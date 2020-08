Nejlepší samsung si už můžete objednat. Pořádně vám provětrá peněženku

Letošní premiéra nové řady Galaxy Note sice proběhla v obvyklém termínu na začátku srpna, ale oproti jiným rokům jen online z jihokorejského studia. Dřív Samsung telefony ukazoval na velkolepých akcích v New Yorku, jenže to letos kvůli koronavirové pandemii nebylo možné. Potud forma, důležitější je však obsah.

Hlavními hvězdami byla dvojice modelů Note 20, tedy dvou telefonů nejvyšší řady klasických smartphonů Samsungu. Ano, v modelové hierarchii značky nad nimi trůní řada Z, ale to jsou specifické skládací telefony.



Samsung ve středu 5. srpna představil i nové hodinky Galaxy Watch 3, luxusní tablet Galaxy Tab S7+ a sluchátka Galaxy Buds Live. A podle očekávání se dostalo i na druhou generaci skládacího modelu Fold. O všech těchto novinkách vás budeme informovat samostatně.



Samsung stejně jako loni představil dva modely Note. Přesto je letošní dvojice jiná než ta loňská. Loni to byl menší a větší model, oba se zahnutým displejem. Větší Note 10+ měl lepší výbavu, ale oba telefony si jsou relativně hodně podobné. To letošní dvojice představuje základní model a variantu Ultra.

Velikostně se v podstatě neliší, i když Ultra o fous větší je. Podstatnějším rozdílem je plochý displej obyčejné verze a zahnutý panel modelu Ultra. Rozdílná je sestava fotoaparátů, samozřejmě lepší má verze Ultra. Naopak procesor mají oba modely stejný a v základních variantách se neliší ani velikost pamětí. Ultra má i větší baterii, ale to jsou už spíš kosmetické detaily.

Designová klasika

Design asi žádná překvapení nepřináší, Ultra navazuje na loňské desítky, obyčejná dvacítka je pak klasický smartphone Samsung. Ač nemá zahnutý displej do boků, vypadá zaoblenější, což dělají především rohy a pak i zadní boční hrany. Note 20 Ultra je na první pohled hranatější a zahnutý displej do boků působí luxusnějším dojmem. Přestože už zdaleka tak nefascinuje, jako když ho Samsung před lety použil poprvé na Galaxy S6 Edge (oboustranně, rok 2015) a Note Edge (jednostranně) už v roce 2014. Dnes takové panely má konkurence už ve střední třídě.

Řada Note je originální a vlastně nemá konkurenci. Podle Samsungu je to pracovní telefon, což je dnes jinak neznámá kategorie přístrojů. Od konkurence ji odlišují dotyková pera, která toho umí opravdu hodně. I zde sice v omezené míře konkurence existuje, ale nikoliv přímá. Telefony s dotykovým perem má tradičně LG a od letoška i Motorola. Jsou to výrazně levnější telefony a funkce pera je výrazně slabší než u notů.



Samsung pero každoročně inovuje, dřív třeba přidalo funkci „dálkového ovladače“, takže ho bylo možné použít jako spoušť nebo ovládání video prezentace. Letos Samsung zapracoval na latenci a přidal nová ovládací gesta. Samozřejmě jsou zde i nové funkce aplikací, u kterých lze pero používat. Nám se nejvíc líbí poznámky psané perem spolu s audio záznamem. Vše je v jednom dokumentu a když si zapíšete slovo, tak si aplikace pamatuje moment záznamu. Takže když pak na slovo kliknete, vrátí se audio záznam tam, kde bylo slovo zapsáno.

Pro práci i na zábavu

Novinkou je i možná vzájemná synchronizace poznámek mezi mobilem, tabletem a počítačem. Na jednom rozděláte, na dalším pokračujete a vždy bude poznámka aktuální na všech zařízeních. Samsung pak vylepšil i synchronizaci s Windows 10, ostatně, s Microsoftem spolupracuje dlouhodobě.

Všechny tyto vychytávky samozřejmě využije především ten, kdo si s dotykovým perem rozumí. Samsung je v tomto směru o světelné roky před konkurenty, ale ne každý asi využije všechno. Inovace dotykového pera probereme detailně v samostatném článku v testu telefonu.

Další novinkou letošní generace Notů je propojení se službou Xbox Game Pass Ultimate. Ta nabízí knihovnu s více než stovkou populárních her pro konzoli Xbox, které ovšem můžete streamovat právě i na obrazovce telefonu. Samsung se zasadil o to, že sníží odezvu na minimum (hrajete koneckonců na vzdáleném serveru, který vám do zařízení posílá obraz) a navíc k předobjednávkám nabízí jako jednu z variant dárků také i speciální herní ovladač s držákem na mobil a předplatné této služby na tři měsíce (více o službě Xbox Game Pass Ultimate se dočtete na Bonuswebu).



