Málokdy udělá stará věc takovou radost. Recenze iPhone SE 2020

Nejdřív pohled do historie. V roce 2016 Apple v pro něj netradičním jarním termínu představil model SE. Ten vycházel z modelu iPhone 5s, který byl uveden v roce 2013. Ovšem design byl ještě vousatější – tehdejší novinka ho převzala z iPhonu 4 z roku 2010.

Letos se situace opakuje. Novinka dostala totožný, a tedy při vyhledávání na internetu možná matoucí, název SE. Což má znamenat Special Edition. A opět to je recyklát, tentokrát iPhonu 8 z roku 2017. Jenže prapůvod musíme hledat ještě dál v historii, osmička totiž vychází designově z iPhonu 6, který byl představen už před šesti lety.

Na první pohled takový smartphone nemá šanci na úspěch a nemá vlastně smysl. Ovšem nový iPhone SE skvěle doplňuje extrémně drahou nabídku nových iPhonů a řadě uživatelů bude bohatě stačit. Je totiž nutné vzít v potaz pohled uživatele Applu, který nechce za telefon utrácet dvacet, třicet tisíc korun. Pro něj je SE ideální volbou a udělá mu velkou radost. Pohled uživatelů Androidu bude samozřejmě jiný, tam za stejné peníze dostanete mnohem víc.

Retro design

iPhone SE je svým původem v iPhonu 6 smartphone ze staré školy. Tedy žádný displej přes celou čelní plochu nebo několikanásobné fotoaparáty. Rámečky jsou doslova obří a displej naopak velmi malý.

Displej s úhlopříčkou 4,7 palce je v dnešní době opravdový relikt z pravěku. Tak malé displeje už nemají ani ty nejmenší chytré telefony. Přitom ho Apple vybavil stejně jako ostatní modely možností přiblížení dvojitým poklepáním na ústřední tlačítko, a tak i ta nejdrobnější ruka dosáhne na celý displej a klávesnici.

Displej je svými parametry, tedy netypických rozlišením 1 334 x 750 obrazových bodů a typem IPS, shodný s tím z iPhonu 8. Ovšem změna tu je. Displej už, stejně jako další nové iPhony, nepodporuje funkci 3D Touch. Nedokáže tedy rozpoznat sílu stisku. Nahrazeno je to funkcí Haptic Touch. Ta funguje zcela stejně při delším podržení prstu na potřebném místě. Změny si nevšimnete.

Výjimečně malý telefon

I když je displej malý, tak jeho zobrazovací schopnosti jsou velmi kvalitní. Oproti obřím displejům moderních konkurentů se na něm filmy moc pohodlně nesledují, pro vše ostatní ale plně postačuje. A má to jednu nepopiratelnou výhodu – telefon je velmi kompaktní.

To předchozí iPhone SE byl ve své době mnohem větší raritou. Měl dokonce jen čtyřpalcový displej, což z nej dělalo již v roce 2016 vyloženou miniaturu. Novinka tak malá není, ale jde o jeden z nejmenších smartphonů na dnešním trhu. A to s velmi slušnou výbavou.

Rozměry novinky jsou zcela shodné s iPhonem 8 (138,4 x 67,3 x 7,3 mm). Stejně tak i hmotnost je stejná (148 gramů). Telefon se tak v kapse doslova ztrácí a vhodný může být pro ženy nebo dospívající děti. Konkurence jinak na kompaktní smartphony zapomíná, takže ti, kdo hledají opravdu kompaktní smartphone, jsou u nového iPhonu SE na správné adrese.

Dobře známý design

Nechybí všechny designové a konstrukční prvky známé už od iPhonu 6. Tedy po stranách v rozích jsou proužky pro prostup signálu pro různé antény. Stejně tak jsou shodné všechny ovladače pro vypnutí, ztlumení nebo hlasitost. Změnou oproti původnímu iPhonu SE je u novinky absence audio konektoru jack 3,5 milimetru. Sluchátka s Lightning konektorem jsou součástí balení.

Novinkou jsou tak v rámci vzhledu pouze barevná provedení. Původní stříbrnou, zlatou a šedou nahradily varianty v bílé, černé a červené barvě. Červená verze podporuje kampaň (PRODUCT) RED pro boj s HIV/AIDS a aktuálně i s nemocí covid-19.

