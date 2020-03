Představení levného iPhonu se blíží. Možná se dočkáme už tento týden

iPhone SE byl v kontextu nabídky Applu levným modelem. Byl úspěšný, protože kombinoval výkonný hardware, klasický design a cenově byl mnohem dostupnější než obvyklá nabídka Applu. Jenže dnes to jsou už čtyři roky, kdy byl iPhone SE představený. Tedy nejvyšší čas na nástupce.

O tom se spekuluje minimálně dva roky, Apple si však dává na čas. Místo levného iPhonu prodával na vybraných trzích staré modely. Letos by však nový model představit měl, jeho výroba už v asijských továrnách několik týdnů běží. Otázkou je premiéra. Ta měla být koncem března, jenže epidemie koronaviru v tomto směru mění plány všech výrobců.

Některé zdroje blízké výrobci proto uváděly, že Apple premiéru odsune a to až o půl roku. Jenže to by kolidovalo s tradiční zářijovou premiérou nových modelů. I když i ta se může posunout na pozdější termín.

Server Macrumors, který je obvykle o novinkách Applu dobře informovaný, v pondělí 30. března zveřejnil informaci, že američtí prodejci již naskladňují příslušenství k novince. Konkrétně byl zmiňovaný největší americký prodejce elektroniky BestBuy, který však dal zaměstnancům upozornění, že uvedený sortiment lze vystavit až 5. dubna, což je neděle.

To by samozřejmě naznačovalo, že premiéra levného iPhonu proběhne velmi brzy, ještě tento týden. V neděli to pravděpodobně nebude, obvyklým termínem premiér Applu je úterý večer středoevropského času. Ale nestandardní situace na trhu může obvyklé termíny měnit.

Zatím také není jasné, jak by se telefony měly jmenovat. Na fotografii zveřejněné serverem MacRumors je zobrazený kryt pro nový iPhone od značky UAG. Jenže místo přesného označení je na obalu informace, že kryt pasuje na iPhone s úhlopříčkou displeje 4,7 palce modelového roku 2020.

Což odpovídá spekulacím, novinky totiž mají být dvě, tato menší a verze Plus s displejem s úhlopříčkou 5,5 palce. Ovšem jestli se budou jmenovat iPhone 9, nebo iPhone SE 2, je zatím neznámou. Cena by měla startovat na 399 dolarech, což je v přepočtu s DPH asi 12 000 korun.