Samsung překvapivě dává u fotoaparátu větší důraz na video než na fotky. Ostatně, u fotoaparátu už toho příliš vylepšovat nemůže. Jedno podstatné vylepšení tu přesto je, po kritice ostření jarních modelů Galaxy S má Note 20 Ultra nové a mnohem rychlejší laserové ostření. Bohužel jen tento dražší model.

U videa je novinkou možnost přepínání mikrofonů, tedy přepnutí směrem na scénu nebo třeba směrem k natáčejícímu pro komentář. Použít lze i externí mikrofony a v reálném čase lze upravovat jejich vstupní úroveň.

V případě obrazu je novinkou možnost plynulého nastavování rychlosti zoomování. Pro reálný obraz je zde možnost nahrávání při rychlosti 24 snímků za sekundu, ale na výběr jich je víc, až po 120 snímků za sekundu při rozlišení FHD. Maximem je pak 8K, kde je k dispozici právě rychlost 24 snímků za sekundu.



Každý má jinou sestavu foťáků

Fotoaparáty obou modelů se odlišují. Oba mají tři objektivy vzadu: hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. Verze Ultra má sestavu (hlavní, tele, širokoúhlý) 108/12/12 MPix, základní Note má 12/64/12 MPix. Světelnost hlavních objektivů je u obou f/1,8. Teleobjektiv verze Ultra má pětinásobné optické přiblížení, Note 20 pak má trojnásobné hybridní. Oba modely mají u hlavních a teleobjektivů optickou stabilizaci.

Oba modely mají novou verzi připojení Dex. To je nyní bezdrátové a můžete tak telefon připojit k monitoru nebo televizi (standard Miracast, Samsung doporučuje vlastní televize od modelového roku 2019) a k periferiím a následně ho používat jako počítač nebo podle potřeby. Novinkou je i propojení UWB (Ultra Wideband). Stačí telefon při sdílení namířit na lidi a když bude některý z nich mít telefon se stejnou technologií, můžete s ním obsah bezdrátově snadno sdílet. A to i s více lidmi najednou.

Jak už jsme uvedli na začátku, oba telefony se liší především displejem. A to nejenom v tom, že jeden je zahnutý na bocích a druhý klasický plochý. Displej varianty Ultra má vyšší rozlišení WQHD, základní model pak FHD+. Rozdíl je i v tom, že displej Notu Ultra má obnovovací frekvenci 120 Hz a je o fous větší, jeho úhlopříčka je 6,9 palce. Základní Note 20 má panel s úhlopříčkou 6,7 palce.

Částečně stejný hardware

Pod kapotou vládne v obou případech procesor Exynos 990, což je současná špička z produkce Samsungu, který výrobce použil už u jarních modelů řady S. Ale v USA budou mít noty procesor Snapdragon 865+, který je výkonnější. Taková je však dlouhodobá politika Samsungu. Note 20 bude v Česku v prodeji v jediné variantě s paměťmi 8 GB operační a 256 GB uživatelské. Varianta Ultra bude na českém trhu v prodeji ve dvou verzích. Buď se stejnou paměťovou sestavou nebo s 12/512 GB.

Oba modely podporují 25W rychlonabíjení, model Ultra má baterii s kapacitou 4 500 mAh, základní pak s kapacitou 4 300 mAh. Odolnost IP68 je pak vlastní oběma telefonům. Na českém trhu bude Note 20 Ultra v prodeji v černé (jen v této vyšší paměťová varianta) a bronzové barvě, matné provedení krytů vypadá velmi dobře. Bílá varianta v Česku v prodeji nebude. Note 20 pak dorazí do prodejen ve třech variantách: bronzové, černé a zelené, která je asi nejhezčí. Kryty jsou v tomto případě lesklé.



Vysoké ceny, v předprodeji dárky

Oba Noty 20 podporují 5G, ale jen Ultra vždy. Základní dvacítka bude v prodeji ve verzi s 5G i jen v LTE variantě. Ceny jsou vysoké, základní LTE Note 20 bude stát 25 999 Kč, verze 5G vyjde na 28 999 Kč. Note 20 Ultra začíná na 35 999 Kč, příplatek za více paměti je 3 000 korun.

Předprodej začíná hned po premiéře 5. srpna, samotný prodej začne 21. srpna. V rámci předobjednávek do 20. srpna zákazníci dostanou na výběr balíček herního ovladače, bezdrátové nabíječky a Xbox Game Passu Ultimate nebo bezdrátová sluchátka. Balíčky pro verzi Ultra mají lepší sluchátka respektive lepší bezdrátovou nabíječku. Hodnota balíčků je 3 600 až 5 400 korun.