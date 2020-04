Střední třída s 5G pod deset tisíc. Honor hodně tlačí na cenu

Honor 30S se oficiálně představil zatím jen doma v Číně a jeho premiéra na globálních trzích je nejistá. Je možné, že Honor svůj první 5G smartphone střední třídy bude prodávat především na domácím trhu, kde jsou zákazníci na absenci služeb Googlu dlouhodobě zvyklí. Na domácím čínském trhu se novinka už dokonce trochu nechtěně představila v reklamě na lahvi limonády.

Každopádně je Honor 30S zajímavý i z našeho hlediska, přinejmenším ukazuje, o co ve střední třídě přicházíme a naznačuje, kam se cenově mohou letos vcelku bez problémů 5G smartphony dostat. Doma totiž vyjde na 2 399 juanů, tedy v přepočtu asi 8 600 korun. U nás by byl model jistě dražší, tipujeme, že by se cena mohla pohybovat někde na úrovni jedenácti až dvanácti tisíc. Ze střední třídy se přitom k nám z 5G smartphonů chystá nejspíš jen nedávno představená „bondovská“ Nokia 8.3, která má stát 599 eur, v současném dramatickém kurzu koruny tedy přes 16 500 korun.

Pro tento model přitom bude Honor 30S přímým konkurentem. Zbrusu nový procesor Kirin 820 5G prý slibuje výkon na úrovní vlajkových lodí, ale ve skutečnosti bude nejspíš odpovědí na Snapdragon 765G, který tepe v Nokii. Honor slibuje pokročilé AI funkce a krom výkonného procesoru dostane telefon vždy 8 GB RAM a buď 128 nebo 256 GB vnitřní paměti. Za více paměti zaplatí zákazník 300 juanů navíc, tedy asi o tisícovku více. Paměť lze rozšířit i paměťovými kartami, ale jde o specifické „Huawei“ karty NM.

Chloubou modelu má být nový čtyřnásobný fotoaparát, kde má hlavní čip rozlišení 64 megapixelů. Dále tu najdeme širokoúhlý objektiv a teleobjektiv s trojnásobným přiblížením, pod kterými se skrývají snímače s osmimegapixelovým rozlišení, poslední dvoumegapixelový čip slouží pro makro fotografii a tedy bude zbytečný, jako zatím všechny podobné konfigurace. Snímky z hlavního snímače jsou standardně šestnáctimegapixelové, chytré algoritmy tedy mohou ze čtyř pixelů čipu udělat jeden na obrázku. I díky tomu slibuje výrobce výtečné výkony fotoaparátu a to i v horším světle, ultra zpomalené video (třicetinásobné zpomalení), 4K video a další vymoženosti.

Honor 30S má akumulátor s kapacitou 4 000 mAh a přes USB-C se umí dobíjet až výkonem 40 W. Displej smartphonu má úhlopříčku 6,5palce a rozlišení 2 400 x 1 080 pixelů, v levém horním rohu najdeme malý průstřel pro šestnáctimegapixelovou selfie kamerku. Displej je typu IPS, takže čtečka otisků prstů je umístěna v bočním vypínacím tlačítku. I toto jsou parametry, kterými je nový Honor své konkurenci od Nokie velmi blízký.

Podobně jako ona dostane i novinka Android 10, ovšem právě se zásadním omezením. Při čínském představení to Honor ani nezmiňuje, v Číně je absence služeb Googlu dlouhodobý standard a telefon tam bude fungovat tak, jak jsou zákazníci zvyklí. V našich končinách si ale, pokud bude telefon na trhu vůbec uveden, budou muset zákazníci vystačit se sadou Huawei Mobile Services, která má celou řadu omezení.