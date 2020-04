Malý, výkonný a zrecyklovaný. To dokáže jen Apple

Apple razí mezi výrobci unikátní strategii, nové mobily představuje jen jednou do roka. Třeba Samsung má během roku premiér až deset, z toho top modely ukazuje minimálně dvakrát do roka. Na první pololetí a na druhé. Další výrobci uvádějí novinky rovněž po celý rok.

Apple udělal výjimku ze své strategie v roce 2016, kdy představil model SE na jaře. A teď se to celé zopakovalo. Opět je tu jarní extra premiéra a opět to je kvůli modelu SE. A stejně jako první generace si i ta druhá připisuje několik unikátů. V rámci smartphonů jde o ojedinělý počin, který si žádný jiný výrobce dovolit nemůže.

Nový design? Není důvod

Začít můžeme designem. Vzhled novinky je až na barevná provedení totožný s extrémně úspěšným iPhonem 6. Ten byl představen už před šesti lety. Například obdobně „archaický“ samsung by asi velký úspěch neměl. To druhé generaci iPhonu SE se ovšem věští velké prodeje.

Nový iPhone SE tak má na dnešní dobu extrémní rámečky okolo displeje, které už nemají ani ty nejlevnější smartphony. Stejně tak čtečka otisků umístěná na ploše pod displejem je už dávno přežitá. Buď se u konkurence přestěhovala na záda, nebo je umístěna v displeji. Na jednu stranu extrém, na druhou dobrý důkaz o nadčasovosti designu Applu.



Skoro bez konkurence

Retro konstrukce iPhonu SE má i jednu velkou výhodu. V době velkých a ještě větších displejů představuje velmi kompaktní telefon, jakých na trhu mnoho není. A když k tomu přidáme z velké části aktuální hardware, tak nový iPhone SE v podstatě nemá konkurenci.

Základní výbava sice zůstala až na detaily shodná s modelem iPhone 8 (více viz Číňané prozradili to, co Apple o novém iPhonu SE nechtěl zveřejnit), což je tři roky starý telefon, jenže stejně jako u původního modelu SE přimíchal Apple do novinky čip z aktuální modelové řady, který patří k absolutně nejvýkonnějším na trhu. To je opět výhradní specialita Applu, konkurence má drahé a levné modely jasně odlišené včetně procesorů.

Drahý a přesto levný

iPhone SE je o úhlu pohledu. Když se na něj podívá fanoušek smartphonů s Androidem a navíc s preferencí čínských značek, tak jen nechápavě zakroutí hlavou. Kdo má ovšem rád Apple a chce levný iPhone, bude naopak novinku velebit.

Další předností je cena. Nikterak nízká, ale na Apple velmi příznivá. V rámci portfolia Applu je 12 990 korun za základní verzi iPhonu SE výbornou nabídkou. Další nejlevnější v současnosti nabízený iPhone XR, jehož cena začíná na 17 990 korunách, toho oproti novému SE přitom o mnoho více neumí.

Model XR má o generaci starší procesor A12 Bionic a nemůže mít ani velkou vnitřní paměť jako nejvyšší varianta modelu SE. Na druhou stranu má moderní velký displej a odemykání pomocí skenu obličeje. Cenový rozdíl 5 000 korun je však příliš velký.

A především, Apple na staré telefony nekašle

Co odlišuje Apple od konkurence, to je zákaznická podpora. Apple tradičně vydává aktualizace a nejnovější software i pro dost staré modely, tak třeba aktuální iOS 13 dostal iPhone 6S z roku 2015.

I to je pro mnoho zákazníků důvod, aby si pořídili dražší a na první pohled méně atraktivní iPhone než nějakou konkurenci s Androidem. Můžeme předpokládat, že i nový iPhone SE bude mít aktuální verzi iOS ještě za pět let.

Samotný Apple levné věci rád nemá, naopak, jeho strategie velí nabízet drahé a prémiové produkty. Oba modely SE jsou spíš odbočkou z této strategie, ale především letos by se novinka mohla Applu vyplatit. Telefon přichází v době nastupující celosvětové ekonomické krize, kdy bude na cenu hledět mnohem více zákazníků než obvykle. Apple to jistě tak neplánoval, spíš se mu to sešlo. Ale levný model do špatné doby má.