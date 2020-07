Levnější než předchůdce nebude. Za základní iPhone 12 si asi připlatíme

Základní model čtrnácté generace smartphonu od Applu má přinést přinejmenším dvě revoluční změny. Tou první je podpora 5G sítí, kterou mimochodem androidí konkurence disponuje již od třetího čtvrtletí předloňského roku (více viz Toto je první 5G smartphone. A je to úplně jedno), druhá se pak týká displeje, kdy má být dosud preferovaná technologie LCD nahrazena OLED panelem.

Tyto inovace patrně povedou ke zvýšení výrobních nákladů, které se pravděpodobně promítne i do koncové ceny očekávané novinky. A to i přes fakt, že základní iPhone 12 bude mít jen 5,4" displej. Jeho cena by se podle portálu Phonearena neměla dostat pod 749 dolarů, tedy v přepočtu 17,6 tisíce korun. Cenu předpověděl analytik Jeff Pu. Podle portálu lze jeho predikci i navzdory dosud neznámým přesným specifikacím jednotlivých modelů iPhonu pro letošní rok považovat vzhledem k výše zmíněným inovacím za věrohodnou.

Dodejme, že Apple by měl letos představit hned čtyři modely iPhonu. Vedle zmíněné základní verze s 5,4" OLED displejem má dorazit i větší varianta základního iPhonu 12 s přídomkem Max, ta se dá vzhledem k 6,1" displeji považovat za nástupce letošní „jedenáctky“. Kromě dvou velikostí základního modelu dorazí ve standardně dvou velikostech i vrcholná verze Pro.



Pokud by tedy už letošní základní iPhone s 5,4" OLED displejem měl být dražší než základ loňské modelové řady, tak s iPhonem 11 velikostně srovnatelná varianta (6,1" displej) by podle portálu MacRumors měla startovat na částce 799 dolarů (téměř 18,8 tisíce korun). Nevylučuje ovšem, že by Apple mohl nasadit ještě vyšší částku. V takovém případě spekuluje o částce 849 dolarů, což je v přepočtu téměř 20 tisíc korun. To by oproti velikostně srovnatelnému předchůdci znamenalo výrazný stopadesátidolarový příplatek (zhruba 3,5 tisíce korun).

Nutno dodat, že Puova předpověď ceny základního iPhonu 12 se značně odlišuje od dřívější předpovědi únikáře Jona Prossera. Ten uvedl, že základní model očekávané generace má být levnější než loňský iPhone 11, a to o 50 dolarů. Podle Prossera by tak iPhone 12 s 5,4" displejem měl stát jen 649 dolarů, tedy v přepočtu necelých 15,3 tisíce korun (více viz iPhone 12 má být levnější. Bude velmi malý a s podporou 5G).

V případě vrcholných modelů, tedy iPhonů 12 Pro a 12 Pro Max se pak cena podle MacRumors predikuje obtížně. Tyto modely mají mít oproti svým předchůdcům početnější fotosestavu, oproti třem snímačům iPhonu 11 Pro/Pro Max přibude ještě LiDAR senzor vypůjčený z nejnovějšího modelu tabletu iPad Pro sloužící k mapování prostoru pro aplikace pracující s rozšířenou realitou. Umí však být nápomocný i při fotografování portrétních snímků, kde lépe vyhodnotí oddělení foceného objektu od okolí a hloubku ostrosti (více viz Sporák se čtyřmi plotnami. Uniká podoba fotoaparátu iPhonu 12 Pro).

Zájemcům o letošní novinky nezbude nic jiného, než případné zvýšení cen oproti dosluhující generaci iPhonu akceptovat. Tento krok Applu přitom pravděpodobně nikterak výrazně neovlivní poptávku. Podle analytika Pua bude nicméně zajímavé sledovat, jak budou uživatelé případně reagovat na fakt, že za vyšší částku dostanou sice špičkový smartphone, ale patrně s „poloprázdnou“ krabicí.



Proslýchá se totiž, že Apple obsah balení zeštíhlí a k letošním novinkách nepřibalí nabíječku (více viz Apple chystá zásadní změnu, která nepotěší zájemce o nové iPhony).