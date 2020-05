Zajímavé slevy smartphonů Xiaomi a Samsung. Ušetříte i šest tisíc korun

Akční slevy mají omezenou platnost. U Xiaomi do 17. května, u Samsungu o týden déle. Měly by platit u většiny obchodníků, tedy alespoň u těch, kteří odebírají zboží určené pro český trh. Obě akce se liší v tom, jak se zákazník ke slevě dostane.

U Xiaomi je to prosté – do 17. května zaplatí u obchodníka u vybraných modelů sníženou cenu přímo. Naopak u Samsungu zaplatí cenu plnou a následně musí odeslat účtenku výrobci, k čemuž slouží speciální web výrobce. A cashback pak dostane na účet do 35 dnů.

V akci jsou nové i loňské modely. Samsung poskytuje bonus i na vybrané chytré hodinky, ale sleva v jejich případě není tak vysoká, většinou lze ušetřit tisícikorunu.

Slevy Xiaomi do 17. května Model Původní cena Nová cena Sleva Redmi Note 8T 3+32 GB 4 999 Kč 4 499 Kč 500 Kč Mi Note 10 6+128 GB 14 999 Kč 11 699 Kč 3 300 Kč Mi Note 10 8+256 GB 15 999 Kč 14 399 Kč 1 600 Kč Redmi 8A 2+32 G 3 299 Kč 2 899 Kč 400 Kč Redmi Note 8 PRO 6+128 GB 6 999 Kč 6 199 Kč 800 Kč Redmi Note 8 PRO 6+128 GB 7 999 Kč 7 199 Kč 800 Kč

U mobilů dává Samsung slevy 2 500 až 6 000 korun, samozřejmě čím dražší produkt, tím vyšší sleva. U Xiaomi platí to samé – nejnižší sleva je 400, nejvyšší pak 3 300 korun.



Cashback Samsungu do 24. května Model Původní cena Cashback Nová cena Galaxy Note10+ 128 GB 30 990 Kč 6 000 Kč 24 990 Kč Galaxy S10+ 128 GB 23 490 Kč 6 000 Kč 17 490 Kč Galaxy Note 10 Lite 16 490 Kč 4 000 Kč 12 490 Kč Galaxy S10 Lite 17 990 Kč 4 000 Kč 13 990 Kč Galaxy A71 12 990 Kč 3 000 Kč 9 990 Kč Galaxy A51

9 490 Kč 2 500 Kč 6 990 Kč Galaxy Watch 46 mm 6 990 Kč 1 000 Kč 5 990 Kč Galaxy Watch 42 mm 6 790 Kč 1 000 Kč 5 790 Kč Galaxy Watch Active 4 990 Kč 1 500 Kč 3 490 Kč Galaxy Watch Active2 44 mm 7 890 Kč 1 000 Kč 6 890 Kč Galaxy Watch Active2 40 mm 7 290 Kč 1 000 Kč 6 290 Kč

U Samsungu jsou zajímavé slevy na letošní modely střední třídy A51 a A71. Především v prvním případě je výsledná cena modelu velmi zajímavá, za podobnou sumu se doprodával předchůdce A50. Z vyšší třídy lze ve slevě pořídit výhodně model Note 10 Lite.



U Xiaomi je zajímavá sleva na slabší konfiguraci aktuálního modelu Mi Note 10, její paměťové parametry jsou však víc než dostatečné. Naopak akční nabídka modelu Note 8T, který přišel na trh loni na podzim, je na pováženou. Platí jen pro základní variantu s malou vnitřní pamětí.