Koronavirový problém výroby smartphonů se přesunul z Číny do světa

Když koronavirová epidemie ochromila Čínu, dopadlo to i na tamní továrny produkující mobily a součástky. Mnohé byly zavřené více než měsíc. Což logicky dopadalo hlavně na čínské značky. Naopak výrobci s továrnami mimo Čínu měli výhodu, jako například Samsung. Jenže dnes je situace úplně opačná.

Samsung totiž musel zavřít továrnu v Indii ve městě Noida, která je světově největší. Původně měla být zavřená jen pár dnů, jenže 25. března Indie vyhlásila kompletní karanténu. Země se zavře na tři týdny, a to úplně. Takže s největší pravděpodobností tak dlouho bude zavřená i továrna Samsungu. A nejenom jeho, v Indii vyrábí třeba i Apple nebo mnoho čínských značek.

Většina tamních továren na mobily vyrábí primárně pro domácí trh, takže dodávek by se to dotknout nemělo a stejně jako se nebude vyrábět, tak pravděpodobně dojde na indickém trhu v příštích třech týdnech k velkému útlumu nákupů. Lidé se do obchodů nedostanou a ty budou zavřené. Povolený je prodej jen základního sortimentu, jako jsou potraviny.

Samsung ze stejného důvodu musí zavřít i továrnu v Brazílii. Tam také platí nouzový stav, ale vyhlašují ho především lokální úřady. V Brazílii vyrábí i Motorola, která je na jihoamerickém trhu velmi silná. Jestli se problémy dotkly i jejího závodu, není v této chvíli známo.

V každém případě Samsung nyní může využívat jen svých závodů ve Vietnamu a doma v Jižní Koreji. Výroba ve Vietnamu je pro Samsung klíčová, vyrábí tam většinu produkce pro světové trhy, doma v Jižní Koreji vyrábí jen některé modely, a to v omezené míře. Tamních závodů se koronavirová epidemie už dříve také částečně dotkla, jeden ze závodů musel dočasně zavřít.

Epidemii samozřejmě řeší i ve Vietnamu, země je například uzavřená pro cizince, ale výroba zatím běží. Což by mělo znamenat, že i dodávky telefonů na evropské trhy by neměly být omezené. Jenže to se ještě může změnit.