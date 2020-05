Levný iPhone SE možná ještě zlevní. Kvůli konkurenci s Androidem

Cena základní 64GB verze aktuálního iPhonu SE začíná v USA na 399 dolarech bez místní daně (zhruba 10 tisíc korun), ta česká startuje na 12 990 korunách. To je na poměry Applu skvělá cena. Je vlastně stejná, za kterou byla v roce 2016 k mání základní 16GB varianta první generace levného iPhonu, přičemž srovnatelná paměťová verze byla oproti dnešku o 50 dolarů dražší (449 dolarů). Apple přesto podle portálu AppleInsider zvažuje, že aktuální model ještě zlevní. A to kvůli zvýšení poptávky.



Na první pohled to nedává příliš smysl. Proč by si Apple dobrovolně snižoval svou marži, kterou má ze zákaznicky úspěšného modelu? Byť jde ze stránky nákladů na součástky o nejdražší iPhone (54 %, obvykle je to 30,4 %). Ne, na nízkou poptávku po iPhonu SE si společnost vážně stěžovat nemůže. Spíše v novince vidí obrovský potenciál, co se týče přetažení uživatelů od androidích zařízení. A právě na tomto poli lze hledat důvod, proč Apple vůbec o úpravě ceny uvažuje.

Podle portálu Phonearena může mít krok Applu totiž souvislost s očekávaným představením nového levného smartphonu Googlu, modelu Pixel 4a. Jeho cena by měla začínat na 349 dolarech (zhruba 8 700 Kč), tedy na o 50 dolarů nižší částce, než na které startuje levný iPhone.

Levnější pixel by měl ještě navíc nabídnout dvojnásobnou uživatelskou paměť (128 GB vs. 64 GB). Snížení marží, o nichž informovala investiční společnost Piper Sandler, tak dává kvůli udržení konkurenceschopnosti smysl. Navíc Applu se tento krok může vyplatit, vrátí se mu totiž vyššími výnosy z přidružených služeb (více viz Zisky z iPhonů klesly, ale Apple na nich umí vydělat i dlouho po prodeji).

iPhone SE 2020: