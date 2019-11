Konečně levný iPhone. Nástupce kompaktního modelu SE má být bestseller

Nejlevnějším telefonem Applu je aktuálně iPhone 8. Tedy model, který byl před dvěma lety představen spolu s „pluskovou“ zvětšeninou a přelomovou „desítkou“ s OLED displejem a kamerovým systémem True Depth pro prostorové snímání tváře.

Ve Spojených státech jeho základní varianta s 64GB pamětí vyjde na 449 USD (v tuzemsku 13 490 korun). Jenže brzy by měl být v nabídce ještě levnější iPhone. A to nástupce modelu SE, jehož základní cenu analytik Ming-Chi Kuo už před časem odhadl na 399 dolarů.

iPhone SE 2, jak se dosud tajemný přístroj označuje, by měl být představen na jaře příštího roku. Mělo by to svou symboliku, iPhone SE totiž Apple světu ukázal právě v březnu roku 2016. Kalifornský gigant by tak iPhone, který by v nabídce hrál důležitou roli cenově dostupného přístroje, představil právě po čtyřech letech.

Změn vůči původnímu typu SE bude spousta. Zatímco typ SE přinesl výkonný hardware tehdejších topmodelů 6s/6s Plus v těle dřívějších generací 5 a 5s, jeho nástupce má vycházet ze zmíněného iPhonu 8.

Apple tedy opět opráší design, který s mírnými obměnami měly iPhony čtyř generací mezi lety 2014 a 2017. To znamená 4,7palcový LCD displej s výraznými rámečky a také legendární tlačítko pod displejem s vestavěným snímačem otisků prstů Touch ID. Takový iPhone by bezpochyby ocenil Donald Trump, který si nad chybějícím tlačítkem u současné generace nedávno posteskl.

Železo jedenáctek v těle osmičky

Ze současných iPhonů 11 si má přístroj vypůjčit moderní čipovou sadu A13 Bionic, která je aktuálně nejvýkonnějším mobilním mozkem vůbec. Operační paměť má mít velikost 3 GB (jedenáctky mají shodně 4 GB), uživatelská pak má být 64 nebo 128 gigabytů.

Analytik Kuo odhaduje, že během příštího roku by Apple mohl prodat nejméně 20 milionů kusů iPhonů SE 2. Celkový prodaný objem by se však podle něj klidně mohl vyšplhat i na 30 milionů.

iPhone klasického střihu s oblíbeným tlačítkem a Touch ID analytici hodnotí jako logickou volbu pro všechny dosavadní majitele generací 6, 6s a 7, kterým se zamlouvá původní design, ale zároveň chtějí nové funkce a rychlost aktuální edice za přijatelnou cenu. Tuto podmínku iPhony 11 nesplňují, modely Pro jsou totiž vůbec nejdražší smartphony na trhu.

Značnou popularitu by si nový levný iPhone mohl získat v Číně a Indii, kde jdou na odbyt právě zejména levnější modely. Aktuálně Apple v obou regionech boduje základním modelem aktuální generace a také jeho předchůdcem, typem XR, který po uvedení nové řady zlevnil.