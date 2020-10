Pestrý výběr za prémiové ceny. Toto jsou čtyři nové iPhony

Ačkoli jsme zvyklí vídat nové iPhony vždy v půlce září, vysoce atypické události letošního roku v čele s pandemií a ekonomickou krizí posunuly premiéru nových iPhonů až na polovinu října. Posun to sice nebyl značný, ale i tak se vymykal tradici. Naštěstí pro příznivce to však neznamená, že by novinek bylo méně, naopak jsou hned celkem čtyři. Bohužel jsou trochu dražší.

Hned první zásadní novinkou je model iPhone 12 mini. Ten se totiž ujal role základního, a tedy i nejlevnějšího modelu nové generace smartphonů od Applu, ačkoli by podle dosavadní logiky měl tuto roli zastupovat iPhone 12. Ten je ovšem namísto toho pomyslnou „Max“ verzí iPhonu 12 mini.

iPhone 12 mini je rozměry těla menší než letošní model iPhone SE, který vychází z designu iPhonu 8. Applu se díky tenkým rámečkům okolo displeje povedlo do rozměrů původního 4,7palcového smartphonu nacpat 5,4palcový displej, a ještě ušetřit trochu místa. Na dnešní poměry půjde o o smartphonového „prcka“, který ovšem má potenciál zaujmout poměrně velkou skupinu uživatelů, které současná „pádla“ čím dál víc štvou.

Základní malý iPhone má obrazovku typu OLED s rozlišením 1080 x 2340 pixelů. Podporuje také HDR a bohužel je zde stále starý známý výřez displeje, který v dnešní době různých průstřelů či vysouvacích modulů působí už hodně zastarale. Ale co naplat, Apple nejspíše čeká na to, aby se mohl někdy v budoucnu posunout rovnou ke kameře pod displejem.



Telefon má dále certifikaci krytí proti vniknutí prachu a vody IP68, záda pokrytá sklem a ploché boky z hliníku. Právě plochý design bočních hran připomínající modely iPhone 4 a 5 je poznávací znamení celé nové série. Displej je pak krytý speciálním tvrzeným sklem Ceramic Shield, které vzniklo ve spolupráci s firmou Corning, jež vyrábí skla Gorilla Glass. Toto sklo by mělo být odolnější než jakékoli jiné doposud.



Telefon pohání nový procesor Apple A14 Bionic, který je o zhruba 50 % výkonnější než předchůdce a velkou novinkou je podpora 5G sítí. V USA jsou operátoři v 5G oproti Česku napřed, například operátor Verizon spouští celonárodní pokrytí 5G ve více než 1 800 amerických městech pro více než 200 milionů uživatelů. Podpora 5G uživatelům každopádně nabídne dosud nevídané přenosové rychlosti stahování dat či odezvu během hraní her.



Skoro prázdné balení Všechny novinky mají v balení pouze propojovací lightning kabel (se zakončením na USB-C), sluchátka a adaptér do zásuvky jsou minulostí. Apple se může vymlouvat na šetrnost k životnímu prostředí redukcí elektroodpadu a snadnější přepravu novinek sebevíc, ale hlavním důvodem je samozřejmě úspora peněz na výrobu jednoho balení.



Paměťové kapacity zůstaly na tradičních 64, 128 a 256 GB. Ohledně baterie opět tradičně Apple zamlčel reálnou kapacitu akumulátoru, pouze slibuje až 15 hodin přehrávání videa nebo 50 hodin zvuku. Bezdrátové nabíjení je zde s výkonem 15 W pomocí technologie MagSafe (systém magnetů pod zadním krytem pro lepší propojení bezdrátové nabíječky a dalšího příslušenství), standard Qi pak pouze s 7,5 W. Apple tlačí hodně bezdrátové nabíjení, do balení už dokonce ani nepřidá adaptér do zásuvky, pouze lightning kabel. Míří tím k budoucnosti, kdy už iPhony nebudou mít ani jeden fyzický port.

Díky výkonnému čipu se má zlepšit i foťák. iPhone 12 mini má na zádech dva senzory: Ten hlavní má rozlišení 12 Mpix, optickou stabilizaci a světelnost f/1,6, což je zatím vůbec nejvyšší, jakou kdy Apple využil. Dále je zde širokoúhlý fotoaparát se stejným rozlišením 12 Mpix, světelností f/2,4 a úhlem záběru 120 stupňů. Apple se zaměřil na softwarové aspekty zpracování fotografií a ještě lepší výsledky v oblasti ostrosti fotek a také dále vylepšil noční režim. Ten lze mimochodem využívat i u čelní 12Mpix kamery (světelnost f/2,2).

iPhone 12 sdílí většinu specifikací (fotoaparát, procesor, paměťové varianty, design) s modelem mini, ovšem nabídne větší 6,1palcový displej s vyšším rozlišením 1170 x 2532 pixelů. Baterie ve „dvanáctce“ je také větší, ovšem o kolik mAh můžeme jen hádat. Apple pouze uvádí, že vystačí na 17 hodin přehrávání videa nebo 65 hodin přehrávání hudby.

