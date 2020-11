Drobečka od Applu brzdí baterie, jinak je výborný. Test iPhonu 12 mini

Mini iPhone v sestavě aktuální nabídky Applu je velice logickým krokem. Výrobce se nikdy příliš nehnal za maximálními rozměry úhlopříčky displeje telefonu, a ačkoli to díky modelu Max už tolik neplatí, stále by byl Apple naše první volba, pokud bychom hledali spíše menší telefony.

Lví podíl na tom má už několikrát obnovený model SE, který je na poměry Applu nejen levnější, ale také měl vždy společný design s už vysloužilým předchůdcem, jenž by byl na danou dobu považován za vysoce kompaktní. Vedle toho však v nabídce Applu vždy figuroval alespoň jeden model, který se stále držel s rozměry hodně zkrátka, jako třeba iPhone X a jeho nástupci (XS, 11 Pro).

iPhone 12 mini je ovšem ještě menší a na současném trhu působí hodně unikátně. Zároveň je to však stále skvěle vybavený top model, který i přes pár kompromisů patří do onoho dražšího prémiového segmentu. Nese totiž poměrně dost podobností s modelem 12 Pro, který jsme již testovali (recenzi si můžete přečíst zde) a v mnohém se tak možná budeme opakovat. Pojďme si tedy telefon prohlédnout.

Jak moc malý je tedy tento mini iPhone?

iPhone 12 mini má na dnešní poměry opravdu unikátně malé rozměry. Jeho obrazovka má úhlopříčku pouhých 5,4 palce a vzhledem k tomu, že pokrývá prakticky celou čelní plochu těla a rámečky už pak představují jen další zhruba dva milimetry po stranách a boky jsou ploché, je to v podstatě určující rozměr celého zařízení. Pokud vám úhlopříčka displeje nestačí, kompletní rozměry telefonu jsou pak 131,5 x 64,2 x 7,4 mm.

V redakci jsme zvyklí spíše na větší telefony, aktuálně si třeba dovedeme zvyknout i na moderní skládací smartphony, které mají v rozloženém stavu 7,6palcový displej. Oproti nim je iPhone 12 mini absolutní drobeček a jeho velikost působí skoro až komicky. Zároveň si ovšem pořád musíme připomínat, že ještě pár let zpátky byla 5,5palcová zařízení považována za spíše ta větší, byť je faktem, že se k rozměrům displeje musely přičíst ještě masivní rámečky.

iPhone SE (2020) a iPhone 12 mini

Ve výsledku je tak iPhone 12 mini menší než letošní iPhone SE, který má sice jen 4,7palcový displej, ovšem s rámečky okolo něj je to rázem o trochu větší telefon. U konkurence takto malé telefony sice také najdete, z nedávné doby si vybavujeme například Xiaomi Redmi 7A nebo Google Pixel 3, ty mají ovšem povětšinou výraznější rámečky.

I v porovnání s již testovaným modelem iPhone 12 Pro je jeho mini verze opravdu znatelně menší, přestože 12 Pro má poměrně střídmý 6,1palcový displej.

Co to všechno ovšem znamená v praxi? Telefon se pohodlně vejde třeba i do menších dámských kapes, v těch velkých pánských se pak skoro ztratí. Při ovládání jsme si pak třeba za poslední dobu úplně odvykli dosáhnout bez přehmatů po celém displeji jednou rukou, ovšem u iPhonu 12 mini to zase jde. Na druhou stranu psaní na klávesnici není tak úplně pohodlné a možná budete dělat více překlepů.

Rozměry stranou, co design a displej telefonu?

Vše, co jsme o novém designu poslední generace iPhonů měli říct, už jsme psali do všemožných prvních dojmů či recenze modelu Pro, takže jen zopakujeme, že i mini iPhone má ploché boky ve stylu starších iPhonů 4, 4s, 5 a 5s. Působí to svěže, telefon se subjektivně trochu lépe drží, byť ostré hrany zase pohodlí v ruce trochu ubírají. Ale je to jenom o zvyku. A ano, i iPhone 12 mini umí sám o sobě stát na boku.



Telefon je vedle vzhledu unikátní také svými mnoha barevnými variantami. Na výběr jich je celkem pět: bílá, zelená, černá, modrá a červená. My jsme sáhli po poměrně křiklavé červené, kterou si Apple dříve nechával stranou jako speciální edici, ze které dává část výdělků na podporu organizací bojujících s HIV/AIDS. Letos je součástí standardní nabídky a každopádně působí celkem originálně.



