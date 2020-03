Levné iPhony budou nakonec dva. Chystá se i „plusový“ model

Informace o druhém telefonu prozradil zdrojový kód chystané nové verze systému iOS 14, píše server 9to5mac. To znamená, že letošní levnější model iPhone 9 (popřípadě SE2) doplní pravděpodobně iPhone 9 Plus (případně SE2 Plus). Novinky se od sebe budou lišit prakticky stejně jako modely 8 a 8 Plus, tedy velikostí displeje.

Zatímco iPhone 9 bude mít 4,7palcovou obrazovku a půjde tak o jeden z nejkompaktnějších smartphonů na trhu, jeho „plusový“ sourozenec dostane 5,5palcový displej. Vzhledem k tomu, že se mluví i o úzké designové podobě právě s „osmičkami“, je to celkem logický krok. Už teď si tak můžete vyzkoušet, jak vám novinky svými rozměry budou vyhovovat, pokud jste někdy měli v ruce modely 8 či 8 Plus.

Dosavadní informace také naznačují, že novinky budou osazeny čipem Apple A13 Bionic, tedy tím doposud nejvýkonnějším. Otázkou tak zůstává, zda se Plus verze nebude od té menší lišit svou fotoaparátovou výbavou, jako tomu bylo právě u modelu 8 Plus, který měl na zádech dva fotoaparáty namísto jednoho u menší varianty.

Dále se v souvislosti s iPhonem 9 mluvilo také o 3 GB operační paměti, 12MPix fotoaparátu na zádech a 7MPix senzorem pro selfie. Baterie iPhonu 9 by měla mít kapacitu 1 700 mAh, větší sourozenec by měl nepochybně nabídnout větší akumulátor. Úložiště pro data má disponovat 64 nebo 128 GB.



Cena základního provedení má být 399 amerických dolarů (zhruba 9 700 korun), dvojnásobné úložiště bude za příplatek 50 dolarů (zhruba 1 200 korun). iPhone 9 Plus bude z logiky věci dražší, netušíme však o kolik. Původně jsme se měli o novinkách dozvědět na tiskové konferenci naplánované na 31. března, Apple ji však ještě před rozesláním pozvánek interně zrušil. Datum odhalení je tak zatím neznámé (viz Představení nového levného iPhonu se kvůli koronaviru odkládá).