Sporák se čtyřmi plotnami. Uniká podoba fotoaparátu iPhonu 12 Pro

Zatímco ještě loni se lidé vysmívali trojici fotoaparátů na zádech iPhonu 11 Pro, letos si pravděpodobně budou muset zvykat hned na čtveřici. Sestava z loňska zůstane zachována, přibude však ještě tzv. LiDAR senzor, který jsme již mohli vidět u nejnovějšího modelu tabletu iPad Pro. Slouží k mapování prostoru pro aplikace pracující s rozšířenou realitou (AR), umí však být nápomocný i při fotografování portrétních snímků, kde lépe vyhodnotí oddělení foceného objektu od okolí a hloubku ostrosti.

Sestava čtyř senzorů by měla být přítomná na obou modelech iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max. Připomínáme, že zbylou trojici bude tvořit základní senzor, telefoto snímač a širokoúhlý fotoaparát. U telefoto senzoru zatím není jasné, zda opět nabídne dvojnásobné optické přiblížení, nebo zda Apple sáhne po vyšší hodnotě, jako to dělají ostatní výrobci. Spekuluje se nicméně o tom, že senzory by letos měly být větší, což se může pozitivně odrazit v kvalitě pořízených fotografií i případné citlivosti na světlo.

V modulu fotoaparátu se dále posunuly i zbylé prvky: LED dioda je nyní uprostřed čtvercového modulu, mikrofon se pak přesunul do spodní části. Stále také netušíme, zda bude kvůli novým prvkům modul celkově větší, případně ještě více vystouplý nad povrch zad, ale doufáme že ne nijak výrazně.

Server Phonearena.com dále na základě uniklých informací poskytl rendery celkové podoby nových iPhonů. Na displeji patrně stále zůstane výřez, byť by se měl zmenšit. Opět se nedočkáme USB-C portu, který už Apple chce zcela přeskočit ve prospěch příštího (2021) modelu, který by měl fungovat zcela bezdrátově a fyzických portů se tak zbaví nadobro.

Očekává se také podpora sítí páté generace. Apple nebude rozlišovat 5G a 4G modely a zkrátka nastaví 5G jako standard. Menší iPhone 12 Pro by měl mít 6,1palcovou obrazovku, větší iPhone 12 Max pak 6,7palcový displej. Novinky uvidíme v prodeji pravděpodobně ještě později, než je obvyklé, jejich produkci totiž nejspíše zpozdí probíhající pandemie. Start prodejů se v současnosti odhaduje na říjen až listopad.