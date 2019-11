iPhone jako služba. Šéf Applu naznačil možnost předplatného namísto koupě

Analytik Toni Sacconaghi se šéfa Applu při zveřejňování finančních výsledků společnosti zeptal, zda firma zvažuje nabízet svůj hardware v rámci předplatného. Cook na to odpověděl, že do jisté míry to již dnes funguje. Nicméně tato možnost je omezená, týká se jen zákazníků na vybraných trzích, kde Apple nabízí iPhone Upgrade Program. V jeho rámci uživatel svůj telefon splácí po dobu 24 měsíců, platí si i pojištění AppleCare a po dvanácti měsících může své zařízení vyměnit za nové a celý cyklus obnovit.

Cook ovšem naznačil, že by firma chtěla tento model trochu rozšířit a zpřístupnit tak pořízení iPhonu v rámci pravidelných měsíčních plateb širšímu publiku. „Jsme si vědomi toho, že existuje spousta uživatelů, kteří chtějí určitou formu pravidelných plateb a možnost získat nové produkty v rámci nějakého standardního řešení. Jsme odhodlaní učinit to snazší, než je to dnes,“ naznačil, že by se mělo pořízení iPhonu v rámci pravidelné měsíční platby zjednodušit.

Jednou z těchto cest by mohlo být financování iPhonu pomocí kreditní karty Apple Card, které má podle Cooka firma spustit ještě do konce letošního roku. Uživatelé Apple Card si budou moci pořídit iPhone v rámci 24 bezúročných měsíčních splátek. Analytici však předpokládají, že to není vše a že Apple skutečně v blízké budoucnosti službu s pronájmem iPhonu spustí.

Podle investorů by to totiž dávalo smysl. Služby jsou pro Apple po dlouhé době výrazně růstovým segmentem. V uplynulém čtvrtletí z nich měl Apple příjmy 12,5 miliardy dolarů (asi 287 miliard korun), zatímco ve stejném kvartálu před rokem to bylo 9,98 miliardy dolarů (necelých 230 miliard korun). Pro další růst popularity služeb, jako jsou Apple Music, Apple TV Plus, Apple News Plus a Apple Arcade je navíc vhodné mít i širší základnu uživatelů Apple zařízení, ze kterých mohou být služby konzumovány.

V rámci jednoho měsíčního předplatného by si tak mohli uživatelé pořídit jak iPhone, tak řadu služeb, které na něm chtějí používat. Applu by v tu chvíli v podstatě zbývalo jen nabídnout i vlastní služby (virtuálního) mobilního operátora, třeba ve stylu Google Fi, tím by měl ještě s kreditní kartou Apple Card uživatele kompletně ponořeného ve svém ekosystému.

Apple by se tak vlastně svým způsobem vrátil na začátek. U prvního iPhonu totiž původně přišel s modelem, kdy se telefon nabízel exkluzivně jen u operátora Cingular. Nebyl levný a navíc zákazníci platili speciální, relativně drahý, iPhone tarif. Z tohoto tarifu měl navíc operátor odvádět podíl na zisku Applu. Jenže vzhledem k velkému hladu po iPhonech a povaze trhu z této strategie rychle sešlo, telefon se začal prodávat na volném trhu a u operátorů i jako dotovaný. Nová strategie, kdy má Apple celý ekosystém daleko více pod kontrolou a přitom uživatele v možnostech pořízení telefonu neomezuje, by však mohla fungovat.