na vybrané prodejce. Samozřejmě bude k mání přímo u Samsungu a pak u některých velkých prodejců, jako je Alza, Electroworld nebo Mobilní pohotovost. Prodej začne v půlce dubna a na český trh dorazí jen černé provedení telefonu. Cenu výrobce stanovil na 6 390 korun.

To je sice o 400 korun víc, než kolik si žádal Samsung loni za předchůdce M20, přesto je to cena velmi slušná. A to nejen na telefon od Samsungu, který se tradičně neprezentuje jako výrobce laciných modelů.

Hlavním lákadlem telefonu je obří baterie s kapacitou 6 000 mAh, což by mělo stačit na dva dny obvyklého provozu bez nabíjení. K dispozici je 15W rychlonabíjení. Čip pochází z vlastní dílny Samsungu a je jím Exynos 9611. Verze pro český trh disponuje paměťovou sestavou 4/64 GB, což je dostatečné. Telefon zároveň podporuje paměťové karty až do kapacity 512 GB.

Trojitý hlavní fotoaparát se skládá z 48Mpix hlavního snímače, 8Mpix širokoúhlého snímače a kamerky pro hloubku ostrosti. Přední foťák má rozlišení 20 Mpix. Čtečka otisků je vzadu, použít lze i rozpoznávání obličeje. Další výbava je obvyklá včetně NFC.

Řada M v letošním roce obsahuje víc modelů, ale do Česka se pravděpodobně dostane právě jen M21, což není rozdíl od loňské strategie. Možná je to škoda – emkové modely jsou cenově výhodnější než modely řady A, kterým dává Samsung v Česku přednost.