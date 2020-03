Apple rozjel výrobu levného iPhonu 9. Potřebuje ho prodávat co nejdřív

O tom, že sériová výroba očekávaného iPhonu 9 jede již naplno, informoval na Twitteru Jon Prosser, který stojí za twitterovým účtem Front page tech. I tak má ovšem výroba očekávané novinky několikatýdenní zpoždění.

Podle portálu Phonearena se totiž předpokládá, že předsériová výroba iPhonu 9 byla zahájena už začátkem února. Sériová produkce se pak měla rozeběhnout na začátku března. Na to ovšem kvůli opatřením čínské vlády v souvislosti s epidemií koronaviru nedošlo.

Generální ředitel tchajwanské společnosti Foxconn, která pro Apple iPhony kompletuje, sice již 16. března informoval, že výroba v čínských továrnách jede na plné obrátky, ale zjevně se to týkalo jen vrcholných modelů. Apple se totiž kvůli epidemii koronaviru obává nízkého odbytu na důležitém domácím trhu, z toho důvodu měl rozhodnout o odložení výroby „devítky“ (více viz Výroba iPhonů se opět rozjela. Bude je však někdo kupovat?). Spekulovalo se přitom o až půlročním odkladu.

Jenže v září se očekává příchod již čtrnácté generace vrcholného iPhonu. A tedy i nového čipu A14 Bionic. A právě v tom tkví problém. iPhone 9, který má podle posledních informací přijít ve dvou velikostech (více viz Levné iPhony budou nakonec dva. Chystá se i „plusový“ model), má sice vzhledově vycházet ze tři roky starého iPhonu 8, nicméně v jeho útrobách se má skrývat tradičně aktuálně nejvýkonnější čip Applu. Tím je v současnosti A13 Bionic.

Při současném uvedení s iPhonem 12 by tak „devítka“ byla zastaralá a filozofie levného modelu by byla ta tam. Apple by tedy přišel o zásadní marketingové lákadlo a asi by bylo velmi složité přesvědčit uživatele, aby si coby novinku pořídili model s byť rok starou čipovou sadou. Prosser je přesvědčen, že právě to Apple přimělo rozjet výrobu iPhonu 9 podle původního plánu.

Americká společnost nicméně i navzdory obavám z aktuální situaci ve světě nakonec zjevně věří ve značný zájem. Nahrávají tomu zvěsti o rozšíření spolupráce s čínskými výrobci. Kromě tradičních partnerů, mezi které patří Foxconn, Pegatron a spousta dodavatelů dílů potřebných k výrobě iPhonů, měl totiž Apple začít spolupracovat nově i s čínskou společnosti BYD, která se specializuje na automobilový průmysl. Věnuje se nicméně i výrobě mobilních telefonů pro externí zákazníky.

Důvod této spolupráce je nasnadě. Apple si tím zajišťuje dostatečnou výrobní kapacitu, aby byl schopný uspokojit poptávku po iPhonu 9 po jeho představení. V tu zjevně věří i přes značné zpoždění výroby. Kdy se nového levného smartphonu Applu dočkáme, není ovšem známo. Je však víceméně jisté, že původně zamýšlený termín 31. března to nebude.

Phonearena nicméně naznačuje, že by uvedení dvojice levných iPhonů na trh mohla firma spojit se znovuotevřením Apple Storů, které jsou po celém světě uzavřeny právě kvůli riziku šíření koronaviru.