Bílá verze se na produktových snímcích neliší od dřívější stříbrné. Ale novinka je v reálu opravdu sněhově bílá, oproti původnímu provedení. Další změnou je vždy černé čelo telefonu. To měl iPhone 8 jen v některých barevných provedeních. I když je už design od roku 2014 okoukaný, tak telefonu stále nelze upřít eleganci.

Zpracování je tradičně špičkové. Telefon působí jako monolit. I když konkurence dávno nenabízí laciné konstrukce, tak i letitý iPhone působí luxusním dojmem. Pro doplnění je nutné zmínit, že rámeček je hliníkový a záda zůstala skleněná. Čočka fotoaparátu je ohraničená vystouplým rámečkem, takže nehrozí její poškrábání. Telefon splňuje stupeň krytí IP67. Tedy měl by vydržet půl hodiny ve vodě v metrové hloubce.

Čtečka otisků je zpět

Když jsme zmínili ústřední tlačítko, tak nezbývá než zmínit návrat čtečky otisků prstů do nově představeného iPhonu. Ta s novými modely zmizela na úkor odemykání telefonu obličejem. Tlačítko bylo poznávacím znakem dřívějších iPhonů a novinka tak stále udržuje tradici. Čtečka funguje bleskurychle a díky umístění na čele je pro mnoho uživatelů pravděpodobně ergonomičtější než čtečka na zádech.

Dále zmiňme fotoaparát, který opět podle parametrů nedoznal změn. Rozlišení je 12 megapixelů a světelnost má hodnotu f/1.8. Podporovaná je technologie Smart HDR a optická stabilizace. Ovšem nový software s umělou inteligencí, tedy přesněji strojovým učením a asi další komponentové vylepšení, dokáže vykouzlit kvalitní fotografie. Ale s některými omezeními.

Pod náhledem se otevře originální neupravený snímek

Portrétní snímky lze pořizovat, ovšem telefon umí díky „umělé inteligenci“ rozpoznat pouze lidské obličeje. Psa si tak v tomto režimu nevyfotíte. Software telefonu je však natolik „chytrý“, že dokáže i s jedním objektivem efektně odstínit pozadí a zaostřit na objekt vybraný na displeji. A to nejen v portrétním režimu.

Poněkud problematické je přiblížení, kdy je nutné na displej klepnout a posuvníkem obraz přiblížit. To na malém displeji příliš pohodlné není. Ale na maximum přiblížené snímky nás překvapily svojí kvalitou. Vyrovnají se i leckterým vícefotoaparátovým monstrům. Nechybí ani tradiční panoramatické snímky. Fotografie můžeme pořizovat s několika efekty a v albu potom detailně upravovat. Přední kamerka má rozlišení sedm megapixelů a clonu f/2.2. I přední fotoaparát podporuje portrétní režim.

Pod náhledem se otevře originální neupravený snímek

Videa lze i u tak skromného telefonu pořizovat až v 4K rozlišení a v kvalitě 60 snímků za sekundu. Optická stabilizace funguje nejenom u fotografií, ale i v tomto režimu. Nechybí časosběr či zpomalené video. Navíc je tu funkce Live, která dokáže natočit krátkou video sekvenci, která se spustí při přidržení prstem na displeji.

Ve starém kabátě nejnovější čip

Aby telefon dokázal pořizovat videa v takto vysokém rozlišení a při takové snímkové frekvenci, tak potřebuje silný procesor. A ten novinka má. Zásadní inovací telefonu je totiž použití nového procesoru A13 Bionic z vlastního vývoje Applu. Ten dostaly jako první loňské modely řady 11, tedy aktuální top modely značky. Je to jeden z nejvýkonnějších procesorů na trhu.

Ale americký výrobce čip podtaktoval, jelikož by se ze skromně vybaveného smartphonu stal ultravýkonný výpočetní stroj, který by miniaturní baterii „vysosal“ za pár minut.

Operační paměť novinky má hodnotu 3 GB. To je stejně, kolik měl iPhone 8 Plus. Základní iPhone 8 měl operační paměť 2 GB. Zvětšenou verzi prozatím nový model SE nemá. Spekuluje se, že by ji Apple mohl představit příští rok.

Slušný výkon

Při našem testu výkonnosti GeekBench 5 dosáhl iPhone SE z deseti měření u testu jednoho jádra průměrného skóre 1 291 bodů, přičemž maximální skóre bylo 1 325 bodů a nejnižší 1 244 bodů. Při multijádrovém testu byl průměr z deseti měření 2 523 bodů, přitom nejvyšší skóre bylo 2 790 bodů a nejnižší 2 334 bodů.

