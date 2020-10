Třetina uživatelů Androidu by kvůli novince Applu zběhla, ukázal průzkum

Ačkoli se tváří jako dva protichůdné tábory, tak i mezi fanoušky Applu, respektive iPhonu, či uživateli Androidu se najdou tací, kteří neberou loajalitu příliš vážně a dokázali by si představit, že by kvůli novince přeběhli k „protistraně“. A to třeba konkrétně v případě letošní novinky Applu.

Průzkum společnosti SellCell, kterého se zúčastnily dva tisíce respondentů starších 18 let s trvalým pobytem v USA, totiž ukázal, že téměř 33,1 % uživatelů androidího zařízení by v případě pořízení nového smartphonu vsadilo na iPhone 12, jehož online premiéra proběhla 13. října.

A to i v případě, že by mu chyběly některé funkce vrcholných androidích smartphonů. Jejich uživatele nicméně k přechodu k Applu neláká fakt, že půjde o nejnovější iPhone, neslyší ani na očekávané inovace. Více než polovinu (55,9 %) z „přeběhlíků“ by přesvědčila totiž delší softwarová podpora. Dalším důvodem výměny androidího smartphonu za iPhone je lepší ochrana soukromí (48,8 %).

Až poté přichází na řadu hardwarová stránka, a to konkrétně kompaktní provedení (36,9 %). Méně než třetina z těch respondentů, kteří by přeběhli, pak jako důvod uvedla také lepší cenu (30,9 %) či lepší funkce (24,7 %). Zhruba pětinu (19 %) by zlákala i podpora 5G sítí, v čemž mimochodem iPhony oproti androidí konkurenci doposud zaostávaly. Jako nejméně důležité pak uvedli lepší uživatelské rozhraní (12,1 %).

Americký prodejce se v rámci výzkumu zajímal i o to, který z nových modelů iPhonu 12 by „přeběhlíci“ preferovali. Téměř polovina (48,1 %) by zvolila kompaktní variantu, tedy iPhone 12 mini. Půjde (v prodeji až od 13. listopadu) o nejmenší špičkový smartphone na trhu, který v tomto směru v podstatě nemá konkurenci.

Jako druhý nejlákavější se jim jevilo naopak největší provedení čtrnácté generace iPhonu, tedy model 12 Pro Max. Pro něj by se rozhodlo 22,9 % „přeběhlíků“. O něco méně (18,1 %) by pak vsadilo na menší vrcholný iPhone 12 Pro, necelých jedenáct procent (10,9 %) by si pořídilo větší provedení základního modelu (iPhone 12).