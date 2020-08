Samsung vykoupí starý mobil. U iPhonu se můžete dostat na původní cenu

Samsung připravuje akční nabídky pravidelně, každý měsíc dává nějaké slevy na část své nabídky. Obvykle tedy spíš na dražší modely, ale někdy poskytne slevy i na telefony střední třídy. To do určité míry platí i nyní.

Akce má aktuálně Samsung dvě. Cashback platí do konce srpna, Starý za nový do konce září. Každá akce se týká jiných modelů s jednou výjimkou, a tou je Samsung S20. Na ten by mělo jít uplatnit obě výhody.

Princip Cashbacku je jednoduchý, zákazník u podporovaného prodejce (mezi které patří většina velkých e-shopů a také přímo firemní) koupí telefon, zaregistruje se na stránkách výrobce a ten mu zpětně vyplatí bonus, tedy slevu. Ta má maximální hodnotu 3 tisíce korun, minimálně pak tisícikorunu. Slevy platí nejenom na mobily, ale i na hodinky a tablety.

Maximální sleva platí na nejdražší modely, tedy přístroje řady S a model A71. Nejnižší pak na hodinky. Podrobnosti najdete v tabulce.

Cashback Samsungu do 31. srpna Model Cashback Galaxy S20 Ultra 5G 512 GB 3 000 Kč Galaxy S20 Ultra 5G

3 000 Kč Galaxy S20+ LTE 3 000 Kč Galaxy S20+ 5G 3 000 Kč Galaxy S20 3 000 Kč Galaxy S10 Lite

3 000 Kč Galaxy Note10 Lite 3 000 Kč Galaxy A71 3 000 Kč Galaxy A51

2 500 Kč Galaxy A41 1 000 Kč Galaxy Watch 46 mm 1 000 Kč Galaxy Watch 42 mm 1 000 Kč Galaxy Watch Active 1 500 Kč Galaxy Watch Active2 44 mm 1 000 Kč Galaxy Watch Active2 40 mm 1 000 Kč Galaxy Tab 10.1 wi-fi 1 000 Kč Galaxy Tab 10.1 LTE 1 000 Kč

V podstatě stejnou akci měl Samsung i v červenci, výčet přístrojů a slevy jsou stejné.

Starý za nový

Druhá akce je trochu složitější. Platí při koupi Samsungů Note 20, S20, Z Flip, Tab S7 a Watch 3. Pokud si zákazník jeden z těchto přístrojů zakoupí, tak může získat peníze za svůj starý telefon a k tomu bonus 3 500 korun. U Samsungu S20 pak i výše uvedený cashback.

Teoreticky tak můžete dostat zpět víc, než kolik za nový přístroj od Samsungu zaplatíte. Takový případ nastane při odprodeji velmi zachovalého drahého telefonu a koupě hodinek nebo Samsungu S20 či Tabu S7.

Samsung na webu vypočítá cenu vykupovaného přístroje, zadání je velmi detailní a samozřejmě se ceny liší podle modelu a jeho stavu. Pokud je někdo na svůj telefon velmi opatrný, tak může očekávat výkupní ceny v kategorii A. Ale výsledek se dozví až zpětně, protože nejdřív koupí nový telefon, ten zaregistruje, zadá parametry přístroje, co chce odprodat a pro tento telefon si pak Samsung dojede. A po přezkoumání určí jeho cenu.

K výkupní ceně pak přidá bonus 3 500 korun, s nímž se teoreticky lze dostat u vybraných telefonů na jejich původní cenu. Respektive, platí to především na iPhony. Třeba za základní iPhone SE lze dostat s bonusem až 12 700 korun, tedy o 200 méně, než kolik stojí. U základního iPhonu 11 je maximem částka zhruba o 2 tisíce korun nižší, než je pořizovací cena telefonu. Což by u teoreticky téměř rok starého přístroje byla výborná výkupní cena.

Jenže je to tak trochu loterie, výsledná částka se může lišit, protože pohled odborníka ve výkupu může být poněkud jiný než majitele. Na druhou stranu, kdo touží po jednom z vybraných produktů Samsungu a chce se zbavit svého starého přístroje, může takto ušetřit čas a námahu. Samsung v podstatě vše vyřídí za něj.