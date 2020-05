Samsung prodává smartphone s kvantovým generátorem náhodných čísel

Nový Samsung Galaxy A Quantum je na první pohled zcela běžný smartphone. A vlastně tomu tak je, konstrukcí i výbavou prakticky plně odpovídá standardnímu modelu Galaxy A71 5G, který míří na globální trhy. Jeho speciální korejské provedení pro operátora SK Telekom má však jednu výjimečnou vlastnost. V jeho útrobách je totiž kromě běžného hardwaru i speciální čip nazvaný Qantum Random Number Generator (QRNG).

Není to nic jiného než opravdový generátor náhodných čísel, u kterého nelze žádným způsobem odhadnout, určit či ovlivnit vygenerované číslo. Generátory náhodných čísel nejsou nic neobvyklého, pro účely zabezpečení se používají hojně, jenže řada z nich je vytvořena „uměle“ a generování náhodných čísel u nich má určité zákonitosti, což dává hackerům šanci algoritmus rozlousknout a následně generovat čísla podle svého přání (nebo odhadnout, jaké číslo stroj určí).

U kvantového generátoru by nic takového z principu hrozit nemělo. První takový kvantový generátor pro mikroelektroniku mimochodem vytvořili vědci na univerzitě v Lancasteru teprve před dvěma roky, takže je to skutečně technická novinka, byť princip je samozřejmě znám už desítky let a první kvantový generátor náhodných čísel vytvořila právě ID Quantine už v roce 2011.

Čip QRNG by u Galaxy A Quantum měl zajišťovat pokročilé šifrování a dodatečnou vrstvu zabezpečení u různých služeb a aplikací. Generátor náhodných čísel by například měl pomoci ochránit mobilní platby v rámci platební služby SK Pay, přinese také možnost dvoufaktorového ověření při přihlašování ke službě T-ID. To je uživatelský účet u operátora SK Telecom, díky kterému mohou zákazníci využívat služby jako online tržiště, navigaci, streamování hudby a mnoho dalšího. Díky QRNG dostane Galaxy A Quantum také speciální kryptoměnovou aplikaci s „kvantovou“ peněženkou.

Například u služby T-ID by celý proces měl fungovat tak, že se uživatel přihlásí z jakéhokoli zařízení ke svému účtu standardně uživatelským jménem a heslem, kromě toho namísto ověřovací SMS, která bývá k dvoufaktorovému ověření obvykle používána, do přihlašovacího formuláře zadá jednorázové heslo, které mu náhodně vygeneruje jeho smartphone.

Operátor SK Telecom využívá metody kvantové kryptografie již od roku 2011 a řešení od ID Qantine se od loňského roku starají například o zabezpečení 5G sítě operátora, obě firmy konkrétně spolupracují od roku 2016.

„Díky kompaktní velikosti a nízké spotřebě energie může být náš nejnovější QRNG čip integrován do jakéhokoli smartphonu. Přinese přitom do mobilního světa zcela novou úroveň zabezpečení,“ chlubí se vlastnostmi miniaturního čtvercového čipu s hranou o délce asi 2,5 mm šéf švýcarské ID Quantine Greégoire Ribordy. Chce tím naznačit, že by se něco podobného mohlo stát v chytrých telefonech standardem.