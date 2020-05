Test Samsung Galaxy M21. Je to ideální praktický mobil bez příkras

V redakci máme rádi výrazné smartphony: parádní design, ideálně ještě v nějaké neotřelé barevné kombinaci, to je něco, co nás dovede hned zaujmout. Ale realita trhu je zcela jiná. I přes to, že výrobci v posledních letech přeci jen rozšířili portfolio nabízených barev telefonů, kupují zákazníci především konzervativní odstíny, hlavně černou. I když je pro uživatele smartphone důležitá věc a vlastně se jím mnozí rádi pochlubí, na první pohled by měl být spíš nenápadný.

Samsung Galaxy M21, který nám na test dorazil v černém provedení (a existuje ještě v podobně nenápadné tmavě modré), přesně to splňuje. A nabídne toho mnohem víc. Tak třeba dnes tak oblíbenou konstrukci z kovu a skla nahrazuje „obyčejným“ plastem. Namísto anorekticky tenké konstrukce dává přednost pořádné baterii, kapacita 6 000 mAh je u Samsungu v podstatě rekordní – alespoň mezi modely, které jsou u nás k dispozici. A moc dalších smartphonů s podobnou kapacitou na trhu nenajdeme.

Když k tomu přičteme, že i přes přítomnost AMOLED displeje je tu klasická čtečka otisků prstů na zádech, může se zdát, že je Galaxy M21 tak trochu smartphone ze staré školy. Ale nenechte se mýlit, tak to není: tento telefon je jednoduše zaměřen především na praktičnost, veškeré výstřelky a „kudrlinky“, které nejsou z praktického hlediska nutné, tu jednoduše nejsou.

Co mu chybí?

V tom je právě celý vtip. Vlastně vůbec nic. Galaxy M21 je solidně vybavený smartphone nižší střední třídy, který přináší přesně to, co mohou zákazníci potřebovat. Už hardwarový základ je solidní, procesor Exynos 9611 a 4 GB RAM znamenají dobrý výkon pro každodenní použití, i když samozřejmě výkony špičkových modelů tu očekávat nemůžeme.

Plusy a mínusy Proč koupit? výborná výdrž baterie

solidní poměr výkon/cena

povedený displej

dobře padne do ruky

Proč nekoupit? pro někoho až moc fádní design

„jen“ plastové tělo

nic moc noční režim foťáku Kdy? V prodeji Za kolik? 6 399 Kč

Nároční uživatelé musí určitě zamířit do vyšších pater, ale většině běžných uživatelů bude výkon stačit. Totéž platí o porci 64 GB vnitřní paměti i dalších běžných prvcích výbavy. Telefon má aktuální verzi operačního systému Android 10 s uživatelským prostředím One UI 2.0, které má bohaté možnosti nastavení ovládání, od konzervativních virtuálních tlačítek až po plné ovládání gesty.

Ve výbavě nic neschází. NFC pro mobilní platby, moderní USB-C konektor i 3,5mm jack, i čtečka otisků prstů či odemykání rozpoznáváním obličejem. Je tu prostě vše. Ano, ústupky se najdou, ale nikdy nejsou na úkor praktičnosti přístroje, spíš jde o drobná technická omezení, která znamenají, že toto není hi-tech stroj, ale smartphone, který je zaměřen především racionálně.

Šetřilo se na displeji?

Ani tady Samsung Galaxy M21 nezklame: displej je 6,4palcový AMOLED panel s živým barevným podáním a Full HD+ rozlišením. Šetření se pozná podle toho, že pod tímto AMOLED panelem není čtečka otisků prstů. Ta je „postaru“ na zádech telefonu a upřímně, vůbec nám to nevadí. Je hezky po ruce, tahy prstem po ní lze aktivovat gesta, například pro stažení notifikační lišty. Funguje naprosto spolehlivě a rychle. Kdo chce moderní způsob odemykání, může si aktivovat to s rozpoznáváním obličeje. Kvůli jednoduché čelní kameře to není nejvyšší úroveň zabezpečení, ale opět funguje spolehlivě.

Tak na konstrukci?

Jak se to vezme. Ano, Samsung Galaxy M21 nemá tělo z kovu a skla, což si lze vykládat jako úsporné opatření. Ale na samotném zpracování telefonu a bytelnosti konstrukce se to nijak negativně nepodepsalo. M21 působí pevným dojmem a jeho tělo z polykarbonátu bude v mnohých případech odolnější vůči poškození při pádu než tělo smartphonu s rámem z hliníku a skleněnými zády. Ano, v plastu budou rychleji vidět různé drobné škrábance a lesklé tělo telefonu je pořád docela upatlané, na druhou stranu i tady se to dá řešit koupí silikonového pouzdra za pár stovek – s ním pak bude Galaxy M21 ještě bytelnější.

A líbí se vám?

Design Samsungu Galaxy M21 je skutečně trochu fádní, na tom však není nic špatného. Jednoduché tvary by mohly patřit snad jakékoli značce smartphonů, do rodiny Samsungu tento model řadí jen náznak tvarování sestavy fotoaparátu a čtečky otisků prstů, což jsou detaily, které budou pro většinu uživatelů nepodstatné. Dokonce i logo výrobce na černém těle je na zádech velmi nenápadné. Ale v této až minimalistické jednoduchosti je určitá krása.