Oba modely budou dostupné v pěti barevných variantách: bílé, zelené, černé, modré a červené. Předobjednávky iPhonu 12 startují v pátek 16. října a na trh přijde 23. října. S objednávkou na menší model mini si musíte počkat do 6. listopadu a na trh dorazí 13. listopadu. Model mini začíná s 64GB variantou na ceně 21 990 korun, stejná paměť u modelu iPhone 12 vás vyjde na 24 990 korun.

Nejlépe vybavené novinky mají opět přívlastek Pro a dělí se na menší a větší (Max). Začněme tedy u modelu iPhone 12 Pro. Jeho OLED displej má úhlopříčku 6,1 palce a rozlišení 1170 x 2532 pixelů, v podstatě jde tedy o stejný panel jako u iPhonu 12. Apple je tedy alespoň odlišil jejich svítivostí. Zatímco ten u modelu 12 dosahuje jasu 625 nitů, u modelu 12 Pro je to až 800 nitů. No a samozřejmě je tu stále onen zastaralý široký výřez.



Designu opět vévodí ploché boky, ovšem v případě modelu Pro jsou vyvedeny v ocelovém provedení oproti hliníku u levnějších novinek. Liší se i barevnými provedeními, Pro verze působí luxusněji s výběrem stříbrné, zlaté, šedé či tmavě modré barvy. Pryč je loňská tmavě zelená. iPhone 12 Pro má také utěsnění proti vniknutí prachu a vody podle certifikace IP68 a také mu nechybí krycí sklo Ceramic Shield.



Po hardwarové stránce zde najdete také Apple A14 Bionic, to je koneckonců tradicí, že všechny novinky sdílí ten samý výkonný procesor. I zde je tak samozřejmostí podpora 5G sítí. Paměťové verze jsou také tři: 128, 256 a 512 GB.



Fotoaparát novinky řady Pro je opět trojitý. Je tu tedy hlavní 12Mpix senzor se světelností f/1,6 jako u modelů 12 (nechybí optická stabilizace), dále rovněž 12Mpix (f/2,4) širokoúhlý snímač, a navíc je tu možnost trojnásobného optického zoomu se světelností f/2,2 a rovněž opticky stabilizovaným 12Mpix čipem.



Novinka disponuje režimem Apple ProRAW, kde budou moci uživatelé kombinovat výhody softwarových kouzel čipu Applu a „čistých“ RAW snímků. Apple se také opět zaměřil na nahrávání videa. Je tu vylepšené HDR s živým náhledem a iPhone 12 Pro umí nahrávat ve formátu Dolby Vision HDR. To vše telefon zvládá v rozlišení 4K a při 60 snímcích za sekundu.



Specialitou je pak LiDAR senzor, tedy skenovací zařízení, které vnímá 3D prostor. LiDAR umožní skenování objektů a místností, vylepší práci s AR a také zlepšuje ostření především v horším světle. Ostření ve špatně osvětlených scénách je až šestkrát rychlejší než doposud. LiDAR pomáhá i s daty k rozostření pozadí pro bokeh efekt.

Ani u Pro modelů Apple neprozradí kapacity baterií, u iPhonu 12 Pro tak slibuje 17 hodin přehrávání videa a 65 hodin přehrávání hudby, z čehož soudíme, že iPhone 12 Pro má stejnou baterii jako iPhone 12. Totožné je i 15W rychlé nabíjení skrze systém MagSafe a 7,5 W v případě standardu Qi. Ani zde nenajdete nabíjecí adaptér, pouze lightning kabel.



iPhone 12 Pro Max se stejně jako v případě levnějších modelů odlišuje pouze velikostí a rozlišením displeje a také kapacitou baterie, zbytek parametrů zůstává stejný jako u menšího Pro modelu. iPhone 12 Pro Max je vůbec největším iPhonem s 6,7palcovým displejem a rozlišením 1284 x 2778 pixelů. Větší baterie pak podle Applu nabídne až 20 hodin přehrávání videa a 80 hodin přehrávání hudby.

Cena za iPhone 12 Pro začíná na 29 990 korunách (128GB varianta), 12 Pro Max pak na 33 990 korunách. Stejně jako v případě levnějších modelů si ten menší (12 Pro) můžete předobjednat už 16. října (na trh jde 23. října), na větší si musíte počkat do 6. listopadu (na trhu 13. listopadu).