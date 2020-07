Povedený kompaktní mobil se slevou. Test Samsungu Galaxy A41

Menší telefony už nejsou moc v módě, byť na ně spousta uživatelů stále nedá dopustit. Každý má samozřejmě toto vnímání trochu jinde a pro někoho je i 5,8" iPhone moc velký, jiní ovšem zkrátka jen netouží po „plácačkách“ s úhlopříčkou vyšší než 6,5 palce. Přesně pro takové je dobrým a poměrně levným kandidátem Samsung Galaxy A41, který ve střední třídě nabízí poměrně dost prvků výbavy navíc.

Zatímco ještě loni byl jeho předchůdce, tedy model A40, poměrně klasickou střední třídou, letošní A41 se snaží být jednou nohou ve střední a druhou ve vyšší střední, čemuž napovídá jeho trochu vyšší zaváděcí cena. Za tu jsme ho v našich prvních dojmech trochu pokárali, nicméně aktuální cashback sleva už telefon postavila přesně na místo, kde má dostatek potenciálu, a to i přes poměrně drtivou konkurenci.

Jak moc kompaktní Galaxy A41 je?

V porovnání se současným mainstreamem působí A41 skutečně příjemně, byť úhlopříčka jeho displeje 6,1 palce se „na papíře“ může i tak zdát leckomu moc velká. Galaxy A41 ovšem k tomu má ještě velice tenké rámečky a také poměrně tenké tělo, takže ve výsledku má navrch oproti celé řadě současných modelů, které se drží hranice okolo šesti palců (a že už jich moc není).

Do ruky padne velice příjemně a lidé, kteří mají větší ruce, nebudou mít problémy jej ovládat bez přehmátnutí. Telefon má na zádech zaoblené okraje a tlačítka pro aktivaci displeje a ovládání hlasitosti na správném místě u palce (pokud telefon držíte v pravé ruce). K tomu všemu je navíc ještě poměrně lehký (152 gramy), boky i záda má pokryté lesklým plastem. Jeho obvyklou nevýhodou je fakt, že na něm zůstávají vidět otisky prstů a jiné šmouhy.

Telefon má vzadu pouze na dnešní dobu poměrně malý modul pro tři zadní fotoaparáty, který jen mírně vystupuje nad povrch zad. Ta mají vedle výše zmíněné lesklé úpravy také obvyklou úpravu s „duhovými“ odlesky, takže nad rámec zvolené barvy a zajímavého geometrického vzoru vám telefon bude při pohledu z různých úhlů zářit všemi barvami.

Co umí samotný displej?

Displej má na výše zmíněné úhlopříčce 6,1 palce rozlišení Full HD+ (1 080 x 2 400 pixelů), a rozhodně vítáme fakt, že využívá technologii Super AMOLED, což zajistí skvělé podání barev i slušný jas. Telefonu by možná ještě trochu více slušel moderní průstřel displeje pro přední fotoaparát, ovšem Samsung zvolil již trochu okoukaný, ovšem stále nijak zásadně rušivý kapkovitý výřez.

Výbava displeje skrývá ještě jedno překvapení, a sice fakt, že pod něj výrobce umístil i čtečku otisků prstů. Ta stále není v této cenové kategorii tolik obvyklá. Přestože se dají sehnat i levnější modely s touto technologií (třeba Galaxy A30s), je zde vítaným prvkem. Samotná čtečka sice nepatří k nejrychlejším, ale během používání jsme neměli nějaké výrazné problémy s její přesností, takže svůj účel pohodlně splní.

Jak je na tom Galaxy A41 s výkonem a výbavou?

Volba procesoru u tohoto modelu je poněkud zvláštní, Samsung se totiž nepřiklonil ani k vlastnímu exynosu, ani k hojně užívaným modelům od Qualcommu. Zvolil totiž slabší procesor od MediaTeku, a sice Helio P65. Ve výkonnostním testu AnTuTu telefon dosáhl necelých 190 tisíc bodů, Geekbench hlásí výsledek 335 bodů na jednom jádře a 1 194 bodů při testu všech jader procesoru.



Po stránce výkonu tak nepochybně budou existovat i silnější konkurenti, ovšem to neznamená, že by se měl Galaxy A41 náročnějších aplikací či her bát. Není na místě od něj očekávat zázraky, ovšem na obvyklá multimédia bude bez problémů stačit.

Telefon dále nabídne 4 GB operační paměti a 64 GB prostoru pro data, které jdou dále rozšířit paměťovou kartou. Místo máte jak na dvě SIM, tak právě i na kartu microSD, takže se nemusíte bát kompromisů. Konektorová výbava zahrnuje jak USB-C, tak sluchátkový jack, v té bezdrátové najdete také vše nezbytné, včetně moderního Bluetooth 5.0 či NFC.

