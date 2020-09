Samsung razantně zlevnil špičkové modely. Ušetříte až 13 500 korun

Zájemce o špičkový model z aktuální řady S20 může nyní ušetřit 7 500 korun. Takovou slevu aktuálně nabízí výrobce na model S20 Ultra 5G. Místo původních 37 500 korun tak telefon aktuálně vyjde na 29 990 Kč.

Ušetřit však lze další 3 500 korun, to když Samsungu nabídnete k výkupu svůj starý mobil. Uvedenou sumu vám přidá jako bonus k výkupní ceně. Dokonce až 7 500 korun pak můžete ušetřit u Mobil Pohotovosti, opět je to bonus při výkupu starého zařízení. V tomto případě je však sleva podmíněná koupí S20 Ultra na splátky. Tato sleva platí do pondělí 14. září.

Ještě vyšší slevu Samsung poskytuje na model Z Flip, přesněji na původní variantu bez podpory 5G. Nový model s 5G se začal prodávat teprve nedávno a stojí 42 990 Kč, původní Z Flip standardně stál 39 990 Kč. Jenže nyní ho pořídíte o 10 000 korun levněji, tedy za 29 990 korun. Opět pak můžete získat doplňkovou slevu 3 500 korun při výkupu starého zařízení. Tato sleva je dlouhodobá.

Výsledná cena 26 490 Kč je téměř shodná s aktuální cenou druhého skládacího véčka na trhu, původní Motoroly Razr. Ta po slevě vyjde na 26 990 Kč. I v tomto případě už výrobce představil nástupce s podporou 5G, změn je víc, ale nový Razr se ještě neprodává a jeho českou cenu zatím neznáme.

Samsung v září nabízí slevy i na vybrané modely řady, konkrétně na A41, A51 a A71. Každý z těchto modelů lze koupit o 20 procent levněji. Stejná sleva platí i na vybrané tablety. Hodinky pak pořídíte s patnáctiprocentní slevou. Detaily najdete v tabulce. Výrobce uvádí stále standardní ceny, slevu získáte po uplatnění kódu SAM20 nebo SAM15. Akce platí do konce září.

Zářijové slevy Samsungu Model Původní cena Cena se slevou Samsung A71 11 490 Kč 9 190 Kč Samsung A51 8 990 Kč 7 190 Kč Samsung A41 7 990 Kč 6 400 Kč Samsung Tab S5e wi-fi 10 990 Kč 8 790 Kč Samsung Tab S5e LTE 12 990 Kč 10 400 Kč Samsung Tab S6 wi-fi 19 290 Kč 15 450 Kč Samsung Tab S6 LTE 21 490 Kč 17 200 Kč Samsung Watch Active 2 pánské 7 890 Kč 6 700 Kč Samsung Watch Active 2 dámské 7 290 Kč 6 200 Kč

Samsung i další výrobci pořádají slevové akce v podstatě pravidelně každý měsíc. Kdo si chvíli počká, může pořídit telefon s výraznou slevou. Na druhou stranu, třeba v případě Samsungu se slevy týkají v podstatě stále stejného okruhu přístrojů. V současné akci to platí pro telefony řady A, ve slevách jsou letos pravidelně právě modely A41, A51 a A71. Jiné přístroje této řady nikoliv.