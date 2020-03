Nový smartphone Jamese Bonda má 5G a nezastará ani za pár let

Finská HMD Global, která prodává mobilní telefony se značkou Nokia, představila celkem čtyři novinky, které pokrývají portfolio od nejobyčejnějších až po pokročilé přístroje. Největší pozornost bude budit jistě nová Nokia 8.3, jejíž příchod byl již částečně avizován po ohlášení spojení značky Nokia s novým filmem Není čas zemřít ze série o agentovi Jejího veličenstva Jamesi Bondovi (více viz James Bond mění značku mobilů. Agent 007 už nebude používat Sony).

Nokia 8.3 se měla dočkat své slávy ve filmu již brzy, ale premiéra byla kvůli epidemii koronaviru přesunuta na závěr roku, takže obrovská reklamní kampaň, kterou si HMD Global v rámci tohoto spojení naplánovala, bude asi muset trochu počkat.

Nicméně novinky značky se začnou prodávat již brzy, některé z představených již v průběhu března, jiné trochu později. To je i případ modelu Nokia 8.3, který má přijít na trh v létě.

Jedinečnou vlastností této novinky má být podpora sítí páté generace. Nokia 8.3 je jedním z prvních smartphonů vyšší střední třídy, který 5G dostává, zatím to byla výsada spíše špičkových modelů. Typ 8.3 míří těsně o stupínek níže, což naznačuje použitá čipová sada Qualcomm Snapdragon 765. Právě tento čipset umožňuje i podporu 5G, která má být výjimečná i v jiném ohledu. HMD Global se totiž chlubí, že půjde o skutečně plnohodnotný 5G telefon, který bude připraven na budoucnost a uživateli ani za pár let nezastará.

Skutečně univerzální 5G

Důvod je vcelku jednoduchý. Nokia 8.3 má být podle všeho prvním smartphonem s podporou 5G, který hardwarově podporuje skutečně všechna plánovaná pásma a možnosti využití nového standardu. Všechny dosavadní 5G smartphony využívají jen některá konkrétní pásma, která jim umožňují fungovat jen na některých trzích, nebo jen v určitém pokrytí. Takové telefony mohou mít v budoucnu potíže třeba v roamingu.

Nokii 8.3 by nic takového potkat nemělo a tento smartphone by i díky aktualizacím čistého operačního systému Android na novou verzi po nejméně dva roky (jak je u Nokie tradiční) měl být skutečně dobře použitelný i za pár let. Na první pohled to nezní jako nic důležitého, ale mnoho zákazníků, kteří si kupují 5G smartphony, může být brzy jejich využitelností zklamáno. A jisté je, že Nokia 8.3 si připisuje zajímavé prvenství. Jediné, co této novince z hlediska 5G chybí, je podpora pásma mmWave, které je však třeba v Evropě ještě hudbou vzdálenější budoucnosti.

Jinak je Nokia 8.3 slušně vybavený smartphone, který nicméně rozhodně nebude levný. Touto filosofií nám připomíná například Xiaomi Mi Note 10 a 10 Pro, prémiové modely vyšší střední třídy, u nichž to Xiaomi zkusilo i se sebevědomou cenou. Cenu nokie stanovenou na 599 eur (před koronavirovou krizí asi 15 000 korun, nyní ovšem zhruba 16 300 korun) ovšem ospravedlňuje právě přítomnost univerzálního 5G.

HMD Global se v případě Nokie 8.3 také chlubí fotoaparátem. Má čtyři snímače: hlavní s rozlišením 64 MPix (f/1,89) a širokoúhlý s 12 MPix (f/2,2), k tomu tu jsou dvoumegapixelový makro snímač a snímač pro získávání dat o hloubce ostrosti o stejném rozlišení. Upřímně, nejde o nic světoborného, podobnou sestavu mají u konkurence i mnohem levnější kousky, ale půjde hlavně o to, jak se podařilo foťák vyladit – dobrý být opravdu může. Nokia navíc slibuje i skvělé funkce natáčení videa, třeba ve 4K nebo v HDR režimu. Ideální pro video má být širokoúhlý foťák. V nabídce budou i speciální filtry, které mají záznamu dodat efekty obvyklé u profesionálních kamer.

Foťák tedy může mít potenciál, ale některé další prvky výbavy trochu zklamou: displej má sice obří úhlopříčku 6,81 palce a malinký průstřel, ale je to IPS panel, takže čtečka otisků je na boku ve vypínacím tlačítku. Základem má být

6 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti, což je za danou ohlášenou cenu také trochu zbytečné šetření, ale existovat má i varianta s 8 a 128 GB. Nechybí alespoň slot na paměťovou kartu a třeba baterie má solidní kapacitu 4 500 mAh. Jenže chybí bezdrátové dobíjení a to rychlé funguje jen s maximálním výkonem 18 W.

Dostupný ideál

Druhou představenou novinkou je model 5.3, který je mnohem „střízlivější“ a míří k opravdu širokým masám uživatelů. Však má také stát 189 eur, tedy v přepočtu asi kolem pěti tisíc korun. Za tuto částku dostane uživatel 6,55palcový displej s kapkovitým výřezem, procesor Snapdragon 665 a 4 GB RAM a 64 GB vnitřní paměti, celkově elegantní design po vzoru dražšího typu 8.3 (jen v plastových kompozitech namísto hliníkového rámu) a rovněž solidní foťák.

Ten má opět čtyři čočky stejného zaměření: klasika, širokoúhlý, makro a bokeh. Rozlišení je 13, 5, 2 a 2 megapixely. Dále je tu moderní USB-C konektor, baterie s kapacitou 4 000 mAh a čtečka otisků prstů na zadní straně. Kamenem úrazu je rozlišení displeje 720 x 1 600 pixelů, které může být na dané úhlopříčce už trochu kostrbaté. Jinak ovšem vypadá Nokia 5.3 jako vcelku konkurenceschopný kousek. Na trh by se měla dostat v průběhu dubna.

Třetím novým smartphonem je pak základní Nokia 1.3 s Androidem 10 Go Edition. Telefon má podporu LTE, 5,71" displej s rozlišením 720 x 1 520 pixelů (tady je vše v pořádku) a jedním osmimegapixelovým fotoaparátem, který se však funkcemi AI asi trochu učil od pixelů od Googlu a díky aplikaci Google Go Camera by měl zvládat třeba bokeh efekt a další pokročilejší funkce. Prý by tak neměl být v telefonu jen do počtu. Cena je stanovena na 95 eur (zhruba 2,5 tisíce korun) a prodej má odstartovat na počátku dubna. Nejspíš to ovšem nebude v Česku, nejlevnější smartphony Nokia se u nás prodávají jen sporadicky, prioritu mají jiné trhy.

Hudební návrat

Poslední představenou novinkou je obyčejný telefon Nokia 5310. Tento model firma řadí do své edice „retro“ telefonů, tvrdí, že je inspirována někdejšími modely hudební řady XpressMusic. Jenže upřímně, toto není zrovna návrat, na který by fanoušci značky Nokia nějak čekali. Nokia 5310 tak nejspíš zůstane ve stínu retro modelů 3310 a 8110 4G, které měly legendárnější předobrazy.

Oproti nim je Nokia 5310 ještě obyčejnější kousek: má opravdu jen základní výbavu s vlastním systémem Series30, FM rádiem (pro MP3 bude nutné využít paměťovou kartu, vnitřní paměť je jen 16 MB), VGA foťákem a podporou Bluetooth. Toť prakticky vše. Nokia bude tuto novinku prodávat za 39 eur, tedy něco málo přes tisíc korun. A to již v průběhu března.