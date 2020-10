iPhony se výřezu displeje nezbaví ani příští rok. Bude menší

Sice teprve příští týden 13. října představí Apple letošní nové iPhony, přesto se již začínají objevovat první informace o těch příštích. První zprávy popisují změny ve výřezu displeje.

Ten by měl nadále zůstat, ač mnoho jiných výrobců u top modelů přešlo na drobnější průstřely a už letos by na trh měly přijít první telefony s kamerou schovanou pod displejem. V Číně se už první takový prodává, je to ZTE Axon 20 5G.

Velký výřez, který si iPhony stále drží a letošní modely by neměly být výjimkou, tak vypadá jako anachronismus. Má to však své důvody. Apple má stále nejpřesnější systém pro rozpoznávání obličeje, čímž se už nějaký čas iPhony odemykají. Naopak přišly o senzor otisků prstů.

To však znamená, že na přední části iPhonů musí být sestava kamery a čidel, která vyžadujesvůj prostor. A protože ani Apple nemůže ignorovat trend minimálních rámečků, musí iPhony mít poměrně velký výřez v displeji. Mimochodem, právě iPhone X byl jedním z prvních telefonů, který výřez v displeji měl a v následujících měsících se ho snažili napodobit skoro všichni výrobci. Nutno dodat, že to bylo v roce 2017.

Apple by teoreticky všechny potřebné senzory a kameru mohl umístit pod displej, jenže tato technologie je zatím příliš nová a navíc není jasné, jaké výsledky od ní lze očekávat. A jelikož Apple už delší dobu nepatří mezi úplné průkopníky nových technologií, tak ani v tomto případě nelze očekávat, že by technologii poddisplejových čidel a kamer rychle adaptoval do svých produktů.

Známý únikář Ice Universe zveřejnil nákres, jak bude výřez vypadat. Šířka je stejná, ale bude nižší, takže méně zasáhne do displeje. Týkat se to bude samozřejmě až iPhonů 13. Letošní modely řady 12 budou mít stále původní velký výřez.

Letošní modelová řada by měla zahrnovat čtyři modely. Dva levnější a dva špičkové s označením Pro. Možná nejzajímavější by mohl být nejlevnější iPhone 12 Mini, který bude na trh raritou, jeho displej by měl mít úhlopříčku jen 5,4 palce. Další informace o iPhonech 12 najdete zde.