Rozdílem oproti ještě o něco lépe vybaveným iPhonům 12 Pro je také zpracování zad telefonu – místo matných jsou totiž lesklá, matný je pouze modul se dvěma fotoaparáty. U Pro verzí je tomu naopak. My bychom byli radši za matné zpracování, které tolik nelapá otisky prstů, ale chápeme, že chtěl Apple levnější a dražší modely odlišit alespoň nějak.

Stejně tomu koneckonců bylo i loni, kdy měl matná záda dražší 11 Pro, zatímco základní model iPhone 11 byl na zádech lesklý. Z něj ostatně – až na ploché boky – 12 mini a „běžná“ 12 vychází, včetně naprosto identického modulu se dvěma snímači fotoaparátu. Pokud si tak nebudete moci prohlédnout i boky telefonu, loňskou a letošní generaci od sebe zezadu nerozeznáte.



Po stránce displeje je tu opět Super Retina XDR OLED panel, který je paradoxně trochu jemnější než u modelu 12 Pro. Model mini má jemnost 476 pixelů na palec oproti 460 u Pro varianty. Rozlišení této malé obrazovky je 1 080 x 2 340 pixelů, nechybí ani podpora HDR 10 a technologie True Tone, která automaticky upravuje vyvážení bílé podle okolního osvětlení. Bohužel se zapomnělo i na nějakou rychlejší obnovovací frekvenci, která je u Androidu aktuálně v módě.



Apple také meziročně vylepšil krycí sklo, které je tentokrát zpevněno keramickými krystaly (od toho název Ceramic Shield). Odemykání displeje vedle klasického PINu či hesla probíhá pomocí skenu tváře majitele (Face ID). To je rychlé a přesné jako ještě nikdy předtím a líbí se nám, že telefon naši tvář skutečně rozpozná ze spousty celkem ostrých úhlů i na delší vzdálenost třeba plně natažené paže.

Ani mini iPhone se nezbavil výřezu displeje, který právě kvůli malým rozměrům obrazovky působí snad ještě masivněji než u jeho sourozenců a po stranách nenechává moc místa. Stejně jako u ostatních modelů si pravděpodobně brzy zvyknete, ovšem v roce 2020 by se měl výrobce takového prvku už dávno zbavit. Stačí si jen prohlédnout, kam to dotáhla konkurence.

Jak je na tom výbava iPhonu 12 mini?

Po stránce výbavy je na tom mini iPhone až na pár výjimek prakticky stejně jako jeho Pro sourozenec. Srdcem telefonu je tak šestijádrový procesor Apple A14 Bionic vyrobený na 5nm procesu, který by měl být zhruba o 50 % výkonnější než předchůdce. Procesor pak doplňují 4 GB operační paměti.



Velkou novinkou je pak podpora 5G sítí. V USA, tedy na domácím trhu, jsou operátoři v 5G oproti Česku napřed. Až se pokrytí rozšíří i po Česku, 5G uživatelům nabídne dosud nevídané přenosové rychlosti stahování dat či odezvu během hraní her. Telefon má jinak slot na jednu SIM, druhá je integrována přímo v telefonu (eSIM).

Paměťové kapacity jsou stejné, na jaké jsme doposud byli u několika předchozích generací zvyklí. Základem je 64 GB, za příplatek pak Apple nabízí buď 128, nebo 256GB varianty. U Pro verze jsme si pochvalovali, že Apple se konečně rozhodl nějak rozumně navýšit úložiště základní verze, zde musíme tedy jen konstatovat, že 64 GB sice není žádná tragédie, ovšem počítejte s tím, že pokud stahujete hodně aplikací či ve větší míře fotíte a natáčíte videa, místo vám dojde spíše dříve než později.



Ani u iPhonu 12 mini nechybí podpora technologie MagSafe, což je sestava magnetů, které jsou umístěny v zádech telefonu na přichycení nějakého dalšího příslušenství – nabíječky, krytu, držáku na kreditní kartu a podobně. Apple se zatím s technologií MagSafe zaměřuje hlavně na bezdrátové nabíjení, které je díky tomu pohodlnější. Už tedy nemusíte hledat, na jaké místo správně telefon přiložit tak, aby se začal nabíjet, prostě jej jen položíte na podložku, a ta se magneticky přichytí na správné místo.

Po stránce fyzických portů je tu jen obvyklý lightning. Balení telefonu je navíc stejně tak chudé jako u zbytku modelů nové série, obsahuje jen telefon a kabel. Pokud nemáte nabíječku od předchozích modelů, musíte zkrátka ještě separátně přikoupit adaptér od Applu za 590 korun.



