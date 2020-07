Apple potvrdil opoždění iPhonů 12. Jeho výsledky popírají koronakrizi

Apple zveřejnil své hospodářské výsledky za letošní druhé čtvrtletí, v případě účetnictví Applu to však je kvartál třetí. Výsledky to jsou výborné, o to víc, že uvedené čtvrtletí patřilo po celém světě k nejhorším za hodně dlouhou dobu kvůli pandemii koronaviru. I Apple musel po světě zavřít obchody, ale na prodejích se to neprojevilo.

Meziročně Apple inkasoval víc u celého sortimentu, největší nárůst o 31 procent zaznamenal u tabletů, skoro o 22 procent inkasoval víc za počítače a třeba u hodinek mu tržby vzrostly o téměř 17 procent. Víc inkasoval i za iPhony, i když v tomto případě je meziroční nárůst jen o 1,7 procenta. Opět však připomínáme, že to je za období, ve kterém se v podstatě zastavila na určitou dobu ekonomika po celém světě.

Celkově za kvartál Apple inkasoval 59,7 miliardy dolarů (1,3 bilionu korun) na tržbách, z čehož zisk tvoří 11,25 miliardy dolarů (skoro 250 miliard korun). Tržby tak meziročně vzrostly o 11 procent, zisk dokonce o 12 procent.



Přesto koronavirová pandemie na firmu vliv mít bude. Kvůli dodavatelskému řetězci, který sídlí převážně v Asii, se opozdí dodávky chystaných iPhonů 12. Ty měl Apple představil začátkem září, což ještě nedávno potvrzovaly různé úniky informací. Prodej se měl opozdit zhruba na konec října.

9to5Mac.com @9to5mac Apple confirms 2020 iPhones will launch 'a few weeks later' than usual https://t.co/8pqJ6ZQ9Ah by @ChanceHMiller oblíbit odpovědět

To nyní potvrdil přímo výrobce. Finanční ředitel Apple Luca Maestri uvedl, že telefony dorazí na trh o několik týdnů později. A zmínil, že tato situace bude mít vliv na hospodářské výsledky firmy v nadcházejícím čtvrtletí. To bude končit 30. září a obvykle tak Apple stihne zahájit do tohoto termínu prodej nových modelů. O ty je v prvních dnech prodeje tradičně velký zájem, což ovlivní příjmy firmy. Jenže letos to Apple zcela jistě nestihne, a tak se prodeje novinek projeví až v účetnictví firmy za letošní poslední čtvrtletí, což je u Applu první kvartál.

iPhony 12 Zásadní novinkou u letošních iPhonů by měla být podpora sítí 5G, ale je velmi pravděpodobné, že tu budou mít jen některé varianty těchto telefonů. Zatím to vypadá, že „základní“ model nové série (iPhone 12) by měl být k dispozici jen ve 4G verzi. Celkem se údajně chystá šest variant nových iPhonů (včetně paměťových verzí), čtyři z nich budou podporovat sítě 5G , z logiky věci by tedy dvě paměťové varianty iPhonu 12 měly podporovat pouze 4G a modely iPhone 12 Pro a Pro Max s různými kapacitami paměti by už měly být kompatibilní s 5G.

Apple novinky možná ani nestihne ve třetím čtvrtletí představit. Ovšem přesný termín nyní známý není. Původně se spekulovalo o úterý 8. září, což je druhé úterý v září, obvyklý termín Applu. To potvrzují informace webu 9to5mac.com. Takže premiéru můžeme očekávat na přelomu září a října a prodej od druhé poloviny října. Dodejme, že premiéra bude jen online bez publika.

Apple obvykle začíná prodávat novinky do 14 dnů od premiéry, kdyby byla premiéra v původním termínu a prodej začal s více jak měsíčním zpožděním, tak by to mohlo prodejní výsledky poškodit. Odložení se nebude týkat jen nových iPhonů, spolu s telefony by na začátku září měl Apple představit šestou generaci chytrých hodinek Watch a možná i několik let odkládanou a dokonce již zrušenou bezdrátovou nabíječku Air Power a další zařízení.