V jednojádrovém testu GeekBench 5 dosáhl „dárce orgánů“ iPhone 8 skóre podle žebříčku autorů testu pouhých 921 bodů. Nový iPhone SE je v jednojádrovém testu lepší i než všechny modely XS a model XR. iPhone 11 má o něco vyšší skóre 1 328 bodů.

V multijádrovém testu GeekBench 5 dosáhl iPhone 8 skóre 2 242 bodů. Novinka SE 2020 ale nestačí dle našeho měření a žebříčku GeekBench na iPhone XR se skóre 2 574 bodů. A nestačí ani na modely XS.

V žebříčku GeekBench jsou i výsledky smartphonů s Androidem. Porovnání různých systémů je nutné brát s rezervou. Ale dle žebříčku GeekBench dosáhl v jednojádrovém testu nejlepší smartphone Samsung Galaxy S20 Ultra 5G oproti jednoduché novince od Applu skromného skóre 837 bodů. Top samsung je přitom smartphone za 37 490 korun. V multijádrovém testu ale vrcholný samsung dle žebříčku GeekBench dosáhl skóre 3 102 bodů.

V testu AnTuTu potom novinka při zprůměrování deseti testů dosáhla na skóre 425 546 bodů. Nejnižší bylo 352 124 bodů a nejvyšší 486 209 bodů. Rozptyl tedy značný. iPhone se při náročném testu dost zahřívá.

Podle oficiálního žebříčku AnTuTu dosahuje iPhone 8 skóre 274 877 bodů. Novinka je tedy o dost výkonnější. Ovšem podle žebříčku novinka těsně nestačí na iPhone XS se skóre 432 684 bodů. iPhone 11 se stejným procesorem jako nový levný model SE má potom v žebříčku skóre 517 400 bodů. Tedy přes použití nového čipu není nový model trhač rekordů.

Ovšem při porovnání se smartphony s Androidem má nejlevnější současný iPhone lepší skóre než loňské top samsungy S10 a S10+. Ovšem, jak už bylo řečeno, porovnávání skóre napříč platformami je problematické a u testu AnTuTu zvlášť.

Směšně malá baterie, ale stačí

Přes použití prostorově méně náročného displeje bez podpory funkce 3D Touch se do shodně velkého těla s iPhonem 8 výrobce rozhodl nedat baterii s vyšší kapacitou. Ta tak má kapacitu jen 1 821 mAh, takže je oproti konkurenci doslova směšná. V potaz je navíc nutné brát energeticky náročný vysoký výkon. Výdrž je ale přibližně stejná jako u iPhonu 8, tedy zhruba den na „plný plyn“. Při využití režimu nízké spotřeby i více.

Nabíjení je možné bezdrátově (standard Qi) nebo rychlonabíječkou, která ale není součástí standardního balení. Dokoupit si ji uživatel musí jako příslušenství. Další vylepšení, které novinka oproti iPhonu 8 přináší, je podpora wi-fi 6 a možnost využít dvě SIM. Jedna je ale elektronická eSIM. Jinak je výbava s modelem 8 shodná.

Levný drahý telefon

S cenou začínající na 12 990 korunách není iPhone SE úplně levný. Stojí stejně, jako stál původní model z roku 2016. Na druhou stranu má téměř totožné schopnosti jako model XR. Rozdílů není mnoho, XR má jen větší displej přes celé čelo a odemykání obličejem, naopak disponuje starším procesorem A12.

iPhone XR stojí 17 990 korun se shodnou základní pamětí 64 GB, takže je dražší o 5 000 korun. To i nejvyšší specifikace novinky s pamětí 256 GB vyjde na méně než model XR – stojí 17 590 korun. Prostřední varianta s pamětí 128 GB pak stojí 14 490 korun.

Netřeba dodávat, že iPhony nepodporují paměťové karty. Místo ní má Apple úložiště iCloud, zdarma však jen s velmi malou kapacitou 5 GB. Za větší kapacitu se už platí.

Srovnávat novinku s přehršlí smartphonů s Androidem není snadné. Ano, za stejné peníze jsou na trhu bohatě vybavené modely od mnoha výrobců. Jenže u iPhonů obvykle neplatí, že by se zákazník rozhodoval mezi nimi a telefony s Androidem. Prostě chce Apple a levnější alternativu oficiálně firma nenabízí. Proto je i přes vyšší cenu a nijak špičkovou výbavu novinka SE modelového roku 2020 pro mnoho uživatelů dobrou volbou.