Po stránce softwaru v telefonu najdete už pro výrobce obvyklé rozhraní One UI 2.0 nad rámec základního Androidu verze 10. V praxi to tak znamená přepracovaný vzhled s například samostatnou domácí plochou Samsung Daily které zobrazuje zprávy a interaktivní widgety dalších aplikací. Nechybí ani možnost nastavit si systémový tmavý režim nebo lišta na straně obrazovky, kam si můžete umístit oblíbené aplikace.

Základní aplikační výbava obsahuje docela dost nástrojů nad rámec toho, co se dá považovat jako základ. Konkrétně zde tak naleznete například aplikaci pro Netflix, Facebook, YouTube Music, LinkedIn či Spotify, kancelářský balíček od Microsoftu či speciální nástroj pro správu her. Některé tyto aplikace (Facebook, Netflix) se navíc nedají zcela odinstalovat, pouze vypnout, což je vymaže z nabídky nástrojů a zmenší jejich datový objem na minimum.

Jaká je výdrž baterie?

Baterie telefonu se řadí mezi ty příliš nevyčnívající prvky výbavy. Akumulátor má kapacitu 3 500 mAh a podporuje jen 15W rychlé nabíjení. O výdrži se zkrátka nedá napsat nic moc pozitivního ani negativního. Jde o telefon, který má poměrně standardní jednodenní výdrž, přičemž samozřejmě platí, že pokud máte telefon jen na volání, SMS a kontrolu e-mailů, pak vám vydrží i déle, naopak vášniví hráči náročných her mohou nabíjet během jednoho dne i klidně dvakrát (ráno a večer).



Jak Samsung Galaxy A41 fotí?

Na zádech telefonu se nachází trojice fotoaparátů. Hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů a optika světelnost f/2,0, širokoúhlý foťák má osmimegapixelové rozlišení (f/2,2) a třetí čočka slouží pro sběr dat k hloubce ostrosti (pětimegapixelové rozlišení).

Galaxy A41 nás tak trochu vrátil do doby, kdy se se zoomem při focení mobilem nedá moc počítat a širokoúhlý režim byla spíše taková fotografická exotika. Tím ovšem nechceme říci, že by Galaxy A41 fotil nějak špatně, naopak při příznivém světle fotografie vcelku vyniknou, ovšem hlavně právě na AMOLED displeji telefonu.

Fotoaparát sice trochu hřeší tím, že barvy někdy až přehnaně saturuje a do výraznějších ořezů fotografií bychom se i v rozlišení 48 Mpix moc nepouštěli, ale jinak výsledky hodnotíme jako průměr až lehký nadprůměr. Co se širokoúhlého fotoaparátu týče, tam platí výše zmíněná pravidla dvojnásob: přiblížení obrazu prakticky ihned odhalí ztrátu detailů a se zhoršenými světelnými podmínkami si senzor moc dobře neporadí.

Čelní fotoaparát má dále slušné rozlišení 25 megapixelů. Trochu nás však překvapily možnosti videa, které telefon umí nahrát maximálně v rozlišení Full HD při 30 snímcích za sekundu. To je pravděpodobně dáno horšími možnostmi použitého procesoru od MediaTeku.

Mám si Samsung Galaxy A41 pořídit?

Takto příjemně kompaktní telefony mimo tu úplně nejnižší třídu jsou v současnosti už ohroženým druhem a proto jsme rádi, že se sem tam nějaký takový najde. Galaxy A41 sice má pár vroubků na kráse, konkrétně použitý slabší procesor či průměrnou výdrž baterie, ovšem hravě to vyváží povedeným displejem či obstojným fotoaparátem.

Právě svými rozměry a kvalitou displeje může být za cenu 7 999 korun, ze které vám až do 26. července ještě zpětně Samsung tisícovku vrátí, atraktivnější variantou k jinak poměrně dravé konkurenci. Prodává se v modré, bílé či černé barevné variantě s perleťovým barevným efektem.

Jako přímý konkurent se v současnosti nabízí zejména model Redmi Note 9 Pro od Xiaomi, který stojí osm tisíc a má jednoznačně lepší výkon i výdrž, navrch má i po stránce fotoaparátu. Displej však nemá tak líbivý a hlavně je to 6,67palcový model, takže kompaktní není ani náhodou. Nabídka Xiaomi má ovšem také v záloze i několik výrazně levnějších kousků, které mají srovnatelný výkon i lepší výdrž, jmenovitě třeba Redmi Note 8T či Redmi Note 9.



Za podobné peníze je také Motorola One Zoom, která má rovněž lepší výkon i výdrž baterie, navrch má však také i v možnosti optického přiblížení obrazu při focení. Dokonce nabídne i AMOLED displej. Navíc je jen o 600 korun dražší, což už není tak propastný rozdíl. Za nás je to v tuto chvíli asi nejschopnější konkurent.