Nejvíc ji podle nás kazí relativně široký spodní rámeček pod displejem, ale vzhledem k tomu, že se bavíme o smartphonu v cenové kategorii okolo šesti tisíc korun, lze jeho existenci chápat. Díky oblému tělu je telefon s velkým displejem a docela většími rozměry (159 x 75,1 x 8,9 mm) v ruce stále poměrně příjemný. Dobře se drží a neklouže.

Zatím jste moc nezmínili fotoaparát...

Napravíme to. Foťák v podstatě odpovídá zařazení modelu do nižší střední třídy a Samsung tu přeci jen trochu podlehl určité módě. Snímače jsou tři, přičemž ten hlavní má solidní rozlišení 48 megapixelů a ukrývá se za optikou s dobrou světelností f/2.0. Snímky mají rozlišení 12 megapixelů, v plném 48megapixelovém fotografovat nelze, a to ani v profesionálním režimu, který je navíc trochu chudý: dá se u něj nastavovat jen kompenzace expozice, vyvážení bílé a ISO.

Na jednu stranu tu tedy je vidět určité šetření, na stranu druhou jsou snímky za dobrého světla nadprůměrně dobré a mají i slušné množství detailů. Zhoršování světelných podmínek navíc po určitou dobu nepřináší tak dramatický pokles kvality, jak by se dalo čekat, noční snímky však pochopitelně nejsou silnou stránkou Galaxy M21. Noční režim je ale docela dobře použitelný, takže „stabilní“ scény fotografovat lze.

Druhý snímač je širokoúhlý s osmimegapixelovým rozlišením a opět podává překvapivě dobré výsledky. Ke krajům sice výrazněji zkresluje, ale to opět není nic neobvyklého, obzvlášť v této třídě. Kvůli horší světelnosti (f/2.2) a menšímu čipu nelze očekávat jakoukoli použitelnost při noční fotografii, obzvlášť, když noční režim nelze se širokoúhlým foťákem vůbec použít.

Třetí snímač je pak takříkajíc do počtu, stará se o hloubku ostrosti a bokeh efekt především v portrétních fotografiích. Schválně, kolikrát jste ho využili? Celkově podle nás fotoaparát Galaxy M21 splní požadavky uživatelů, snímky jsou v dobrém světle překvapivě dobré a na sociálních sítích se jimi lze chlubit bez problémů.

A co ta obří baterie?

Obří baterie jistě znamená obří výdrž, že? Samozřejmě záleží na způsobu provozování smartphonu, ale jasné je, že Samsung Galaxy M21 přináší nadstandardní výdrž. Pravda, standardem je dnes jeden den a k tomu nějaká rezerva, v tom případě můžeme konstatovat, že Galaxy M21 je oproti tomuto standardu zhruba na dvojnásobku. A to je výborné.

Ale buďme konkrétnější. Zatímco se Samsungem Galaxy S20 Ultra 5G zakončujeme intenzivnější pracovní den obvykle tak se 30 % zbývající baterie (když zrovna nebyl moc v permanenci fotoaparát), tady není problém skončit se 60, možná i 70 %. Namísto jednoho dne výdrže a nutnosti nabíjet tak Galaxy M21 spolehlivě většině uživatelů nabídne dva dny intenzivnějšího používání na jedno nabití. Těm méně náročným klidně i tři, možná někomu i čtyři dny výdrže. Telefon ponechaný bez nabíječky pak „přežije“ asi týden online připojený, ale bez rozsvěcení displeje.

Nabíjení probíhá pomocí USB-C konektoru, výkon je 15 W, což sice Samsung označuje jako rychlonabíjení, ale i vzhledem ke kapacitě baterie je to trochu přehnané tvrzení. Za hodinu doplní baterie asi třetinu své kapacity.

Mám si ho pořídit?

Pokud hledáte solidní smartphone střední třídy, který se namísto různých módních výstřelků soustředí na praktičnost a každodenní použitelnost, dále již nehledejte. Samsung Galaxy M21 je s cenou 6 399 korun téměř ideálním řešením, leda byste skutečně toužili po nějakém kompaktnějším telefonu než stroji se 6,4palcovým panelem. Pak lze u Samsungu sáhnout například po typu A40, který však s nižší cenou (5 199 korun) přináší přeci jen i větší ústupky ve výbavě. Typ A41 s obdobnou výbavou, ale výrazně menší baterií, je o dost dražší (8 tisíc korun).

Co se konkurence z jiných stájí týče, té je samozřejmě víc než dost. Hodně atraktivní volbou je třeba nové Realme 6, které vyjde v základním provedení na 6 499 korun a nabídne i atraktivní 90Hz displej a ve výdrži baterie nebude o mnoho horší. Za stejnou částku lze pořídit i Xiaomi Redmi Note 8 Pro, které má opět menší baterii, ale disponuje vyšším rozlišením foťáku.

Huawei P30 Lite má starší Android, menší baterku a menší displej, i tak stojí opět 6,5 tisíce. Nový P40 Lite s novým Androidem a displejem o stejné velikosti jako Samsung pak vyjde na sedm tisíc, je však bez služeb Googlu. Čistým Androidem a aktualizacemi umí zaujmout Nokia 6.2, která však má opět výrazně menší baterii.