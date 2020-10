Překupníci čeří vodu. Za nový vrcholný iPhone chtějí více než dvojnásobek

Očekávat, že nové iPhony budou levné, je bláhové. Stejně tak i myšlenka, že lze na jejich prodeji ještě slušně zbohatnout. Jenže překupníci to opět zkoušejí. Aktuálně lze na aukčním portálu eBay nalézt řadu nabídek rozličných specifikací iPhonů 12 za sumy bijící do očí.

Je libo vrcholný iPhone 12 Pro Max s 512GB vnitřní pamětí v přepočtu za téměř 93 tisíc korun? Akceptujete-li, že za tuto částku můžete mít dva kusy s běžnou cenou a ještě vám něco málo zbude (oficiální česká cena tohoto modelu je 42 990 Kč), tak může být klidně váš. Ve výsledku by ovšem za takto utracené peníze bylo možné z běžné prodejní síti přikoupit ještě jeden kus iPhonu 12 Pro Max s menší 256GB pamětí – prodejce s přezdívkou hammercosmetics si totiž k uvedené částce účtuje ještě enormně vysoké poštovné ve výši 1 290 dolarů (téměř 30 tisíc korun).

Zjevně jde o trolling, byť tento prodejce nabízí k prodeji hned dva kusy za tuto cenu. Důvěryhodnost této jeho nabídky podrývá i fakt, že se s dotyčným nelze zkontaktovat. Podle eBaye nemůže v současnosti reagovat na konkrétní dotaz kvůli vysokému počtu dotazů, které dostává. To samé platí i pro jeho další inzeráty, kde ovšem stejný model iPhonu, nicméně v jiných barvách, nabízí za částky v přepočtu o 23 tisíc korun nižší.

Nicméně hned v době psaní článku druhá nejdražší nabídka iPhonu 12 Pro Max 512 GB ukazuje, že to někteří s nasazenými cenami myslí naprosto vážně a opravdu doufají, že se najde někdo, kdo si za takovou sumu čerstvou novinku Applu koupí.

Konkrétně prodejce s přezdívkou ridgysr96 za tento iPhone požaduje částku 4 800 australských dolarů, tedy v přepočtu více než 80 tisíc korun. Přitom oficiální cena tohoto provedení na tamním trhu je 2 369 australských dolarů (39 125 korun). Opět tedy velmi slušný výdělek, a to konkrétně 2 431 australských dolarů, tedy v přepočtu 40,1 tisíce korun.

Vzhledem k nadsazené ceně a absenci jakékoli informace o pozdějším dodání v závislosti na oficiálním termínu uvedení iPhonu 12 Pro Max na trh jsme prodejce kontaktovali s dotazem, zdali má nabízený kus již u sebe. V takovém případě bychom požadovanou částku i pochopili, byť bychom si pak kladli otázku, jak se mu k novince Applu, která se do oficiálního prodeje dostane až 13. listopadu, podařilo dostat.

Dočkali jsme se nicméně odpovědi, že nabízený telefon má zajištěn u svého dodavatele. Prodávající patrně zavětřil šanci, že by se mu mohlo poštěstit, hbitě nám totiž nabídl poštovné zdarma. Z následné komunikace vyšlo najevo, že telefon nebude mít k dispozici dříve než 7. listopadu. Tedy den po spuštění předobjednávek na vrcholný model 12 Pro Max. Pro jistotu ještě jednou zopakoval bezplatné zaslání telefonu, standardně by poštovné vyšlo v přepočtu na více než 2,3 tisíce korun.

Aktuální nabídky (nejen) iPhonu 12 Pro Max s 512GB pamětí na uvedeném aukčním portálu se nasazenými cenami jen výjimečně blíží té oficiální. Je to s podivem vzhledem k faktu, že žádný z prodejců, respektive překupníků nenabízí vlastně žádnou exkluzivní věc. Všichni budou moci své závazky plnit až poté, co Apple svou největší letošní novinku oficiálně uvede do prodeje. Tedy až v době, kdy bude v Apple Storu a v kamenných prodejnách Applu k dostání za standardní prodejní cenu.