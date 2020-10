Apple představil iPhone 12. Má čtyři varianty, nejlevnější je velmi malý

Hlavní inovací nových iPhonů je podpora 5G. Představení se odehrávalo v hlavním auditoriu, které bylo samozřejmě zcela prázdné. A když byli na pódiu dva lidé, tak velmi daleko od sebe. To je prostě realita koronavirové pandemie.

Vše důležité z premiéry iPhonů 12 najdete v naší online reportáži:

Jako první byl představen iPhone 12 s podporou 5G. Potvrdily se spekulace o návratu designu, který poprvé přinesl iPhone 4 v roce 2010. Samozřejmě ne zcela, ale základní prvky v podobě ostře řezaných boků zde jsou. Telefon je tenčí a menší než loňský iPhone 11. Má OLED displej s vyšším rozlišením, jemnost je nyní 460 bodů na palec. A kryje ho nové krycí sklo, které má být nejodolnější na trhu.

Telefon pohání nový procesor A14 Bionic, který by měl být o 50 procent výkonnější než předchozí čip. Fotoaparát základního modelu 12 má dva objektivy, hlavní má rozlišení 12 Mpix a výbornou světelnost f/1.6.



Apple zároveň oznamuje menší variantu 12 mini, která má stejnou výbavu, ale jen 5,4 palce velký displej. Podle Applu je to nejmenší a nejlehčí 5G mobil na světě. A i on už nebude mít v balení nabíječku. Menší model bude v USA stát 699 dolarů, větší iPhone 12 pak bude stát 799 dolarů. V přepočtu by to mohlo být včetně DPH 19 500 a 22 300 Kč. Nakonec jsou však české ceny vyšší, model mini začíná na 21 990 Kč a základní iPhone 12 na 24 990 Kč. Předobjednávky začínají v pátek 16. října.

Přesně podle mnoha úniků doplňují novou řadu iPhonů dva modely řady 12 Pro: menší a větší Max Pro. Od základních dvanáctek se liší trojitým fotoaparátem, který má navíc teleobjektiv s trojnásobným přiblížením. Oba modely Pro mají LiDAR, tedy prostorový scan, který umožňuje skenovat objekty a pomáhá s ostřením za zhoršených světelných podmínek.

Model 12 Pro bude (v základních paměťových variantách) stát 999 dolarů, model 12 Pro Max pak 1 099 dolarů. To by v přepočtu znamenalo zhruba 28 000 Kč, respektive 30 500 Kč. Nakonec jsou ovšem české ceny od 29 990 Kč u modelu Pro a 33 500 Kč u modelu Pro Max. Předobjednávky začínají v pátek 16. října.

Dále Apple představil chytrý reproduktor Homepod mini. Využívá procesor Apple S5 a je speciálně navržen, aby spolupracoval s telefony iPhone. Samozřejmostí je hlasové ovládání pomocí hlasové asistentky Siri. Reproduktor bude stát 99 dolarů (v přepočtu s DPH asi 2 800 korun). Reproduktory lze používat i ve dvojici pro stereofonní poslech.



Odložená premiéra

Několikatýdenní uzavření čínských továren, v nichž smluvní partneři Applu kompletují iPhony, se nepříznivě podepsalo na produkci očekávaných iPhonů 12. Dodavatelé sice v následujících měsících dokázali ztracený čas na začátku roku dohnat, jenže Apple stál před dalším strašákem. Tím byly obavy z nedostatečného odbytu pro něj klíčových modelů. „Dvanáctky“ mají být totiž prvními iPhony s podporou 5G sítí.



Dlouho se tak spekulovalo o možném odložení obvyklé zářijové premiéry. Apple opoždění očekávané generace iPhonu nakonec sám potvrdil (více viz Apple potvrdil opoždění iPhonů 12. Jeho výsledky popírají koronakrizi). Malá naděje svitla ve chvíli, kdy společnost oznámila datum Apple Eventu. Nakonec ovšem 15. září představila šestou generaci hodinek Watch a dva nové tablety iPad.