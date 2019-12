Levný iPhone se bude jmenovat 9. Přijde za několik měsíců

Nový nejzákladnější iPhone bude opět představen „nesystémově“. Apple nové modely představuje v září s výjimkou levného modelu SE, který v roce 2016 představil na jaře. A jeho nástupce bude opět představený v tomto pro Apple neobvyklém termínu.

S modelem SE bude novinku spojovat i využití starší konstrukce. iPhone SE vycházel designem i některými součástkami z modelu iPhone 5 z roku 2013, jeho nástupce využije techniku modelu 8 z roku 2017. Jenže i iPhone 8 má letité geny, které můžeme vystopovat až do roku 2014, kdy byl představený iPhone 6.

Jak uvádí vždy dobře informovaný japonský server Macotakara, tak novinka neponese očekávané označení SE2. Měla by se jmenovat iPhone 9. Tuto číslici Apple s uvedením výročního iPhonu X vynechal. V označení iPhonů ale nemáme hledat žádnou logiku.

Novinka půjde stejnou cestou jako model SE. Tedy do známého těla dostane alespoň částečně nová „střeva“. A to dost výkonná. Použit bude stejný procesor jako u současných top iPhonů 11. Procesor A13 Bionic by měl být zárukou nadstandardního výkonu.

Další hardware pak zůstane pravděpodobně stejný jako u modelu 8. Telefon tedy nabídne 4,7palcový displej, který ale bude postrádat podporu technologie 3D Touch. Použit bude stejný systém delšího podržení pro rozšířenou nabídku jako u nejnovějších iPhonů 11 a XR.

Díky jednoduššímu a méně prostorově náročnému displeji by měl být nový iPhone velmi tenký. Nebo muže dostat větší baterii, což by zaručovalo pro jednoduchý smartphone nadstandardní vydrž. Design se podle všeho mírně změní.

I když novinka nebude tak malá jako iPhone SE, tak stále bude jedním z nejkompaktnějších smartphonů na trhu. A to i přes už dávno překonané velké rámečky okolo něj a klasické tlačítko pod displejem s čtečkou otisků. Odemykání obličejem by se prodražilo.

Podle už dříve uniklých informací nemáme čekat zvětšenou verzi Plus. Z dřívějška také víme, že uživatelská paměť by měla být 64 GB a 128 GB. Fotoaparát má být pouze jeden, ale dostat má řadu vylepšení.

S nástupem iPhonu 9 logicky skončí iPhone 8. A to včetně modelu Plus. Cena novinky by měla být o něco nižší, než za kolik se v současnosti prodává model 8. Na našem trhu oficiálně přímo v obchodu Applu stojí od 13 490 korun ve verzi s paměti 64 GB. Existovat má stříbrná, šedá a červená varianta.