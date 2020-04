Vynálezce dotykového ovládání iPhonů přišel na další revoluční metodu

Rozhovor s finským vynálezcem publikoval slovenský server Živě.sk. V něm představuje svůj projekt LifeLine, který by v budoucnu mohl zcela změnit způsob, jakým lze ovládat smartphony. Vynálezce stojí za způsobem, jakým k ovládání přistupujeme dnes, tedy včetně různých gest, pohybů prsty po obrazovce a prohlížení webu.

„V každém telefonu máte úvodní obrazovku se všemi aplikacemi. Když chcete něco udělat nebo někomu napsat, musíte najít na domovské obrazovce konkrétní aplikaci, otevřít ji a následně se v ní proklikat na místo, kde očekáváte hledané informace, data, zprávy,“ popisuje Väänänen důvod, proč se mu současný styl ovládání už tolik nezamlouvá. Místo toho navrhuje úplně jiný způsob.

„Představte si, že všechny zprávy, informace, upozornění, akce a novinky by byly seskupené na společné časové ose a seřazené podle času. Při vyhledávaní by bylo klíčové přibližování a oddalování, kdy by se zobrazený časový interval z historie zúžil, případně rozšířil. Prohlédnout byste si tak mohli pohromadě všechny zprávy a připomínky přijaté za posledních 10 minut, když jste měli schůzku. A kdybyste naopak chtěli vidět zprávy staré několik let, oddálili byste si časovou osu na maximum.“

Nový styl práce

Zajímavé je, že Väänänen nechce žádné aplikace, vše by mělo fungovat přímo v rozhraní. Nic nebude třeba otevírat ani přepínat, vše vyřídíte na jednom místě. Budou ovšem existovat i výjimky, které nepůjde do rozhraní integrovat, jako například internetové bankovnictví.



LifeLine by ve stávající formě smartphonů nahradilo uživatelské rozhraní. Změnou by si prošly jak domovská obrazovka, tak systém, jakým pracujeme se složkami a soubory. V podstatě vše, s čím jde interagovat, by se shromáždilo na jednom místě. Klíčové by bylo chronologické řazení událostí.

Projekt není už jen v rukou Väänänena, ale převzal jej od něj jeden z předních výrobců smartphonů. Jaký, to je bohužel neupřesnil. V současnosti se projekt nachází ve stádiu vývoje, v praxi bychom jej mohli vidět na konci letošního roku.