Znamená malý telefon také malou baterii?

Bohužel ano, a je to také snad největší vada na kráse celého zařízení. iPhone 12 mini má akumulátor s kapacitou pouhých 2 227 mAh. Ano, menší displej logicky znamená i menší nárok na spotřebu energie, ale i tak si stojíme za tím, že i 3 000 mAh by bylo opravdu málo. Reálně baterie postačí tak akorát na jeden den provozu, ovšem dovede se vybít už během toho jednoho dne. Pokud telefon naopak nebudete skoro vůbec zatěžovat, ani pak nejsou výsledky příliš oslnivé, dostanete se plus mínus na dva dny provozu.

Zvláštním rozdílem oproti všem ostatním modelům je fakt, že při bezdrátovém nabíjení je maximální výkon při použití MagSafe nabíječky jen 12 W, zatímco zbytek sourozenců zvládá 15 W. Alespoň že rychlost nabíjení kabelem se nemění, i zde je maximum 20 W s patřičnou nabíječkou.

Jak iPhone 12 mini fotí

iPhone 12 mini má na zádech dva senzory: Ten hlavní má rozlišení 12 Mpix, optickou stabilizaci a světelnost f/1,6, což je zatím vůbec nejvyšší, jakou kdy Apple využil. Dále je zde širokoúhlý fotoaparát se stejným rozlišením, světelností f/2,4 a úhlem záběru 120 stupňů. Apple se zaměřil na softwarové aspekty zpracování fotografií, ještě lepší výsledky v oblasti ostrosti fotek a vylepšil i noční režim.

Video umí telefon nahrát v rozlišení až 4K při 60 snímcích za sekundu, zpomalené pak v rozlišení 1080p při 240 snímcích za sekundu. Selfie kamerka má pak rozlišení také 12 Mpix při světelnosti f/2,2.



Oproti dražším sourozencům ve výbavě chybí možnost optického zoomu a také nový LiDAR skener pro lepší ostření a portrétní výsledky. Co se ovšem dvou přítomných senzorů týče, ty jsou nachlup stejné jako u modelů Pro, takže právě vyjma možnosti si fotografie opticky přiblížit budou vaše fotografické výsledky prakticky stejné jako u těch pořízených dražšími Pro modely.

Každopádně je fotoaparát modelu 12 mini na velice dobré úrovni a telefonem je radost pořizovat fotky ve všech možných podmínkách. Výsledky jsou kvalitní, ostré a softwarová kouzla je ještě úspěšně dále optimalizují. Hlavní fotoaparát je kvalitativně samozřejmě výrazně lepší než ten širokoúhlý, ovšem ani ten se zejména při dobrém světle nenechá zahanbit.

Oceňujeme také automatický noční režim, při kterém mini iPhone stále umí pořídit obstojně vypadající snímky. V takovém případě je ovšem lepší fotit tím hlavním snímačem, širokoúhlý už noční snímky tak dobře nezvládá.

Vedle klasického režimu nechybí ani časosběrná videa, zpomalené záběry, focení panoramatických fotek či opěvovaný portrétní režim, ve kterém lze fotit „studiové“ portréty s odděleným pozadím (za objektem je pouze černá, nebo bílá plocha).



Mám si iPhone 12 mini pořídit?

Tento malý smartphone může být doslova požehnáním pro uživatele, kteří už roky toužili po nějakém obstojném top modelu, který se jim ztratí v kapse. Je to roztomilý smartphonový prcek, který se ovšem v porovnání se sourozenci nebo i jinou konkurencí nenechá nijak zvlášť zahanbit. Jeho nejslabším místem je nepochybně baterie, kterou bychom označili skoro za tragicky malou.

iPhone 12 mini se již prodává, cena startuje na částce 21 990 Kč za základní 64GB variantu. Telefon rozhodně může být dobrou alternativou pro ty, kteří doposud pokukovali po levnějším SE, ale vlastně by si i rádi připlatili za prémiové funkce. Stejně tak může velice dobře oslovit ty uživatele, kteří třeba i se systémem od Applu nemají tolik zkušeností, ale je jim zároveň celkem jedno, co budou používat, hlavně když nebude telefon otravně velký.

Těm, co naopak nechtějí za smartphone dávat tak vysoké částky, ovšem doporučíme poohlédnout se jinde: buď zvážit koupi modelu SE, nebo některý z menších Android modelů. Tak malý, jako je iPhone 12 mini, se jim ovšem bude hledat hodně těžko.